Айнтрахт Бр
1:3
Конец матча
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Карлсруэ
8' Желтая карточкаГордон Даниэль
0:1
14' Гол в свои воротаЦигеле Робин
0:2
18' ГолВанитцек Марвин
1:2
31' ГолПрошвиц Ник
48' Желтая карточкаЧой Кён-Рок
49' Желтая карточкаВиб Данило
53' Желтая карточкаБормут Робин
61' Желтая карточкаВанитцек Марвин
1:3
63' ГолЧой Кён-Рок
75' Желтая карточкаКарлсон Дирк
83' Желтая карточкаОтто Яри
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
Ход матча
14'
0:1
18'
0:2
31'
48'
49'
53'
61'
63'
1:3
75'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|4 (1)
|0.5
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.25
|3.
|Виб Данило
|1
|0.13
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.13
|5.
|Отто Яри
|1
|0.13
|6.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|7.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|4
|0.5
|2.
|Ванитцек Марвин
|3 (1)
|0.38
|3.
|Тиеде Марко
|1
|0.13
|4.
|Гондорф Жером
|1
|0.13
|5.
|Чой Кён-Рок
|1
|0.13
|6.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.13
|7.
|Котер Доминик
|1
|0.13
|8.
|Лоренц Марк
|0
|0
|9.
|Джуричин Марко
|0
|0
|10.
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Кроос Феликс
|2
|0
|3.
|Выдра Доминик
|2
|0
|4.
|Цигеле Робин
|2
|0
|5.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|6.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|7.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|8.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|9.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|10.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|11.
|Отто Яри
|1
|0
|12.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|13.
|Виб Данило
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Фрёде
|4
|0
|2.
|Гондорф Жером
|3
|0
|3.
|Бормут Робин
|3
|0
|4.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|5.
|Котер Доминик
|1
|1
|6.
|Хайзе Филип
|2
|0
|7.
|Тиеде Марко
|2
|0
|8.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|9.
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|10.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|11.
|Джуричин Марко
|1
|0
|12.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|13.
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|14.
|Карлсон Дирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Карлсруэ
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер
Карлсруэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|3.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Карлсруэ
|3:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|10.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|13.
|Хайденхайм
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|14.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|1:3 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
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