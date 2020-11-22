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  3. Германия
Гамбург
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Бохум
0' 1'
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
37
Ляйстнер
Тони
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
14
Хант
Аарон
24
Онана
Амаду
8
Дуджак
Джереми
18
Джатта
Бейкери
9
Теродде
Симон
19
Винтцаймер
Мануэль
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Гамбург
4-2-1-3
Бохум
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 8 (1) 1.14
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.29
3. Нарей Халед 2 0.29
4. Киттель Сонни 1 0.14
5. Ляйбольд Тим 1 0.14
6. Хайер Моритц 1 0.14
7. Хант Аарон 1 (1) 0.14
8. Дуджак Джереми 0 0
9. Вагноман Жоша 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 4 0.57
2. Цуль Роберт 2 0.29
3. Ганвула Сильвер 1 0.14
4. Данило Соарес 1 0.14
5. Новотны Сома 1 0.14
6. Блум Данни 0 0
7. Пантович Милош 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 2 0
2. Ляйстнер Тони 0 1
3. Хант Аарон 1 0
4. Вуд Бобби 1 0
5. Гиамера Ян 1 0
6. Юнг Гидеон 1 0
7. Онана Амаду 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 3 0
2. Хольтманн Геррит 1 1
3. Блум Данни 2 0
4. Гамбоа Кристиан 2 0
5. Ганвула Сильвер 2 0
6. Лайч Максим 2 0
7. Чибсах Юссиф 1 0
8. Айсфельд Томас 1 0
9. Риман Мануэль 1 0
10. Цоллер Симон 1 0
11. Данило Соарес 1 0
12. Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 Бохум 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург
Бохум Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бохум 1:3 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:0 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:0 Бохум Бундеслига 2
Бохум 1:0 Гамбург Товарищеские матчи Бохум 1:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:1 Бохум Бундеслига Гамбург 3:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:0 Бохум Кубок Гамбург 3:0 Бохум Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
3. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
4. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
5. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
6. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
8. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
9. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
10. Ян Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
12. Дармштадт Заявка 7 2 3 2 12 - 15 9
13. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Айнтрахт Бр Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Бохум
1.69
4.15
5.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.00 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.85 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.15 4.90
  1.69 4.02 5.22

Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.50 1.03 4.40 1.18 3.40 1.31 2.15 1.70 1.92 1.88 1.69 2.17 1.44 2.60 1.25 4.10 1.19 4.60 1.06 8.30 1.06 8.90 1.01 15.00 0.00 15.00
11.00 1.01 10.25 1.02 4.35 1.20 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.25 3.62 1.16 4.30 1.05 7.30
4.97 1.20 2.72 1.50 2.23 1.71 1.99 1.90 1.73 2.20 1.57 2.51 1.47 2.81 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.67 1.50 2.48 1.16 4.80
3.30 1.33 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.45
3.39 1.35 2.83 1.47 2.23 1.71 1.75 2.19 1.52 2.64 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45
4.80 1.20 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Гамбург 0:0 Бохум онлайн

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