СКА-Хабаровск
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Базелюк Константин
|8 (2)
|0.36
|2.
|Барков Дмитрий
|7
|0.32
|3.
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0.18
|4.
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.14
|5.
|Брагин Владислав
|2
|0.09
|6.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.09
|7.
|Безлихотнов Никита
|1
|0.05
|8.
|Большаков Кирилл
|1
|0.05
|9.
|Иванков Даниил
|1
|0.05
|10.
|Малеев Артемий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|19 (2)
|0.86
|2.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.36
|3.
|Голенков Егор
|7
|0.32
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.09
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.09
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.09
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.05
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|10
|1
|2.
|Барков Дмитрий
|7
|0
|3.
|Малеев Артемий
|5
|0
|4.
|Суслов Кирилл
|5
|0
|5.
|Грачёв Глеб
|5
|0
|6.
|Мануйлов Роман
|4
|0
|7.
|Труфанов Григорий
|4
|0
|8.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|9.
|Большаков Кирилл
|3
|0
|10.
|Обухов Игорь
|2
|0
|11.
|Камилов Владислав
|2
|0
|12.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|13.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|14.
|Булия Эдуард
|1
|0
|15.
|Безлихотнов Никита
|1
|0
|16.
|Батютин Андрей
|1
|0
|17.
|Брагин Владислав
|1
|0
|18.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|19.
|Кенесов Арман
|1
|0
|20.
|Илик Василий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|7
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Ежов Роман
|4
|0
|5.
|Карпов Максим
|2
|1
|6.
|Чернов Никита
|2
|1
|7.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Голенков Егор
|3
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|10.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|Крылья Советов
|13.64% (6)
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|27.27% (12)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =4 -6СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|35 - 14
|51
|2.
|Оренбург
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|32 - 14
|47
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|46 - 17
|46
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|47 - 16
|46
|5.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 23
|39
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|31 - 26
|39
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 24
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 26
|34
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|10.
|Балтика
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|11.
|Чайка
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 26
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|13.
|Волгарь
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 37
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|14 - 33
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 25
|22
|18.
|Акрон
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|19 - 35
|20
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
|21.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|12 - 27
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|18 - 44
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.80
|1.03
|7.90
|1.07
|3.30
|1.32
|—
|—
|2.55
|1.50
|2.07
|1.70
|1.81
|1.93
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.28
|3.35
|1.12
|5.60
|1.09
|6.60
|1.01
|11.50
|
|8.50
|1.03
|7.40
|1.06
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.52
|1.51
|—
|—
|1.85
|2.03
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.29
|3.40
|1.10
|5.70
|1.08
|6.30
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.47
|1.30
|2.93
|1.41
|2.64
|1.49
|2.10
|1.74
|1.83
|1.99
|1.63
|2.28
|1.44
|2.81
|1.29
|3.51
|—
|—
|1.10
|7.11
|—
|—
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Крылья Советов
Исход игры
СКА-Хабаровск
18.1% (15)
Ничья
36.1% (30)
Крылья Советов
45.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
50.62% (41)
Меньше
49.38% (40)
Обе команды забьют
Да
85.19% (69)
Нет
14.81% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (28)
1:2 Крылья Советов
31.3% (26)
2:1 СКА-Хабаровск
12% (10)
0:1 Крылья Советов
9.6% (8)
1:0 СКА-Хабаровск
4.8% (4)
1:3 Крылья Советов
2.4% (2)
2:2 Ничья
2.4% (2)
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