Гамбург
1:3
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
Бохум
17' Желтая карточкаДанило Соарес
0:1
35' ПенальтиЦуль Роберт
1:1
65' ПенальтиТеродде Симон
66' Желтая карточкаБлум Данни
1:2
78' ГолБлум Данни
81' Желтая карточкаВуд Бобби
1:3
82' ГолЧибсах Юссиф
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
14
Хант
Аарон
24
Онана
Амаду
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
17'
35'
0:1
65'
1:1
66'
78'
1:2
81'
82'
1:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|9 (2)
|1.13
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.25
|3.
|Нарей Халед
|2
|0.25
|4.
|Киттель Сонни
|1
|0.13
|5.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.13
|6.
|Хайер Моритц
|1
|0.13
|7.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.13
|8.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|9.
|Вагноман Жоша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|4
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|3 (1)
|0.38
|3.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.13
|4.
|Блум Данни
|1
|0.13
|5.
|Данило Соарес
|1
|0.13
|6.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.13
|7.
|Новотны Сома
|1
|0.13
|8.
|Теше Роберт
|0
|0
|9.
|Пантович Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|2
|0
|2.
|Вуд Бобби
|2
|0
|3.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|4.
|Хант Аарон
|1
|0
|5.
|Гиамера Ян
|1
|0
|6.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|7.
|Онана Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|3
|0
|2.
|Блум Данни
|3
|0
|3.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|4.
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|6.
|Данило Соарес
|2
|0
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|9.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|10.
|Риман Мануэль
|1
|0
|11.
|Цоллер Симон
|1
|0
|12.
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Бохум
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург
Бохум Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 18
|9
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
Победитель
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