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Гамбург
1:3
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
17' Желтая карточка
Данило Соарес
0:1
35' Пенальти
Цуль Роберт
1:1
65' Пенальти
Теродде Симон
66' Желтая карточка
Блум Данни
1:2
78' Гол
Блум Данни
81' Желтая карточка
Вуд Бобби
1:3
82' Гол
Чибсах Юссиф
90'+5
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
37
Ляйстнер
Тони
3
Хайер
Моритц
21
Ляйбольд
Тим
14
Хант
Аарон
24
Онана
Амаду
8
Дуджак
Джереми
18
Джатта
Бейкери
9
Теродде
Симон
19
Винтцаймер
Мануэль
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Гамбург
4-2-1-3
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Данило Соарес
35'
0:1
Цуль Роберт
65'
Теродде Симон
1:1
66'
 
Блум Данни
67'
Киттель Сонни
Винтцаймер Мануэль
 
67'
Нарей Халед
Хант Аарон
 
68'
Вуд Бобби
Джатта Бейкери
 
68'
Гьясула Клаус
Дуджак Джереми
 
75'
 
Ганвула Сильвер
Хольтманн Геррит
78'
1:2
Блум Данни
(Теше Роберт)
80'
 
Чибсах Юссиф
Теше Роберт
81'
Вуд Бобби
 
82'
1:3
Чибсах Юссиф
(Ганвула Сильвер)
85'
 
Бокхорн Эберт
Блум Данни

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 9 (2) 1.13
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.25
3. Нарей Халед 2 0.25
4. Киттель Сонни 1 0.13
5. Ляйбольд Тим 1 0.13
6. Хайер Моритц 1 0.13
7. Хант Аарон 1 (1) 0.13
8. Дуджак Джереми 0 0
9. Вагноман Жоша 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 4 0.5
2. Цуль Роберт 3 (1) 0.38
3. Ганвула Сильвер 1 0.13
4. Блум Данни 1 0.13
5. Данило Соарес 1 0.13
6. Чибсах Юссиф 1 0.13
7. Новотны Сома 1 0.13
8. Теше Роберт 0 0
9. Пантович Милош 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 2 0
2. Вуд Бобби 2 0
3. Ляйстнер Тони 0 1
4. Хант Аарон 1 0
5. Гиамера Ян 1 0
6. Юнг Гидеон 1 0
7. Онана Амаду 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 3 0
2. Блум Данни 3 0
3. Хольтманн Геррит 1 1
4. Гамбоа Кристиан 2 0
5. Ганвула Сильвер 2 0
6. Данило Соарес 2 0
7. Лайч Максим 2 0
8. Чибсах Юссиф 1 0
9. Айсфельд Томас 1 0
10. Риман Мануэль 1 0
11. Цоллер Симон 1 0
12. Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Бохум 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Гамбург 3:3 Хольштайн Киль Гамбург 3:2 Веен Висбаден Штуттгарт 3:2 Гамбург
Бохум Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Бохум 1:3 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:0 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:0 Бохум Бундеслига 2
Бохум 1:0 Гамбург Товарищеские матчи Бохум 1:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:1 Бохум Бундеслига Гамбург 3:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 2:0 Бохум Кубок Гамбург 3:0 Бохум Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 11 17
2. Гройтер Фюрт Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
5. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
6. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
9. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
10. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
12. Ян Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Дармштадт Заявка 8 2 3 3 12 - 18 9
14. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Айнтрахт Бр Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт из команды Бохум забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Данило Соарес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.10 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.15 4.90
  3.04 1.86 5.74

Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 10.50 1.03 6.00 1.10 3.40 1.31 2.65 1.44 1.92 1.88 1.69 2.17 1.33 3.15 1.25 4.10 1.25 3.75 1.06 8.30 1.01 12.60 1.01 15.00 0.00 15.00
11.00 1.01 10.25 1.02 4.35 1.20 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.25 3.62 1.16 4.30 1.05 7.30
5.62 1.16 2.74 1.49 3.95 1.27 2.53 1.55 2.16 1.74 1.79 2.10 1.41 3.02 1.28 3.80 1.22 4.56 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.20 1.67 1.13 5.40 1.16 4.80 1.11 5.80
3.30 1.33 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.45
1.60 2.43 1.35 3.30 1.12 6.92 1.52 2.63 1.37 3.20 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45
4.80 1.20 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Гамбург 1:3 Бохум онлайн

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