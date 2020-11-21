Нижний Новгород
1:0
Перерыв
Динамо Брянск
1:0
19' ГолСулейманов Тимур
41' Желтая карточкаПикатов Дмитрий
45' Желтая карточкаСапета Александр
- Основной состав
-
90 Смирнов ОлегВратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Першин ЮрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Горбачёв Александр
Ход матча
19'
1:0
41'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.3
|2.
|Сапета Александр
|6 (4)
|0.26
|3.
|Попов Артём
|4
|0.17
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.17
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.17
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.09
|7.
|Калинский Николай
|2
|0.09
|8.
|Шарипов Альберт
|2
|0.09
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вотинов Максим
|6
|0.26
|2.
|Мараев Николай
|3
|0.13
|3.
|Баранов Павел
|2
|0.09
|4.
|Каретник Сергей
|1
|0.04
|5.
|Васильев Максим Владимирович
|1
|0.04
|6.
|Агуреев Даниил
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|6
|0
|2.
|Шумских Алексей
|6
|0
|3.
|Темников Иван
|5
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|7.
|Осинов Михаил
|3
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|9.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|10.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|11.
|Каккоев Никита
|3
|0
|12.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|13.
|Комолов Павел
|2
|0
|14.
|Попов Артём
|2
|0
|15.
|Анисимов Артур
|2
|0
|16.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|17.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|18.
|Алиев Саид
|2
|0
|19.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|20.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|21.
|Калинский Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чиркин Григорий
|5
|0
|2.
|Луппа Данил
|3
|1
|3.
|Сорокин Валерий
|3
|0
|4.
|Каретник Сергей
|3
|0
|5.
|Васильев Максим Владимирович
|3
|0
|6.
|Баранов Павел
|3
|0
|7.
|Агуреев Даниил
|3
|0
|8.
|Сапаев Алексей
|2
|0
|9.
|Хайманов Игорь
|2
|0
|10.
|Мараев Николай
|2
|0
|11.
|Пикатов Дмитрий
|2
|0
|12.
|Першин Юрий
|1
|0
|13.
|Луканченков Андрей
|1
|0
|14.
|Шебанов Алексей
|1
|0
|15.
|Вотинов Максим
|1
|0
|16.
|Никитин Денис
|1
|0
|17.
|Крючков Александр
|1
|0
|18.
|Дрогунов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|25.71% (9)
|Динамо Брянск
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +5 =3 -12Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск
Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Брянск: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|23
|17
|3
|3
|36 - 14
|54
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|4.
|Оренбург
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|33 - 16
|47
|5.
|Алания
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|46 - 24
|42
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|29 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|21 - 28
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|23
|7
|3
|13
|14 - 34
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 25
|22
|18.
|Акрон
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|19 - 36
|20
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 28
|17
|21.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Динамо Брянск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Брянск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Динамо Брянск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Динамо Брянск
Исход игры
Нижний Новгород
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Динамо Брянск
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (45)
Меньше
71.15% (111)
Обе команды забьют
Да
26.28% (41)
Нет
73.72% (115)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
43.7% (69)
1:0 Нижний Новгород
20.9% (33)
2:1 Нижний Новгород
13.3% (21)
3:0 Нижний Новгород
7% (11)
3:1 Нижний Новгород
6.3% (10)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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