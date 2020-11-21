Ахмат
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Ахмат-Арена
Зенит
0:1
16' ГолКузяев Далер
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
18
Жирков
Юрий
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.27
|2.
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.27
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.2
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.13
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.13
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.07
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.07
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.47
|2.
|Ерохин Александр
|6
|0.4
|3.
|Азмун Сердар
|6
|0.4
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.13
|5.
|Мостовой Андрей
|2
|0.13
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.13
|7.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.07
|8.
|Кузяев Далер
|1
|0.07
|9.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.07
|10.
|Малком Филипе
|1
|0.07
|11.
|Ловрен Деян
|1
|0.07
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Ненахов Максим
|6
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Ильин Владимир
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|3
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Кузяев Далер
|2
|0
|7.
|Жирков Юрий
|1
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|13.
|Малком Филипе
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|15.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|17.65% (3)
|0
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Зенит
|3.33% (1)
|30% (9)
|10% (3)
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|30% (9)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|17 - 17
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Зенит
Исход игры
Ахмат
11.6% (19)
Ничья
18.3% (30)
Зенит
70.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
61.01% (97)
Меньше
38.99% (62)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
1:2 Зенит
39% (64)
1:1 Ничья
16.5% (27)
0:1 Зенит
11.6% (19)
2:1 Ахмат
9.8% (16)
0:2 Зенит
8.5% (14)
1:3 Зенит
5.5% (9)
0:3 Зенит
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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