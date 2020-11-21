  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
3:3
Конец матча

Стадион:
Спартак Трнава
0'
1:0
17' Гол
Уэйр Джеймс
26' Желтая карточка
Микович Мартин
1:1
51' Гол
Yann Michael Yao
1:2
61' Гол
Власко Ян
2:2
69' Гол
Петрак Бернард
3:2
80' Гол в свои ворота
Русов Добривой
81' Желтая карточка
Русов Добривой
82' Желтая карточка
Власко Ян
82' Желтая карточка
Peter Mazan
3:3
90' Гол
Саввидис Кириакос
90'+4
1
Томаш
Йенчо
6
Patrik
Jacko
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
22
Петрак
Бернард
14
Уэйр
Джеймс
7
Ivan
Audino
87
Michal
Obrocnik
77
Peter
Mazan
18
Patrik
Blahut
23
Alieu
Fadera
31
Русов
Добривой
2
Matus
Turna
8
Грич
Якуб
6
Izuchukwu
Anthony
20
Цаусис
Мариос
88
Саввидис
Кириакос
79
Saymon
Cabral
28
Буката
Мартин
29
Микович
Мартин
21
Yann
Michael
Yao
25
Yusuf
Bamidele
Погронье
3-5-2
Спартак Трнава
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 4 0.29
2. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.21
3. Alieu Fadera 3 0.21
4. Peter Mazan 2 0.14
5. Павлик Петр 1 0.07
6. Петрак Бернард 1 0.07
7. Patrik Blahut 1 0.07
8. Dominik Spiriak 1 0.07
9. Ivan Audino 0 0
10. Michal Obrocnik 0 0
Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пачинда Эрик 4 (2) 0.29
2. Власко Ян 4 (2) 0.29
3. Yann Michael Yao 2 0.14
4. Saymon Cabral 1 0.07
5. Грич Якуб 1 0.07
6. Gergely Tumma 1 0.07
7. Микович Мартин 1 0.07
8. Буката Мартин 1 0.07
9. Саввидис Кириакос 1 0.07
10. Yusuf Bamidele 1 0.07
11. Sebastian Kosa 1 0.07
12. Stanislav Olejnik 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Хрибик Петер 6 0
2. Dominik Spiriak 6 0
3. Peter Mazan 5 0
4. Cedric Badolo 2 1
5. Richard Zupa 3 0
6. Patrik Jacko 1 1
7. Michal Obrocnik 2 0
8. Уэйр Джеймс 2 0
9. Павлик Петр 2 0
10. Alieu Fadera 2 0
11. Абрахам Патрик 1 0
12. Петрак Бернард 1 0
13. Bonfils-Caleb Bimenyimana 1 0
14. Patrik Blahut 1 0
15. Martin Repisky 1 0
Спартак Трнава
# Игрок      
1. Власко Ян 4 0
2. Микович Мартин 4 0
3. Грич Якуб 4 0
4. Саввидис Кириакос 3 0
5. Пачинда Эрик 2 0
6. Izuchukwu Anthony 2 0
7. Matus Turna 1 0
8. Буката Мартин 1 0
9. Русов Добривой 1 0
10. Peter Kolesar 1 0
11. Yann Michael Yao 1 0
12. Birkir Valur Jonsson 1 0
13. Kristian Mihalek 1 0
14. Mario Mihal 1 0
15. Yusuf Bamidele 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2)
 Спартак Трнава 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье
Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:2 Земплин Спартак Трнава 2:0 Тренчин Жилина 2:1 Спартак Трнава
Спартак Трнава 0:2 Нитра Сеница 0:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Середь ДАК 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Погронье Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Спартак Трнава: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Спартак Трнава 1:1 Погронье Суперлига Спартак Трнава 3:2 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Спартак Трнава Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 12 9 2 1 34 - 15 29
2. Слован Братислава 13 9 2 2 32 - 8 29
3. Жилина 14 8 1 5 35 - 22 25
4. Спартак Трнава 14 6 2 6 18 - 17 20
5. Злате Моравце 13 5 4 4 25 - 16 19
6. Нитра 13 5 3 5 16 - 24 18
7. Ружомберок 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Середь 13 3 6 4 16 - 22 15
9. Сеница 14 4 3 7 15 - 26 15
10. Земплин 14 3 3 8 12 - 31 12
11. Тренчин 14 2 5 7 16 - 28 11
12. Погронье 14 1 8 5 17 - 23 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Уэйр Джеймс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 1.44 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.16 2.59
  19.72 4.02 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Спартак Трнава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75
7.90 1.06 6.10 1.10 3.60 1.25 2.08 1.70 1.77 1.98 2.20 1.62 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.60 1.55 2.35 1.01 15.00 1.05 8.50
6.05 1.08 2.72 1.40 2.08 1.70 1.63 2.33 1.28 3.46 1.19 4.20 1.05 7.50
3.20 1.34 2.63 1.48 2.05 1.79 1.62 2.30 1.43 2.80 1.41 2.88 1.51 2.54 2.24 1.65 1.82 2.01 1.39 2.99 1.25 3.85 1.35 3.13 1.19 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.65 2.17 1.28 3.45 1.07 7.30
2.54 1.48 1.67 2.12 1.32 3.20
2.58 1.50 2.11 1.73 1.64 2.27 1.45 2.78 1.16 5.00 1.39 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.20 1.32 2.14 1.66 1.50 2.48 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Погронье 3:3 Спартак Трнава онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный