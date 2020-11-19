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СКА-Хабаровск
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 8 (2) 0.36
2. Барков Дмитрий 7 0.32
3. Гаджимурадов Рамазан 4 0.18
4. Квеквескири Ираклий 3 0.14
5. Брагин Владислав 2 0.09
6. Камилов Владислав 2 (1) 0.09
7. Безлихотнов Никита 1 0.05
8. Большаков Кирилл 1 0.05
9. Иванков Даниил 1 0.05
10. Малеев Артемий 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.86
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.36
3. Голенков Егор 7 0.32
4. Гацкан Александр 2 0.09
5. Гынсарь Раду 2 0.09
6. Ежов Роман 2 0.09
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 10 1
2. Барков Дмитрий 7 0
3. Малеев Артемий 5 0
4. Суслов Кирилл 5 0
5. Грачёв Глеб 5 0
6. Мануйлов Роман 4 0
7. Труфанов Григорий 4 0
8. Гаджимурадов Рамазан 3 0
9. Большаков Кирилл 3 0
10. Обухов Игорь 2 0
11. Камилов Владислав 2 0
12. Эльмурзаев Магомед 2 0
13. Никифоров Владислав 1 0
14. Булия Эдуард 1 0
15. Безлихотнов Никита 1 0
16. Батютин Андрей 1 0
17. Брагин Владислав 1 0
18. Матвийчук Семён 1 0
19. Кенесов Арман 1 0
20. Илик Василий 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 7 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Ежов Роман 4 0
5. Карпов Максим 2 1
6. Чернов Никита 2 1
7. Кабутов Дмитрий 3 0
8. Голенков Егор 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 24.14% (7) 17.24% (5) 6.9% (2) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3)
 Крылья Советов 13.64% (6) 9.09% (4) 18.18% (8) 20.45% (9) 11.36% (5) 27.27% (12)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 Заявка 22 6 7 9 24 - 37 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел Заявка 22 5 7 10 21 - 25 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 22 3 4 15 18 - 44 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 10 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 83
    СКА-Хабаровск 18.1% (15)
    X 36.1% (30)
    Крылья Советов 45.8% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Крылья Советов
    4.41
    3.53
    1.87
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.50 1.87
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.45 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.52 1.83
      4.41 3.53 1.84

    Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.80 1.03 7.90 1.07 3.30 1.32 2.55 1.50 2.07 1.70 1.81 1.93 1.44 2.70 1.28 3.35 1.12 5.60 1.09 6.60 1.01 11.50
    8.50 1.03 7.40 1.06 3.26 1.31 2.52 1.51 1.85 2.03 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.70 1.08 6.30 1.01 10.50
    3.47 1.30 2.93 1.41 2.64 1.49 2.10 1.74 1.83 1.99 1.63 2.28 1.44 2.81 1.29 3.51 1.10 7.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.89 1.39 2.85 1.10 5.90
    2.78 1.43 1.87 1.91 1.41 2.86 1.12 6.10 1.08 7.40
    2.93 1.41 2.40 1.57 1.88 1.94 1.54 2.49 1.38 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
    3.68 1.27 2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78 1.17 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Крылья Советов

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    18.1% (15)
    Ничья
    36.1% (30)
    Крылья Советов
    45.8% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.62% (41)
    Меньше
    49.38% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (69)
    Нет
    14.81% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.7% (28)
    1:2 Крылья Советов
    31.3% (26)
    2:1 СКА-Хабаровск
    12% (10)
    0:1 Крылья Советов
    9.6% (8)
    1:0 СКА-Хабаровск
    4.8% (4)
    1:3 Крылья Советов
    2.4% (2)
    2:2 Ничья
    2.4% (2)
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