Погронье
3:3
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Спартак Трнава
1:0
17' ГолУэйр Джеймс
26' Желтая карточкаМикович Мартин
1:1
51' ГолYann Michael Yao
1:2
61' ГолВласко Ян
2:2
69' ГолПетрак Бернард
3:2
80' Гол в свои воротаРусов Добривой
81' Желтая карточкаРусов Добривой
82' Желтая карточкаВласко Ян
82' Желтая карточкаPeter Mazan
3:3
90' ГолСаввидис Кириакос
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
23
Alieu
Fadera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хрибик ПетерЗащитник
-
-
11 Kojo Matic
-
-
-
-
30 Samuel Dovec
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
Ход матча
17'
1:0
26'
51'
61'
1:2
69'
2:2
80'
3:2
81'
82'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|4
|0.29
|2.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.21
|3.
|Alieu Fadera
|3
|0.21
|4.
|Peter Mazan
|2
|0.14
|5.
|Павлик Петр
|1
|0.07
|6.
|Петрак Бернард
|1
|0.07
|7.
|Patrik Blahut
|1
|0.07
|8.
|Dominik Spiriak
|1
|0.07
|9.
|Ivan Audino
|0
|0
|10.
|Michal Obrocnik
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пачинда Эрик
|4 (2)
|0.29
|2.
|Власко Ян
|4 (2)
|0.29
|3.
|Yann Michael Yao
|2
|0.14
|4.
|Saymon Cabral
|1
|0.07
|5.
|Грич Якуб
|1
|0.07
|6.
|Gergely Tumma
|1
|0.07
|7.
|Микович Мартин
|1
|0.07
|8.
|Буката Мартин
|1
|0.07
|9.
|Саввидис Кириакос
|1
|0.07
|10.
|Yusuf Bamidele
|1
|0.07
|11.
|Sebastian Kosa
|1
|0.07
|12.
|Stanislav Olejnik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|6
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|6
|0
|3.
|Peter Mazan
|5
|0
|4.
|Cedric Badolo
|2
|1
|5.
|Richard Zupa
|3
|0
|6.
|Patrik Jacko
|1
|1
|7.
|Michal Obrocnik
|2
|0
|8.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|9.
|Павлик Петр
|2
|0
|10.
|Alieu Fadera
|2
|0
|11.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|12.
|Петрак Бернард
|1
|0
|13.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|1
|0
|14.
|Patrik Blahut
|1
|0
|15.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Власко Ян
|4
|0
|2.
|Микович Мартин
|4
|0
|3.
|Грич Якуб
|4
|0
|4.
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|5.
|Пачинда Эрик
|2
|0
|6.
|Izuchukwu Anthony
|2
|0
|7.
|Matus Turna
|1
|0
|8.
|Буката Мартин
|1
|0
|9.
|Русов Добривой
|1
|0
|10.
|Peter Kolesar
|1
|0
|11.
|Yann Michael Yao
|1
|0
|12.
|Birkir Valur Jonsson
|1
|0
|13.
|Kristian Mihalek
|1
|0
|14.
|Mario Mihal
|1
|0
|15.
|Yusuf Bamidele
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|Спартак Трнава
|16.67% (3)
|0
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +5 =10 -5ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье
Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 Земплин Спартак Трнава 2:0 Тренчин Жилина 2:1 Спартак Трнава
Спартак Трнава 0:2 Нитра Сеница 0:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Середь ДАК 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Погронье Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Спартак Трнава: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|12
|9
|2
|1
|34 - 15
|29
|2.
|Слован Братислава
|13
|9
|2
|2
|32 - 8
|29
|3.
|Жилина
|14
|8
|1
|5
|35 - 22
|25
|4.
|Спартак Трнава
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|5.
|Злате Моравце
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|6.
|Нитра
|13
|5
|3
|5
|16 - 24
|18
|7.
|Ружомберок
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Середь
|13
|3
|6
|4
|16 - 22
|15
|9.
|Сеница
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|10.
|Земплин
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|11.
|Тренчин
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|12.
|Погронье
|14
|1
|8
|5
|17 - 23
|11
Победитель
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