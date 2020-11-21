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Нижний Новгород
1:0
Перерыв
Динамо Брянск
0'
1:0
19' Гол
Сулейманов Тимур
41' Желтая карточка
Пикатов Дмитрий
45' Желтая карточка
Сапета Александр
Нижний Новгород
Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.3
2. Сапета Александр 6 (4) 0.26
3. Попов Артём 4 0.17
4. Горбунов Игорь 4 0.17
5. Гоцук Кирилл 4 0.17
6. Ставпец Александр 2 0.09
7. Калинский Николай 2 0.09
8. Шарипов Альберт 2 0.09
9. Султонов Мухаммад 1 0.04
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04
Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вотинов Максим 6 0.26
2. Мараев Николай 3 0.13
3. Баранов Павел 2 0.09
4. Каретник Сергей 1 0.04
5. Васильев Максим Владимирович 1 0.04
6. Агуреев Даниил 1 0.04

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 6 0
2. Шумских Алексей 6 0
3. Темников Иван 5 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Осинов Михаил 3 0
8. Султонов Мухаммад 3 0
9. Мичуренков Дмитрий 3 0
10. Шарипов Альберт 3 0
11. Каккоев Никита 3 0
12. Сулейманов Тимур 3 0
13. Комолов Павел 2 0
14. Попов Артём 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Алиев Саид 2 0
19. Гоцук Кирилл 2 0
20. Эдиев Исмаил 1 0
21. Калинский Николай 1 0
Динамо Брянск
# Игрок      
1. Чиркин Григорий 5 0
2. Луппа Данил 3 1
3. Сорокин Валерий 3 0
4. Каретник Сергей 3 0
5. Васильев Максим Владимирович 3 0
6. Баранов Павел 3 0
7. Агуреев Даниил 3 0
8. Сапаев Алексей 2 0
9. Хайманов Игорь 2 0
10. Мараев Николай 2 0
11. Пикатов Дмитрий 2 0
12. Першин Юрий 1 0
13. Луканченков Андрей 1 0
14. Шебанов Алексей 1 0
15. Вотинов Максим 1 0
16. Никитин Денис 1 0
17. Крючков Александр 1 0
18. Дрогунов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 14.29% (5) 8.57% (3) 14.29% (5) 11.43% (4) 25.71% (9) 25.71% (9)
 Динамо Брянск 21.43% (3) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск
Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Брянск: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:2 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Динамо Брянск Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
Динамо Брянск 3:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 1:0 Заявка 23 17 3 3 36 - 14 54
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург Заявка 23 13 8 2 33 - 16 47
5. Алания Заявка 23 12 6 5 46 - 24 42
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 23 7 7 9 21 - 28 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск 0:1 Заявка 23 7 3 13 14 - 34 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
21. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
22. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена. 
  • Желтая карточка
    45'
    Сапета жестко встретил соперника в центре поля. Желтая. 
  • 44'
    Подача Калинского пошла на ближнюю, Маляров скидывал мяч дальше, но прямо в руки Кузнецова. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Фол на левом фланге обороны "Динамо". Горбунов заработал этот штрафной, Калинский будет его исполнять. 
  • 42'
    "Динамо" контролирует мяч, Мараев нашел наконец свободную зону на фланге соперника, навесил, мяч дошел до Крючкова, который зарядил выше цели. 
  • Желтая карточка
    41'
    Дмитрий Пикатов сфолил в центре поля и получил желтую. 
  • 40'
    Крючков навесил в штрафную площадь в надежде найти там одного из форвардов, но нашел лишь Гоцука, который выбил мяч. 
  • 39'
    Ух, сначала арбитр ошибся с командой, которая должна вбрасывать аут, а затем Крючков неправильно вбросил мяч, справедливость как она есть. 
  • 37'
    "Нижний" перехватил мяч на своей половине поля, вышел в атаку, в итоге со второй подачи в штрафную от Малярова, не самый высокорослый Игорь Горбунов чуть не пробил головой по воротам. 
  • 36'
    Калинский подал в штрафную, мяч коснулся чьей-то головы и отскочил точно в руки Кузнецову. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Крючков нарушил правила на Попове на левом фланге. Будет штрафной. 
  • 34'
    Вновь Брянск потерял мяч на при попытке начать свою атаку, что последние минут 10 происходит слишком часто. 
  • 33'
    Шарипов протащил мяч метров на 20 по чужой половине поля, отдал пас Горбунову, но Игорь его потерял. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Хайманов сфолил на Сулейманове. "Нижний" быстро разыграл штрафной, но такого же быстрого продолжения придумать не смог. 
  • 31'
    Горбунов пробежал по правому флангу, попытался обыграть Сапаева, в результате решил навесить в штрафную площадь, но никто на его навес не откликнулся. 
  • 30'
    Крючков на фланге ошибся с передачей. В итоге хозяева вновь завладели мячом на чужой половине поля. 
  • 29'
