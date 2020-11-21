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Айнтрахт Бр
1:3
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
8' Желтая карточка
Гордон Даниэль
0:1
14' Гол в свои ворота
Цигеле Робин
0:2
18' Гол
Ванитцек Марвин
1:2
31' Гол
Прошвиц Ник
48' Желтая карточка
Чой Кён-Рок
49' Желтая карточка
Виб Данило
53' Желтая карточка
Бормут Робин
61' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
1:3
63' Гол
Чой Кён-Рок
75' Желтая карточка
Карлсон Дирк
83' Желтая карточка
Отто Яри
90'+4
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
39
Каммербауэр
Патрик
18
Кроос
Феликс
22
Швенк
Мануэль
3
Шлютер
Лассе
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
4
Лукас
Фрёде
8
Гондорф
Жером
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Айнтрахт Бр
3-5-2
Карлсруэ
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 4 (1) 0.5
2. Кобылянски Мартин 2 0.25
3. Виб Данило 1 0.13
4. Кауфманн Фабио 1 0.13
5. Отто Яри 1 0.13
6. Каммербауэр Патрик 0 0
7. Цигеле Робин 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 4 0.5
2. Ванитцек Марвин 3 (1) 0.38
3. Тиеде Марко 1 0.13
4. Гондорф Жером 1 0.13
5. Чой Кён-Рок 1 0.13
6. Кобальд Кристоф 1 0.13
7. Котер Доминик 1 0.13
8. Лоренц Марк 0 0
9. Джуричин Марко 0 0
10. Хайзе Филип 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Кроос Феликс 2 0
3. Выдра Доминик 2 0
4. Цигеле Робин 2 0
5. Дорнебуш Феликс 0 1
6. Прошвиц Ник 1 0
7. Кессель Бенджамин 1 0
8. Кобылянски Мартин 1 0
9. Шульц Михаэль 1 0
10. Кауфманн Фабио 1 0
11. Отто Яри 1 0
12. Бен-Балла Яссин 1 0
13. Виб Данило 1 0
Карлсруэ
# Игрок      
1. Лукас Фрёде 4 0
2. Гондорф Жером 3 0
3. Бормут Робин 3 0
4. Кобальд Кристоф 1 1
5. Котер Доминик 1 1
6. Хайзе Филип 2 0
7. Тиеде Марко 2 0
8. Хофманн Филипп 2 0
9. Ванитцек Марвин 2 0
10. Гордон Даниэль 1 0
11. Джуричин Марко 1 0
12. Герсбек Мариус 1 0
13. Чой Кён-Рок 1 0
14. Карлсон Дирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 25% (2) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 Карлсруэ 20% (2) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер
Карлсруэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Карлсруэ 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 2:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Карлсруэ 2:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 6:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Хольштайн Киль 2:1 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
3. Падерборн 2:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
5. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
6. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Фортуна 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
8. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Карлсруэ 3:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
10. Ян Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
12. Дармштадт Заявка 7 2 3 2 12 - 15 9
13. Хайденхайм 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
14. Зандхаузен 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Айнтрахт Бр 1:3 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули 0:2 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Прошвиц Ник бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ванитцек Марвин бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Цигеле Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    8'
    Гордон Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.50 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.44 2.10
  12.39 5.11 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Карлсруэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 2.04 1.85 1.75 2.08 1.53 2.33 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.70 1.03 10.00 1.03 9.80 0.00 16.50
9.60 1.02 8.50 1.04 3.88 1.24 2.91 1.41 2.01 1.89 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.60
4.07 1.26 3.08 1.40 2.35 1.64 2.00 1.88 1.78 2.11 1.56 2.51 1.50 2.71 4.14 1.25 3.51 1.32 2.86 1.45 2.10 1.79 1.53 2.59 1.32 3.55 1.11 7.33 1.51 2.65 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
1.98 1.82 1.42 2.75 1.13 5.40
2.95 1.40 2.00 1.81 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.46 1.42 2.99 1.24 4.26 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.36 1.78 1.97 1.31 3.10
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ онлайн

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