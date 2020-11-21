Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, где Нестеренко в прыжке снял мяч с головы соперника.

Снова игроки московской команды перекатывают футбольный снаряд на половине поля "Акрона".

Газданов с правого фланга пытался прострелить на дальнюю штангу, но мяч попал в Самсонова, затем в Газданова и после этого вылетел за пределы поля.

42' Берковский с левого фланга вошёл в штрафную, но далеко от себя отпустил мяч и Верхунов выбил сферу за пределы поля.

41' Продолжают игроки "Торпедо" контролировать игровой снаряд на половине поля соперника.

40' Кертанов сыграл на правый край Магалю, который пробил по воротам, войдя в штрафную, и Нестеренко в падении фиксирует сферу.

39' Магаль сыграл назад на Самсонова, который не успел дотянуться до мяча и сыграл по ноге Квеквескири, за что получил предупреждение.

38' Киряков в верховом единоборстве высоко прыгнул, после чего неудачно упал на газон и с трудом поднялся с газона, но вроде продолжает он играть.

37' Яцкий пытается обыграть Самсонова, бежит вперёд и выпускает игровой снаряд за боковую линию.

36' Квеквескири побежал вперёд по левому флангу, перевёл мяч поперёк поля на противоположный край, где Прошкин оказался первым на мяче и от соперника выбил сферу за боковую линию.

35' Первая жёлтая карточка в матче, получает её Чудин за фол в центральном круге против Шоркина.

34' Прошкин после единоборства с соперником неудачно упал на газон и требуется ему медицинская помощь.

33' Квеквескири навязал борьбу Самсонову, перехватил сферу но сразу же потерял её, Шоркин вступил в отбор.

32' Кертанов отошёл к центральной линии, но под прессингом соперника сыграл назад на Самсонова.

31' Делькин с левого края штрафной наносил удар по воротам, но Ботнарь в падении отразил сферу, затем Яцкий пробил по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.

30' Самсонов сделал длинную передачу в перёд в направлении Берковского, но хозяева снова перехватили сферу.

29' Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, откуда хозяева снова выбивают сферу за боковую линию из своей штрафной.

28' Редькович выполнил длинную передачу вперёд, Берковский делал проникающий пас на Кертанова, но его опередил Верхунов и выбил сферу за пределы поля.

27' Прошла половина первого тайма, но ударов по воротам можно пересчитать по пальцам одной руки, очень мало футболисты бьют.

26' Рязанцев теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, где Нестеренко в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

25' Снова торпедовцы взяли игровой снаряд под свой контроль, передохнули они и снова надо атаковать.

24' Рязанцев отличный пас отдал в центр штрафной, выведя один на один Кертанова, который пробил в дальний угол и мяч пролетел рядом со штангой!

23' Делькин неудачно обработал игровой снаряд на краю штрафной и защитники "Торпедо" выбили сферу в сторону центрального круга.

22' Игроки "Акрона" взяли игровой снаряд под свой контроль, но пока они катают мяч вдалеке от штрафной Ботнаря.

21' Квеквескири теперь выполнил перевод на левый край штрафной, где Газданов оказался в офсайде.

20' Делькин сыграл налево на Газданова, который сам пошёл в штрафную, наткнулся на Самсонова и потерял игровой снаряд.

19' Прошла ещё одна подача в центр штрафной торпедовцев, откуда Делькин ткнул мяч в сторону ворот, но Ботнарь в падении зафиксировал сферу.

18' Газданов выполнил подачу в центр штрафной "Торпедо", откуда Самсонов головой выбивает сферу за пределы штрафной.

17' Рязанцев пытался перевести мяч на правую бровку, но защитник "Акрона" в прыжке перехватил сферу.

16' Елеев подключился в атаку, метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам, но вышло намного выше каркаса.

15' Газданов прокинул мяч в штрафную с левого фланга, но его опередил Шоркин, который выбил сферу в сторону центрального круга.

14' Без особых проблем игроки "Торпедо" перехватили игровой снаряд и в своей штрафной спокойно перекатывают футбольный снаряд.

13' Прошкин в борьбе за мяч на центральной линии задел ногу Верхунова и арбитр зафиксировал фол.

12' Рязанцев выполнил наброс в штрафную площадь "Акрона", откуда хозяева головой снова выбивают сферу за пределы штрафной.

11' Квеквескири выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда москвичи выбили сферу за пределы штрафной.

10' Делькин теперь прошёл по правому флангу, пытался прострелить в центр и мяч от Самсонова вылетел за пределы поля.

9' Отошли защитники "Торпедо" на свою половину поля, хозяева поля устремились в прессинг, но ничего у них не получилось и надо возвращаться назад им.

8' Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, где Редкович был совершенно один и который головой пробил в дальний угол, но мяч пролетел на несколько метров выше каркаса.

7' Магаль с правого угла штрафной площади в касании пробил по воротам и Нестеренко в падении переводит сферу за пределы поля.

6' Нестеренко ошибся на выходе, Калмыков в верховом единоборстве с голкипером скинул мяч на Кертанова, который пробил по воротам и мяч попал в штангу!

5' Берковский прошёл по правому флангу, прострелил в центр штрафной, где Нестеренко на выходе зафиксировал сферу.

4' Рязанцев выполнил подачу со штрафного, но мяч был послан слишком низко и круглый прилетел к игрокам "Акрона".

3' Яцкий в верховом единоборстве сыграл рукой по голове соперника.

2' Защитники "Торпедо" с первых минут матча перекатывают игровой снаряд в центре поля поперёк поля.