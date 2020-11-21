- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
-
25 Ткачук ДенисНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|8 (1)
|0.36
|2.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.23
|3.
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.23
|4.
|Хадарцев Батраз
|5 (2)
|0.23
|5.
|Машуков Ислам
|4
|0.18
|6.
|Качмазов Сослан
|3
|0.14
|7.
|Кобесов Давид
|3 (1)
|0.14
|8.
|Малоян Артур
|2
|0.09
|9.
|Шавлохов Давид
|2
|0.09
|10.
|Кочиев Хетаг
|2
|0.09
|11.
|Хугаев Алан
|1
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.23
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.23
|3.
|Прудников Николай
|4
|0.18
|4.
|Козлов Андрей
|3
|0.14
|5.
|Ткачук Денис
|2
|0.09
|6.
|Чуканов Андреа
|2
|0.09
|7.
|Гойкович Ренато
|2
|0.09
|8.
|Эктов Александр
|2
|0.09
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.09
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хабалов Алан
|6
|0
|2.
|Шавлохов Давид
|4
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|5
|0
|4.
|Машуков Ислам
|5
|0
|5.
|Засеев Азамат
|4
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|4
|0
|7.
|Хосонов Хетаг
|4
|0
|8.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|9.
|Багаев Алан
|2
|1
|10.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|11.
|Магомедов Бутта
|3
|0
|12.
|Дзахов Давид
|2
|0
|13.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|14.
|Суанов Руслан
|2
|0
|15.
|Кобесов Давид
|2
|0
|16.
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|17.
|Малоян Артур
|1
|0
|18.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|19.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|20.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|21.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|22.
|Хугаев Алан
|1
|0
|23.
|Цараев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|9
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|5
|0
|5.
|Козлов Савелий
|5
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Ткачук Денис
|3
|0
|11.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|12.
|Смирнов Александр
|2
|0
|13.
|Палиенко Максим
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Эктов Александр
|2
|0
|16.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|17.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|18.
|Мамин Артём
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|7.32% (3)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|7.32% (3)
|17.07% (7)
|31.71% (13)
|Оренбург
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания
Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания
Последние игры между собой
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|35 - 14
|51
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|3.
|Оренбург
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|32 - 14
|47
|4.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|23
|14
|5
|4
|46 - 17
|47
|5.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 23
|39
|7.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|0:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Чайка
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 26
|32
|13.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|14 - 33
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 25
|22
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|19 - 35
|21
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Томь
|2:0 Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 27
|17
|21.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алания» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алания» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алания - Оренбург
Исход игры
Алания
38.5% (60)
Ничья
42.9% (67)
Оренбург
18.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (56)
2:1 Алания
19.9% (31)
1:0 Алания
10.9% (17)
1:2 Оренбург
9% (14)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Оренбург
4.5% (7)
2:0 Алания
3.8% (6)
0:2 Оренбург
1.9% (3)
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