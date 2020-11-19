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Нижний Новгород
 
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Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 6 0.27
2. Сапета Александр 6 (4) 0.27
3. Попов Артём 4 0.18
4. Горбунов Игорь 4 0.18
5. Гоцук Кирилл 4 0.18
6. Ставпец Александр 2 0.09
7. Калинский Николай 2 0.09
8. Шарипов Альберт 2 0.09
9. Султонов Мухаммад 1 0.05
10. Зуйков Сергей 1 0.05
11. Федчук Артём 1 0.05
12. Гащенков Михаил 1 0.05
13. Каккоев Никита 1 0.05
Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вотинов Максим 6 0.27
2. Мараев Николай 3 0.14
3. Баранов Павел 2 0.09
4. Каретник Сергей 1 0.05
5. Васильев Максим Владимирович 1 0.05
6. Агуреев Даниил 1 0.05

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 6 0
2. Шумских Алексей 6 0
3. Темников Иван 5 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Осинов Михаил 3 0
8. Султонов Мухаммад 3 0
9. Мичуренков Дмитрий 3 0
10. Шарипов Альберт 3 0
11. Каккоев Никита 3 0
12. Сулейманов Тимур 3 0
13. Комолов Павел 2 0
14. Попов Артём 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Алиев Саид 2 0
19. Гоцук Кирилл 2 0
20. Эдиев Исмаил 1 0
21. Калинский Николай 1 0
Динамо Брянск
# Игрок      
1. Чиркин Григорий 5 0
2. Луппа Данил 3 1
3. Сорокин Валерий 3 0
4. Каретник Сергей 3 0
5. Васильев Максим Владимирович 3 0
6. Баранов Павел 3 0
7. Агуреев Даниил 3 0
8. Сапаев Алексей 2 0
9. Хайманов Игорь 2 0
10. Мараев Николай 2 0
11. Першин Юрий 1 0
12. Луканченков Андрей 1 0
13. Шебанов Алексей 1 0
14. Вотинов Максим 1 0
15. Никитин Денис 1 0
16. Крючков Александр 1 0
17. Дрогунов Владислав 1 0
18. Пикатов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 14.29% (5) 8.57% (3) 14.29% (5) 11.43% (4) 25.71% (9) 25.71% (9)
 Динамо Брянск 21.43% (3) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Динамо Брянск 0:0 Енисей Чайка 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:1 Динамо Брянск
Динамо Брянск 1:3 Балтика Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Тамбов Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Брянск: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:2 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Динамо Брянск Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
Динамо Брянск 3:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 22 6 7 9 24 - 37 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 22 3 4 15 18 - 44 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Динамо Брянск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 18 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Нижний Новгород 87.8% (65)
    X 10.8% (8)
    Динамо Брянск 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Динамо Брянск
    1.30
    6.10
    14.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.10 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.70 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.30 11.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Динамо Брянск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Брянск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Динамо Брянск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.40 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.40 1.53 1.97 1.78 1.74 2.02 1.68 2.12 1.38 2.90 1.27 3.55 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 12.50
    9.30 1.02 8.10 1.04 3.20 1.32 2.47 1.53 1.83 2.06 1.41 2.86 1.27 3.54 1.09 6.05 1.07 6.70 1.01 10.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.78 1.98 1.36 3.00 1.10 6.30
    2.95 1.39 1.90 1.88 1.40 2.90 1.11 6.20 1.08 7.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.60 1.28 2.47 1.53 1.61 2.29 1.23 4.10 1.15 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.42
    Букмекер Да Нет
    7.50 1.07
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Динамо Брянск

    Исход игры
    Нижний Новгород
    87.8% (65)
    Ничья
    10.8% (8)
    Динамо Брянск
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (20)
    Меньше
    72.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (24)
    Нет
    66.67% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Нижний Новгород
    37.8% (28)
    1:0 Нижний Новгород
    23% (17)
    2:1 Нижний Новгород
    12.2% (9)
    3:1 Нижний Новгород
    9.5% (7)
    1:1 Ничья
    8.1% (6)
    3:0 Нижний Новгород
    2.7% (2)
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