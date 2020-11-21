Акрон
0:0
Перерыв
Торпедо Москва
36' Желтая карточкаЧудин Иван
39' Желтая карточкаСамсонов Артём Владимирович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Елеев МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эмини СеферПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dmitri Godunok
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Газданов Артур
|3
|0.13
|2.
|Герюгов Азнаур
|3
|0.13
|3.
|Делькин Артём
|3 (1)
|0.13
|4.
|Квеквескири Даур
|2
|0.09
|5.
|Жестоков Максим
|1
|0.04
|6.
|Чудин Иван
|1
|0.04
|7.
|Пьянченко Василий
|1
|0.04
|8.
|Верхунов Никита
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|9 (1)
|0.39
|2.
|Лебеденко Игорь
|7 (2)
|0.3
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.22
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.17
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.13
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.13
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.09
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.09
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киреев Андрей
|5
|1
|2.
|Чудин Иван
|5
|1
|3.
|Друковский Владимир
|5
|0
|4.
|Иванников Николай
|3
|1
|5.
|Квеквескири Даур
|3
|1
|6.
|Киряков Сергей
|4
|0
|7.
|Садыков Булат
|2
|1
|8.
|Морозов Константин
|3
|0
|9.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|10.
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|11.
|Потапов Андрей
|3
|0
|12.
|Елеев Максим
|3
|0
|13.
|Газданов Артур
|2
|0
|14.
|Босов Александр
|2
|0
|15.
|Волков Сергей
|1
|0
|16.
|Жестоков Максим
|1
|0
|17.
|Делькин Артём
|1
|0
|18.
|Малаховский Максим
|1
|0
|19.
|Яцкий Евгений
|1
|0
|20.
|Титов Андрей
|1
|0
|21.
|Верхунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|2.
|Шоркин Максим
|4
|1
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|4.
|Магаль Руслан
|5
|0
|5.
|Калмыков Амур
|3
|1
|6.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|7.
|Елисеев Александр
|4
|0
|8.
|Адаев Владислав
|4
|0
|9.
|Прошкин Егор
|4
|0
|10.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|11.
|Лях Андрей
|3
|0
|12.
|Берковский Илья
|3
|0
|13.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|14.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрон
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|Торпедо Москва
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|26.19% (11)
Предыдущие игры
Акрон Последние 20 матчей: +5 =1 -14Шинник 1:3 Акрон Акрон 0:3 Волгарь Крылья Советов 3:0 Акрон Акрон 3:1 Текстильщик
Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Акрон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|35 - 14
|51
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|3.
|Оренбург
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|32 - 14
|47
|4.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|23
|14
|5
|4
|46 - 17
|47
|5.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 23
|39
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|0:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Чайка
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 26
|32
|13.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|14 - 33
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 25
|22
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|19 - 35
|21
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Томь
|2:0 Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 27
|17
|21.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Акрон» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Акрон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Акрон» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Акрон 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
Акрон
2.6% (4)
Ничья
8.4% (13)
Торпедо Москва
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (72)
Меньше
52.63% (80)
Обе команды забьют
Да
50.66% (77)
Нет
49.34% (75)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
33.1% (51)
0:2 Торпедо Москва
24% (37)
0:1 Торпедо Москва
18.8% (29)
1:3 Торпедо Москва
8.4% (13)
1:1 Ничья
5.8% (9)
0:3 Торпедо Москва
2.6% (4)
1:0 Акрон
1.9% (3)
2:3 Торпедо Москва
1.3% (2)
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