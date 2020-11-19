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Акрон
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 3 0.14
2. Герюгов Азнаур 3 0.14
3. Делькин Артём 3 (1) 0.14
4. Квеквескири Даур 2 0.09
5. Жестоков Максим 1 0.05
6. Чудин Иван 1 0.05
7. Пьянченко Василий 1 0.05
8. Верхунов Никита 1 0.05
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.41
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.32
3. Берковский Илья 5 0.23
4. Рязанцев Александр 4 0.18
5. Адаев Владислав 3 0.14
6. Нетфуллин Равиль 3 0.14
7. Кертанов Константин 2 0.09
8. Гордюшенко Астемир 2 0.09
9. Евдокимов Андрей 2 0.09
10. Лях Андрей 1 0.05
11. Шоркин Максим 1 0.05
12. Дворецков Филипп 1 0.05
13. Прошляков Данила 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Киреев Андрей 5 1
2. Чудин Иван 4 1
3. Друковский Владимир 5 0
4. Иванников Николай 3 1
5. Квеквескири Даур 3 1
6. Киряков Сергей 4 0
7. Садыков Булат 2 1
8. Морозов Константин 3 0
9. Дудиков Евгений 3 0
10. Герюгов Азнаур 3 0
11. Потапов Андрей 3 0
12. Елеев Максим 3 0
13. Газданов Артур 2 0
14. Босов Александр 2 0
15. Волков Сергей 1 0
16. Жестоков Максим 1 0
17. Делькин Артём 1 0
18. Малаховский Максим 1 0
19. Яцкий Евгений 1 0
20. Титов Андрей 1 0
21. Верхунов Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Магаль Руслан 5 0
4. Калмыков Амур 3 1
5. Рязанцев Александр 4 0
6. Самсонов Артём Владимирович 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Адаев Владислав 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Нетфуллин Равиль 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3)
 Торпедо Москва 7.14% (3) 14.29% (6) 11.9% (5) 19.05% (8) 21.43% (9) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Акрон Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Шинник 1:3 Акрон Акрон 0:3 Волгарь Крылья Советов 3:0 Акрон Акрон 3:1 Текстильщик
Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Акрон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва 1:1 Акрон ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 22 6 7 9 24 - 37 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 22 3 4 15 18 - 44 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 16 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Акрон 2.6% (2)
    X 11.8% (9)
    Торпедо Москва 85.5% (65)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Торпедо Москва
    7.89
    4.55
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.70 4.20 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 6.90 4.40 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.55 1.42
      7.89 4.35 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Акрон» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Акрон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Акрон» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 2.06 1.71 1.92 1.82 1.72 2.04 1.52 2.44 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.00
    9.90 1.01 8.80 1.03 3.54 1.27 2.82 1.42 1.97 1.90 1.53 2.47 1.34 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
    3.81 1.26 2.95 1.40 2.30 1.62 1.97 1.85 1.74 2.09 1.52 2.53 1.34 3.22 1.12 6.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.77 1.44 2.70 1.13 5.30
    3.08 1.36 2.03 1.77 1.46 2.68 1.14 5.45 1.10 6.70
    3.08 1.37 2.54 1.52 1.99 1.83 1.59 2.35 1.42 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
    3.96 1.24 2.75 1.44 1.72 2.10 1.30 3.45 1.19 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Акрон - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - Торпедо Москва

    Исход игры
    Акрон
    2.6% (2)
    Ничья
    11.8% (9)
    Торпедо Москва
    85.5% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (37)
    Меньше
    50% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    55.41% (41)
    Нет
    44.59% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    32.9% (25)
    0:1 Торпедо Москва
    23.7% (18)
    0:2 Торпедо Москва
    14.5% (11)
    1:3 Торпедо Москва
    7.9% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (6)
    2:3 Торпедо Москва
    2.6% (2)
    1:0 Акрон
    2.6% (2)
    0:3 Торпедо Москва
    2.6% (2)
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