    Игра сейчас протекает довольно спокойно, что, к слову, очень на руку "НН", а вот "Динамо" нужно что-то менять. 
  • 27'
    После вбрасывания из-за боковой Сапета отдал неточную передачу. Мяч у "Динамо". 
  • 26'
    Хозяева выбежали в контратаку, Темников с правого фланга пробил левой ногой, но удар получился довольно слабым, да и прямо в защитника. 
  • 25'
    Мараев обыграл Сапету, попытался издали пробить по цели, но на пути мяча вновь оказался Гоцук. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Сапета какое-то время полежал на газоне, но быстро встал, даже медики не успели выйти на поле. 
  • Угловой
    22'
    После углового Першин с острого угла пробивает, но мяч попадает в ногу Кирилла Гоцука. 
  • 20'
    Пикатов подавал со штрафного удара, "Нижний" отбился. 
  • Описание гола
    18'
    ГОЛ!!! 1:0!!! С очередного углового подача последовала прямо на Сапету, который головой скинул мяч на дальнюю штангу, где и оказался Сулейманов, который и забил гол!
  • Угловой
    17'
    Подача с углового направилась прямо на одиноко стоящего Сапету, который с лету пробил мимо цели. 
  • 16'
    Вот наконец последовал удар от Горбунова, который здорово на дриблинге вошел в штрафную площадь. Кузнецов отбил мяч на угловой. 
  • 15'
    "Нижний" владеет мяч на чужой половине поля, но плодов это пока не приносит. 
  • 13'
    Пикатов навесил в штрафную, Шарипов выбил мяч, но на подборе оказался капитан "Динамо", который с лету пробил чуть выше ворот. Мог бы быть шедевр. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Хозяева поля нарушают правила на левом фланге. Штрафной удар в пользу "Динамо". 
  • Опасный момент
    11'
    А теперь шикарный момент у "Нижнего"! После подачи с правого фланга защитник "Динамо" неудачно оставил мяч Калинскому под удар. Тот метров с 8 расстреливал Кузнецова, но голкипер продемонстрировал чудеса реакции. 1:1 по опасным моментам. 
  • 10'
    Горбунов один в один обыграл Васильева, но вот второго защитника уже не прошел. 
  • Опасный момент
    9'
    Моментище!!! Зазевались защитники "НН". Сначала Укомский с линии штрафной пробил по воротам, голкипер отбил мяч перед собой, и Каретник буквально с 11 метров не смог переиграть Смирнова. Вратарь хозяев невероятно выручил свою команду!
  • 8'
    Калинский подал в штрафную площадь, Маляров попытался головой скинуть мяч партнеру, но игровой снаряд до адресата не дошел. 
  • 7'
    И вот наконец первый более-менее опасный стандарт у ворот гостей на правом фланге. 
  • 6'
    Довольно спокойно команды начинают встречу, много перепасовок в центре поля и не меньше ошибок при начале атаки. 
  • 5'
    "Динамо" перехватило мяч в центре поля, попыталось прорваться в атаку, но Шарипов остановил соперника перед своей штрафной. 
  • 3'
    Игрок "Нижнего Новгорода" сместился с правого фланга в центр и пробил, но угодил точно в защитника, после рикошета мяч оказался в перчатках Алексея Кузнецова.
  • 2'
    "Нижний" контролировал мяч на чужой половине поля, но в итоге завершил свою атаку неудачной передачей прямо в руки голкипера. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Нижний Новгород" - "Динамо Брянск". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 158
Нижний Новгород 92.4% (146)
X 5.7% (9)
Динамо Брянск 1.9% (3)
Все прогнозы
1.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Динамо Брянск
1.22
6.50
23.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.10 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 6.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.45 16.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 7.60 1.07 3.55 1.27 2.48 1.50 2.02 1.74 1.60 2.25 1.68 2.12 1.41 2.70 1.15 5.00 1.10 5.90 1.07 7.50 1.01 12.50
9.40 1.01 8.90 1.03 3.42 1.28 2.68 1.46 1.92 1.95 1.47 2.64 1.31 3.26 1.11 5.45 1.08 6.10 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.85 1.89 1.35 3.05 1.10 5.90
3.10 1.36 2.00 1.79 1.43 2.78 1.13 5.75 1.09 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.28 2.61 1.48 1.66 2.19 1.24 3.96 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Где смотреть матч Нижний Новгород 1:0 Динамо Брянск онлайн

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Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Динамо Брянск

Исход игры
Нижний Новгород
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Динамо Брянск
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (45)
Меньше
71.15% (111)
Обе команды забьют
Да
26.28% (41)
Нет
73.72% (115)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
43.7% (69)
1:0 Нижний Новгород
20.9% (33)
2:1 Нижний Новгород
13.3% (21)
3:0 Нижний Новгород
7% (11)
3:1 Нижний Новгород
6.3% (10)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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