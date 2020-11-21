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Акрон
0:0
Перерыв
Торпедо Москва
0'
36' Желтая карточка
Чудин Иван
39' Желтая карточка
Самсонов Артём Владимирович
Акрон
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 3 0.13
2. Герюгов Азнаур 3 0.13
3. Делькин Артём 3 (1) 0.13
4. Квеквескири Даур 2 0.09
5. Жестоков Максим 1 0.04
6. Чудин Иван 1 0.04
7. Пьянченко Василий 1 0.04
8. Верхунов Никита 1 0.04
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.39
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.22
4. Рязанцев Александр 4 0.17
5. Адаев Владислав 3 0.13
6. Нетфуллин Равиль 3 0.13
7. Кертанов Константин 2 0.09
8. Гордюшенко Астемир 2 0.09
9. Евдокимов Андрей 2 0.09
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Прошляков Данила 1 0.04
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Киреев Андрей 5 1
2. Чудин Иван 5 1
3. Друковский Владимир 5 0
4. Иванников Николай 3 1
5. Квеквескири Даур 3 1
6. Киряков Сергей 4 0
7. Садыков Булат 2 1
8. Морозов Константин 3 0
9. Дудиков Евгений 3 0
10. Герюгов Азнаур 3 0
11. Потапов Андрей 3 0
12. Елеев Максим 3 0
13. Газданов Артур 2 0
14. Босов Александр 2 0
15. Волков Сергей 1 0
16. Жестоков Максим 1 0
17. Делькин Артём 1 0
18. Малаховский Максим 1 0
19. Яцкий Евгений 1 0
20. Титов Андрей 1 0
21. Верхунов Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Самсонов Артём Владимирович 5 0
4. Магаль Руслан 5 0
5. Калмыков Амур 3 1
6. Рязанцев Александр 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Адаев Владислав 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Нетфуллин Равиль 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3)
 Торпедо Москва 7.14% (3) 14.29% (6) 11.9% (5) 19.05% (8) 21.43% (9) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Акрон Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Шинник 1:3 Акрон Акрон 0:3 Волгарь Крылья Советов 3:0 Акрон Акрон 3:1 Текстильщик
Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Акрон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва 1:1 Акрон ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
3. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 23 14 5 4 46 - 17 47
5. Велес Москва 1:0 Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
6. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 0:2 Заявка 23 10 3 10 28 - 29 33
11. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
12. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
13. Волгарь 0:1 Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон 0:0 Заявка 23 6 3 14 19 - 35 21
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Томь 2:0 Заявка 23 4 5 14 14 - 27 17
21. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
22. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Газданов с правого фланга пытался прострелить на дальнюю штангу, но мяч попал в Самсонова, затем в Газданова и после этого вылетел за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Снова игроки московской команды перекатывают футбольный снаряд на половине поля "Акрона".
  • Угловой
    43'
    Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, где Нестеренко в прыжке снял мяч с головы соперника.
  • 42'
    Берковский с левого фланга вошёл в штрафную, но далеко от себя отпустил мяч и Верхунов выбил сферу за пределы поля.
  • 41'
    Продолжают игроки "Торпедо" контролировать игровой снаряд на половине поля соперника.
  • 40'
    Кертанов сыграл на правый край Магалю, который пробил по воротам, войдя в штрафную, и Нестеренко в падении фиксирует сферу.
  • Желтая карточка
    39'
    Магаль сыграл назад на Самсонова, который не успел дотянуться до мяча и сыграл по ноге Квеквескири, за что получил предупреждение.
  • 38'
    Киряков в верховом единоборстве высоко прыгнул, после чего неудачно упал на газон и с трудом поднялся с газона, но вроде продолжает он играть.
  • 37'
    Яцкий пытается обыграть Самсонова, бежит вперёд и выпускает игровой снаряд за боковую линию.
  • 36'
    Квеквескири побежал вперёд по левому флангу, перевёл мяч поперёк поля на противоположный край, где Прошкин оказался первым на мяче и от соперника выбил сферу за боковую линию.
  • Желтая карточка
    35'
    Первая жёлтая карточка в матче, получает её Чудин за фол в центральном круге против Шоркина.
  • Травма, повреждение
    34'
    Прошкин после единоборства с соперником неудачно упал на газон и требуется ему медицинская помощь.
  • 33'
    Квеквескири навязал борьбу Самсонову, перехватил сферу но сразу же потерял её, Шоркин вступил в отбор.
  • 32'
    Кертанов отошёл к центральной линии, но под прессингом соперника сыграл назад на Самсонова.
  • 31'
    Делькин с левого края штрафной наносил удар по воротам, но Ботнарь в падении отразил сферу, затем Яцкий пробил по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.
  • 30'
    Самсонов сделал длинную передачу в перёд в направлении Берковского, но хозяева снова перехватили сферу.
  • Угловой
    29'
    Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, откуда хозяева снова выбивают сферу за боковую линию из своей штрафной.
  • 28'
    Редькович выполнил длинную передачу вперёд, Берковский делал проникающий пас на Кертанова, но его опередил Верхунов и выбил сферу за пределы поля.
  • 27'
    Прошла половина первого тайма, но ударов по воротам можно пересчитать по пальцам одной руки, очень мало футболисты бьют.
  • 26'
    Рязанцев теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, где Нестеренко в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 25'
    Снова торпедовцы взяли игровой снаряд под свой контроль, передохнули они и снова надо атаковать.
