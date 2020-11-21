Фол на левом фланге обороны "Динамо". Горбунов заработал этот штрафной, Калинский будет его исполнять.

Подача Калинского пошла на ближнюю, Маляров скидывал мяч дальше, но прямо в руки Кузнецова.

42' "Динамо" контролирует мяч, Мараев нашел наконец свободную зону на фланге соперника, навесил, мяч дошел до Крючкова, который зарядил выше цели.

41' Дмитрий Пикатов сфолил в центре поля и получил желтую.

40' Крючков навесил в штрафную площадь в надежде найти там одного из форвардов, но нашел лишь Гоцука, который выбил мяч.

39' Ух, сначала арбитр ошибся с командой, которая должна вбрасывать аут, а затем Крючков неправильно вбросил мяч, справедливость как она есть.

37' "Нижний" перехватил мяч на своей половине поля, вышел в атаку, в итоге со второй подачи в штрафную от Малярова, не самый высокорослый Игорь Горбунов чуть не пробил головой по воротам.

36' Калинский подал в штрафную, мяч коснулся чьей-то головы и отскочил точно в руки Кузнецову.

35' Крючков нарушил правила на Попове на левом фланге. Будет штрафной.

34' Вновь Брянск потерял мяч на при попытке начать свою атаку, что последние минут 10 происходит слишком часто.

33' Шарипов протащил мяч метров на 20 по чужой половине поля, отдал пас Горбунову, но Игорь его потерял.

32' Хайманов сфолил на Сулейманове. "Нижний" быстро разыграл штрафной, но такого же быстрого продолжения придумать не смог.

31' Горбунов пробежал по правому флангу, попытался обыграть Сапаева, в результате решил навесить в штрафную площадь, но никто на его навес не откликнулся.

30' Крючков на фланге ошибся с передачей. В итоге хозяева вновь завладели мячом на чужой половине поля.

29' Игра сейчас протекает довольно спокойно, что, к слову, очень на руку "НН", а вот "Динамо" нужно что-то менять.

27' После вбрасывания из-за боковой Сапета отдал неточную передачу. Мяч у "Динамо".

26' Хозяева выбежали в контратаку, Темников с правого фланга пробил левой ногой, но удар получился довольно слабым, да и прямо в защитника.

25' Мараев обыграл Сапету, попытался издали пробить по цели, но на пути мяча вновь оказался Гоцук.

24' Сапета какое-то время полежал на газоне, но быстро встал, даже медики не успели выйти на поле.

22' После углового Першин с острого угла пробивает, но мяч попадает в ногу Кирилла Гоцука.

20' Пикатов подавал со штрафного удара, "Нижний" отбился.

18' ГОЛ!!! 1:0!!! С очередного углового подача последовала прямо на Сапету, который головой скинул мяч на дальнюю штангу, где и оказался Сулейманов, который и забил гол!

17' Подача с углового направилась прямо на одиноко стоящего Сапету, который с лету пробил мимо цели.

16' Вот наконец последовал удар от Горбунова, который здорово на дриблинге вошел в штрафную площадь. Кузнецов отбил мяч на угловой.

15' "Нижний" владеет мяч на чужой половине поля, но плодов это пока не приносит.

13' Пикатов навесил в штрафную, Шарипов выбил мяч, но на подборе оказался капитан "Динамо", который с лету пробил чуть выше ворот. Мог бы быть шедевр.

12' Хозяева поля нарушают правила на левом фланге. Штрафной удар в пользу "Динамо".

11' А теперь шикарный момент у "Нижнего"! После подачи с правого фланга защитник "Динамо" неудачно оставил мяч Калинскому под удар. Тот метров с 8 расстреливал Кузнецова, но голкипер продемонстрировал чудеса реакции. 1:1 по опасным моментам.

10' Горбунов один в один обыграл Васильева, но вот второго защитника уже не прошел.

9' Моментище!!! Зазевались защитники "НН". Сначала Укомский с линии штрафной пробил по воротам, голкипер отбил мяч перед собой, и Каретник буквально с 11 метров не смог переиграть Смирнова. Вратарь хозяев невероятно выручил свою команду!

8' Калинский подал в штрафную площадь, Маляров попытался головой скинуть мяч партнеру, но игровой снаряд до адресата не дошел.

7' И вот наконец первый более-менее опасный стандарт у ворот гостей на правом фланге.

6' Довольно спокойно команды начинают встречу, много перепасовок в центре поля и не меньше ошибок при начале атаки.

5' "Динамо" перехватило мяч в центре поля, попыталось прорваться в атаку, но Шарипов остановил соперника перед своей штрафной.

3' Игрок "Нижнего Новгорода" сместился с правого фланга в центр и пробил, но угодил точно в защитника, после рикошета мяч оказался в перчатках Алексея Кузнецова.

2' "Нижний" контролировал мяч на чужой половине поля, но в итоге завершил свою атаку неудачной передачей прямо в руки голкипера.