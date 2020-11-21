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Ахмат
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Зенит
0'
0:1
16' Гол
Кузяев Далер
24'
Ахмат - Зенит. 0:1. Далер Кузяев...
33
Гудиев
Виталий
24
Ненахов
Максим
4
Анхель
Вилькер
20
Нижич
Зоран
59
Харин
Евгений
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
14
Полярус
Артём
29
Ильин
Владимир
7
Бериша
Бернард
3
Мелкадзе
Георгий
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
3
Дуглас
Сантос
19
Сутормин
Алексей
21
Ерохин
Александр
22
Дзюба
Артём
Ахмат
4-2-3-1
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.27
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.27
3. Тимофеев Артём 3 0.2
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.13
5. Роши Одисе 2 0.13
6. Исмаэл Силва 1 0.07
7. Анхель Вилькер 1 0.07
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.47
2. Ерохин Александр 6 0.4
3. Азмун Сердар 6 0.4
4. Дуглас Сантос 2 0.13
5. Мостовой Андрей 2 0.13
6. Сутормин Алексей 2 0.13
7. Караваев Вячеслав 1 0.07
8. Кузяев Далер 1 0.07
9. Дриусси Себастьян 1 0.07
10. Малком Филипе 1 0.07
11. Ловрен Деян 1 0.07
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 6 1
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Сутормин Алексей 1 0
11. Дуглас Сантос 1 0
12. Дриусси Себастьян 1 0
13. Малком Филипе 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
15. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 17.65% (3) 0 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 23.53% (4)
 Зенит 3.33% (1) 30% (9) 10% (3) 3.33% (1) 23.33% (7) 30% (9)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Кубок Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
6. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Ахмат 0:1 Заявка 15 7 2 6 17 - 17 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Первый тайм
  • 24'
    Левым флангом позиционную атаку провели "сине-бело-голубые", но навесная подача в центр в этом эпизоде стала простой добычей для Гудиева.
  • 23'
    Не держится практически мяч в ногах грозненцев в последнее время. После пропущенного гола наблюдается излишняя нервозность в действиях хозяев.
  • Угловой
    22'
    Угловой на правом фланге заработали грозненцы на правом фланге. Подача следовала на ближнюю штангу, но там питерские защитники сработали надёжно.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ерохин в пылу борьбы наступил на ногу Харину в центральной зоне. Арбитр на первый раз решил не наказывать Александра.
  • 20'
    Караваев с дальней дистанции с правого края пробивал по воротам, но получилось слабовато, да ещё и практически по центру ворот мяч полетел.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мелкадзе вступил в борьбу за мяч на чужой половине поля, но сам нарушил правила против Барриоса, получив при этом микроповреждение.
  • 18'
    Отметим, что Кузяев не праздновал гол в ворота своей бывшей команды, но другие футболисты "Зенита" бурно отпраздновали локальный успех в этой встрече.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Далер Кузяев!!!
    Барриос выдал классный проникающий вертикальный пас в штрафную площадку на Кузяева, за которым не уследили защитники, и Далер метров с шести вколотил мяч под перекладину.
  • 16'
    По первой трети тайма сложно отдать преимущество одной из команд. "Ахмат" выглядит старательней в своих действиях, но на стороне "Зенита", безусловно, преимущество в классе.
  • 15'
    Жирков с левого фланга выполнял диагональную прострельную передачу в штрафную площадку, но там Ерохин и Сутормин помешали друг другу, и мяч срикошетил за лицевую линию.
  • 14'
    Букмекеры перед матчем достаточно чётко видели фаворитом "Зенит", оценив чистую победу гостей вероятностью в 50%.
  • Угловой
    13'
    После подачи углового с правого фланга от гостей, никакой опасности у ворот Виталия Гудиева не возникло - защитники "Ахмата" легко отбились.
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Правым флангом быструю контратаку провели зенитовцы, откуда Караваев простреливал вдоль линии вратарской площади на Ерохина. Последнего в подкате успел опередить Анхель, который едва не срезал мяч в собственные ворота.
  • Опасный момент
    11'
    Подача углового слева пошла на дальний край штрафной площади, откуда с лёту пробивал Ненахов, но высоковато полетел мяч после выстрела Максима.
  • Угловой
    10'
    После подачи с правого фланга Мелкадзе падал в чужой штрафной площади, но правила против него не нарушали. Ильину удалось зацепиться за мяч и сбросить его на Беришу, который на левом краю штрафной площади пытался продемонстрировать дриблинг, но заработал косовар только угловой.
  • 9'
    Три аута кряду на правом фланге заработали ахматовцы, но после них придумать что-то интересное им не удалось.
  • 8'
    Постепенно стартовая активность команд стихает. Футболисты уже не стремятся яростно прессинговать оппонентов, а также не торопятся с обострением игры у чужих владений, предпочитая неспешно покатать мяч поперёк поля.
  • Офсайд
    7'
    Гудиев выбивал мяч далеко на правый фланг атаки "Ахмата", но там Полярус оказался в положении "вне игры".
  • 6'
    Немногочисленный гостевой фан-сектор "Зенита" ведёт себя очень активно на трибунах, изо всех сил поддерживая любимую команду.
  • 5'
    Правым флангом попытались "бело-зелёные" что-то придумать в атаке, но попытка прострельной передачи в штрафную площадку провалилась - мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Кержакову.
  • Опасный момент
    4'
    Ракицкий едва не привёз большие проблемы для своей команды, пасуя поперёк поля на Ловрена - Ильин на линии чужой штрафной площади мяч едва не перехватил.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дзюба заработал первый штрафной удар для своей команды в глубине поля на левом фланге. Со стандарта следовала подача на линию штрафной площади, но там спокойно отработали защитники "Ахмата".
  • 2'
    Традиционный стартовый сумбур мы видим на поле в стартовые минуты матча. "Ахмат" активно идёт в прессинг на чужой половине поля, и "Зенит" старается делать то же самое.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита".
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кузяев Далер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 3.40 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.00 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.70 1.95
  4.27 3.33 1.96

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 8.40 1.04 7.20 1.09 5.55 1.14 2.18 1.73 2.55 1.50 1.74 2.17 1.92 1.87 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.50
8.40 1.03 8.30 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 2.01 1.98 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 9.40
3.41 1.33 2.98 1.41 2.56 1.53 2.06 1.81 1.80 2.07 1.61 2.38 1.51 2.66 1.28 3.71 1.12 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.90 1.90 1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80
2.79 1.44 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.64 1.50 2.17 1.72 1.68 2.24 1.43 2.87 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.80 1.40 1.71 2.15 1.30 3.35
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Зенит

Исход игры
Ахмат
11.6% (19)
Ничья
18.3% (30)
Зенит
70.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
61.01% (97)
Меньше
38.99% (62)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
1:2 Зенит
39% (64)
1:1 Ничья
16.5% (27)
0:1 Зенит
11.6% (19)
2:1 Ахмат
9.8% (16)
0:2 Зенит
8.5% (14)
1:3 Зенит
5.5% (9)
0:3 Зенит
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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