  • Опасный момент
    24'
    Рязанцев отличный пас отдал в центр штрафной, выведя один на один Кертанова, который пробил в дальний угол и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 23'
    Делькин неудачно обработал игровой снаряд на краю штрафной и защитники "Торпедо" выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 22'
    Игроки "Акрона" взяли игровой снаряд под свой контроль, но пока они катают мяч вдалеке от штрафной Ботнаря.
  • Офсайд
    21'
    Квеквескири теперь выполнил перевод на левый край штрафной, где Газданов оказался в офсайде.
  • 20'
    Делькин сыграл налево на Газданова, который сам пошёл в штрафную, наткнулся на Самсонова и потерял игровой снаряд.
  • 19'
    Прошла ещё одна подача в центр штрафной торпедовцев, откуда Делькин ткнул мяч в сторону ворот, но Ботнарь в падении зафиксировал сферу.
  • 18'
    Газданов выполнил подачу в центр штрафной "Торпедо", откуда Самсонов головой выбивает сферу за пределы штрафной.
  • 17'
    Рязанцев пытался перевести мяч на правую бровку, но защитник "Акрона" в прыжке перехватил сферу.
  • 16'
    Елеев подключился в атаку, метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам, но вышло намного выше каркаса.
  • 15'
    Газданов прокинул мяч в штрафную с левого фланга, но его опередил Шоркин, который выбил сферу в сторону центрального круга.
  • 14'
    Без особых проблем игроки "Торпедо" перехватили игровой снаряд и в своей штрафной спокойно перекатывают футбольный снаряд.
  • Фол, нарушение
    13'
    Прошкин в борьбе за мяч на центральной линии задел ногу Верхунова и арбитр зафиксировал фол.
  • 12'
    Рязанцев выполнил наброс в штрафную площадь "Акрона", откуда хозяева головой снова выбивают сферу за пределы штрафной.
  • Угловой
    11'
    Квеквескири выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда москвичи выбили сферу за пределы штрафной.
  • 10'
    Делькин теперь прошёл по правому флангу, пытался прострелить в центр и мяч от Самсонова вылетел за пределы поля.
  • 9'
    Отошли защитники "Торпедо" на свою половину поля, хозяева поля устремились в прессинг, но ничего у них не получилось и надо возвращаться назад им.
  • Угловой
    8'
    Рязанцев выполнил подачу в центр штрафной, где Редкович был совершенно один и который головой пробил в дальний угол, но мяч пролетел на несколько метров выше каркаса.
  • 7'
    Магаль с правого угла штрафной площади в касании пробил по воротам и Нестеренко в падении переводит сферу за пределы поля.
  • Штанга
    6'
    Нестеренко ошибся на выходе, Калмыков в верховом единоборстве с голкипером скинул мяч на Кертанова, который пробил по воротам и мяч попал в штангу!
  • 5'
    Берковский прошёл по правому флангу, прострелил в центр штрафной, где Нестеренко на выходе зафиксировал сферу.
  • 4'
    Рязанцев выполнил подачу со штрафного, но мяч был послан слишком низко и круглый прилетел к игрокам "Акрона".
  • Фол, нарушение
    3'
    Яцкий в верховом единоборстве сыграл рукой по голове соперника.
  • 2'
    Защитники "Торпедо" с первых минут матча перекатывают игровой снаряд в центре поля поперёк поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Немного затягивается начало матча из-за проблем с сеткой за воротами голкипера "Торпедо" Виталия Ботнаря.
  • С составами "Акрона" и "Торпедо" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 23-го тура футбольной национальной лиги по футболу 2020-2021. В рамках этой игры на стадионе "Кристалл" в Жигулёвске, вместимостью 1565 мест, лицом к лицу сойдутся "Акрон" и "Торпедо" Москва. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск); помощники судьи - Хамид Талаев (Грозный), Александр Чекалин (Воронеж); резервный судья - Артем Катайкин (Самара); инспектор - Николай Голубев (Санкт-Петербург); делегат - Юрий Ключников (Москва). Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 154
Акрон 2.6% (4)
X 8.4% (13)
Торпедо Москва 89% (137)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Торпедо Москва
8.42
4.75
1.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 4.20 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.35 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.75 1.40
  8.42 4.64 1.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.10 10.50 1.03 2.35 1.55 3.35 1.29 2.06 1.71 1.44 2.65 1.93 1.81 1.70 2.07 1.14 5.20 1.22 4.00 1.17 5.55 1.06 8.00 1.05 8.60
11.75 1.00 10.50 1.01 4.10 1.21 3.32 1.32 2.21 1.72 1.70 2.13 1.44 2.66 1.20 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10
4.24 1.23 3.03 1.39 2.56 1.52 2.16 1.71 1.93 1.91 1.68 2.22 1.53 2.54 1.43 2.84 1.15 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 2.11 1.68 1.07 7.50 1.16 4.90
3.38 1.31 2.25 1.63 1.53 2.46 1.19 4.60 1.13 5.80
3.14 1.37 2.80 1.45 2.20 1.68 1.72 2.17 1.50 2.62 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70
4.50 1.20 3.14 1.35 1.85 1.93 1.38 2.99 1.25 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Акрон 0:0 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Акрон 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Акрон
2.6% (4)
Ничья
8.4% (13)
Торпедо Москва
89% (137)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (72)
Меньше
52.63% (80)
Обе команды забьют
Да
50.66% (77)
Нет
49.34% (75)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
33.1% (51)
0:2 Торпедо Москва
24% (37)
0:1 Торпедо Москва
18.8% (29)
1:3 Торпедо Москва
8.4% (13)
1:1 Ничья
5.8% (9)
0:3 Торпедо Москва
2.6% (4)
1:0 Акрон
1.9% (3)
2:3 Торпедо Москва
1.3% (2)
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