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Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 8 (1) 0.36
2. Хабалов Алан 5 (1) 0.23
3. Магомедов Бутта 5 (1) 0.23
4. Хадарцев Батраз 5 (2) 0.23
5. Машуков Ислам 4 0.18
6. Качмазов Сослан 3 0.14
7. Кобесов Давид 3 (1) 0.14
8. Малоян Артур 2 0.09
9. Шавлохов Давид 2 0.09
10. Кочиев Хетаг 2 0.09
11. Хугаев Алан 1 0.05
12. Бутаев Аллон 1 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.23
2. Фамейе Джоэль 5 0.23
3. Прудников Николай 4 0.18
4. Козлов Андрей 3 0.14
5. Ткачук Денис 2 0.09
6. Чуканов Андреа 2 0.09
7. Гойкович Ренато 2 0.09
8. Эктов Александр 2 0.09
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.09
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Хабалов Алан 6 0
2. Шавлохов Давид 4 1
3. Качмазов Сослан 5 0
4. Машуков Ислам 5 0
5. Засеев Азамат 4 0
6. Гурциев Батраз 4 0
7. Хосонов Хетаг 4 0
8. Бутаев Аллон 4 0
9. Багаев Алан 2 1
10. Кобесов Дмитрий 2 1
11. Магомедов Бутта 3 0
12. Дзахов Давид 2 0
13. Солдатенко Ростислав 2 0
14. Суанов Руслан 2 0
15. Кобесов Давид 2 0
16. Кочиев Хетаг 2 0
17. Малоян Артур 1 0
18. Зураев Эльбрус 1 0
19. Хадарцев Батраз 1 0
20. Кокоев Батрадз 1 0
21. Крамаренко Сергей 1 0
22. Хугаев Алан 1 0
23. Цараев Алан 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Скворцов Алексей 5 0
5. Козлов Савелий 5 0
6. Фамейе Джоэль 5 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Эктов Александр 2 0
16. Насыров Исламжан 2 0
17. Капленко Кирилл 2 0
18. Мамин Артём 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.32% (3) 17.07% (7) 19.51% (8) 7.32% (3) 17.07% (7) 31.71% (13)
 Оренбург 18.75% (6) 6.25% (2) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания
Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания

Последние игры между собой

Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург 2:1 Алания Кубок Оренбург 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
3. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 23 14 5 4 46 - 17 47
5. Велес Москва 1:0 Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
6. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
7. Нефтехимик 0:1 Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей 1:0 Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 0:2 Заявка 23 10 3 10 28 - 29 33
11. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
12. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
13. Волгарь 0:1 Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон 0:0 Заявка 23 6 3 14 19 - 35 21
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Томь 2:0 Заявка 23 4 5 14 14 - 27 17
21. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
22. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках очередного тура ФНЛ нас ждет интересное противостояние, "Алания" примет "Оренбург". Обе команды показывают хороший футбол и идут в верхней части турнирной таблицы, так что нас ждет интересный поединок. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 156
Алания 38.5% (60)
X 42.9% (67)
Оренбург 18.6% (29)
+0
выиграет Оренбург, со счетом 1:2
Барсы любят косячить в обороне. Сработают замены. "Оренбург" пропустит первым, но отыграется...
Никол #
Все прогнозы
2.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Оренбург
2.35
3.56
3.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.50 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.44 2.96
  2.29 3.56 3.06

Самый высокий коэффициент на матч «Алания» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алания» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.02 8.70 1.05 3.60 1.27 2.80 1.41 1.91 1.84 1.91 1.83 1.71 2.06 1.51 2.46 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.70 1.03 10.00
9.60 1.02 8.50 1.04 3.46 1.28 2.75 1.44 1.94 1.93 1.50 2.55 1.33 3.14 1.13 5.10 1.09 5.75 1.01 10.50
3.86 1.26 2.96 1.41 2.29 1.64 1.96 1.88 1.72 2.13 1.50 2.61 1.33 3.34 1.11 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.81 1.42 2.75 1.13 5.60
2.99 1.38 1.99 1.80 1.44 2.73 1.14 5.55 1.10 6.80
3.08 1.38 2.53 1.53 1.98 1.85 1.59 2.38 1.42 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.04 1.31 3.25
3.86 1.25 2.73 1.44 1.70 2.13 1.28 3.56 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Алания - Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Алания - Оренбург

Исход игры
Алания
38.5% (60)
Ничья
42.9% (67)
Оренбург
18.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (56)
2:1 Алания
19.9% (31)
1:0 Алания
10.9% (17)
1:2 Оренбург
9% (14)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Оренбург
4.5% (7)
2:0 Алания
3.8% (6)
0:2 Оренбург
1.9% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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