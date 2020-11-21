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СКА-Хабаровск
 
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СКА-Хабаровск
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 8 (2) 0.36
2. Барков Дмитрий 7 0.32
3. Гаджимурадов Рамазан 4 0.18
4. Квеквескири Ираклий 3 0.14
5. Брагин Владислав 2 0.09
6. Камилов Владислав 2 (1) 0.09
7. Безлихотнов Никита 1 0.05
8. Большаков Кирилл 1 0.05
9. Иванков Даниил 1 0.05
10. Малеев Артемий 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.86
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.36
3. Голенков Егор 7 0.32
4. Гацкан Александр 2 0.09
5. Гынсарь Раду 2 0.09
6. Ежов Роман 2 0.09
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 10 1
2. Барков Дмитрий 7 0
3. Малеев Артемий 5 0
4. Суслов Кирилл 5 0
5. Грачёв Глеб 5 0
6. Мануйлов Роман 4 0
7. Труфанов Григорий 4 0
8. Гаджимурадов Рамазан 3 0
9. Большаков Кирилл 3 0
10. Обухов Игорь 2 0
11. Камилов Владислав 2 0
12. Эльмурзаев Магомед 2 0
13. Никифоров Владислав 1 0
14. Булия Эдуард 1 0
15. Безлихотнов Никита 1 0
16. Батютин Андрей 1 0
17. Брагин Владислав 1 0
18. Матвийчук Семён 1 0
19. Кенесов Арман 1 0
20. Илик Василий 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 7 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Ежов Роман 4 0
5. Карпов Максим 2 1
6. Чернов Никита 2 1
7. Кабутов Дмитрий 3 0
8. Голенков Егор 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 24.14% (7) 17.24% (5) 6.9% (2) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3)
 Крылья Советов 13.64% (6) 9.09% (4) 18.18% (8) 20.45% (9) 11.36% (5) 27.27% (12)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
21. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
22. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    СКА-Хабаровск 13.8% (21)
    X 38.2% (58)
    Крылья Советов 48% (73)
    Все прогнозы
    1.55 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Крылья Советов
    4.50
    3.55
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.55 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.25 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.42 1.95
      4.07 3.40 1.97

    Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 6.90 1.08 3.15 1.36 2.28 1.59 1.89 1.85 1.68 2.10 1.39 3.05 1.27 3.80 1.09 6.60 1.07 7.40 1.01 13.00
    7.80 1.04 6.70 1.07 2.99 1.36 2.33 1.59 1.75 2.17 1.37 3.04 1.25 3.70 1.08 6.40 1.06 6.60 1.01 10.50
    3.43 1.31 2.87 1.43 2.58 1.51 2.06 1.77 1.80 2.05 1.61 2.35 1.42 2.90 1.29 3.61 1.10 7.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.04 1.33 3.10 1.09 6.70
    2.68 1.46 1.83 2.00 1.38 2.99 1.10 6.70 1.07 8.10
    2.88 1.43 2.37 1.60 1.85 1.99 1.53 2.54 1.38 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.20 1.22 3.75
    3.56 1.28 2.38 1.57 1.62 2.27 1.22 4.20 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.25
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Крылья Советов

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    13.8% (21)
    Ничья
    38.2% (58)
    Крылья Советов
    48% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.67% (67)
    Меньше
    55.33% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (120)
    Нет
    20% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (54)
    1:2 Крылья Советов
    29.6% (45)
    0:1 Крылья Советов
    13.2% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    9.2% (14)
    1:0 СКА-Хабаровск
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:2 Крылья Советов
    2% (3)
    1:3 Крылья Советов
    1.3% (2)
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