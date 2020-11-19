  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Алания
 
Позже
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 8 (1) 0.36
2. Хабалов Алан 5 (1) 0.23
3. Магомедов Бутта 5 (1) 0.23
4. Хадарцев Батраз 5 (2) 0.23
5. Машуков Ислам 4 0.18
6. Качмазов Сослан 3 0.14
7. Кобесов Давид 3 (1) 0.14
8. Малоян Артур 2 0.09
9. Шавлохов Давид 2 0.09
10. Кочиев Хетаг 2 0.09
11. Хугаев Алан 1 0.05
12. Бутаев Аллон 1 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.23
2. Фамейе Джоэль 5 0.23
3. Прудников Николай 4 0.18
4. Козлов Андрей 3 0.14
5. Ткачук Денис 2 0.09
6. Чуканов Андреа 2 0.09
7. Гойкович Ренато 2 0.09
8. Эктов Александр 2 0.09
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.09
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Хабалов Алан 6 0
2. Шавлохов Давид 4 1
3. Качмазов Сослан 5 0
4. Машуков Ислам 5 0
5. Засеев Азамат 4 0
6. Гурциев Батраз 4 0
7. Хосонов Хетаг 4 0
8. Бутаев Аллон 4 0
9. Багаев Алан 2 1
10. Кобесов Дмитрий 2 1
11. Магомедов Бутта 3 0
12. Дзахов Давид 2 0
13. Солдатенко Ростислав 2 0
14. Суанов Руслан 2 0
15. Кобесов Давид 2 0
16. Кочиев Хетаг 2 0
17. Малоян Артур 1 0
18. Зураев Эльбрус 1 0
19. Хадарцев Батраз 1 0
20. Кокоев Батрадз 1 0
21. Крамаренко Сергей 1 0
22. Хугаев Алан 1 0
23. Цараев Алан 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Скворцов Алексей 5 0
5. Козлов Савелий 5 0
6. Фамейе Джоэль 5 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Эктов Александр 2 0
16. Насыров Исламжан 2 0
17. Капленко Кирилл 2 0
18. Мамин Артём 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.32% (3) 17.07% (7) 19.51% (8) 7.32% (3) 17.07% (7) 31.71% (13)
 Оренбург 18.75% (6) 6.25% (2) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания
Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания

Последние игры между собой

Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург 2:1 Алания Кубок Оренбург 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 22 6 7 9 24 - 37 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 22 3 4 15 18 - 44 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 17 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Алания 34.7% (26)
    X 45.3% (34)
    Оренбург 20% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Оренбург
    2.38
    3.57
    2.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.50 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.45 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.48 2.86
      2.32 3.57 2.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Алания» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алания» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 8.50 1.05 3.50 1.27 2.70 1.42 1.91 1.84 1.88 1.86 1.69 2.10 1.49 2.50 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.90 1.03 10.50
    9.70 1.02 8.60 1.04 3.54 1.27 2.78 1.43 1.95 1.92 1.51 2.52 1.33 3.12 1.13 5.05 1.10 5.70 1.01 10.25
    3.80 1.26 2.92 1.41 2.26 1.64 1.94 1.88 1.71 2.14 1.49 2.63 1.32 3.36 1.11 6.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.85 1.40 2.80 1.12 5.70
    3.04 1.37 2.00 1.79 1.45 2.71 1.14 5.50 1.10 6.75
    3.05 1.38 2.51 1.53 1.96 1.85 1.58 2.38 1.41 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
    3.96 1.24 2.75 1.44 1.71 2.11 1.29 3.52 1.19 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Алания - Оренбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Алания - Оренбург

    Исход игры
    Алания
    34.7% (26)
    Ничья
    45.3% (34)
    Оренбург
    20% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.51% (23)
    Меньше
    68.49% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.86% (51)
    Нет
    30.14% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (29)
    2:1 Алания
    13.3% (10)
    1:0 Алания
    12% (9)
    1:2 Оренбург
    6.7% (5)
    0:1 Оренбург
    5.3% (4)
    0:2 Оренбург
    4% (3)
    2:2 Ничья
    4% (3)
    2:0 Алания
    4% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный