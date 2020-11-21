Караваев с дальней дистанции с правого края пробивал по воротам, но получилось слабовато, да ещё и практически по центру ворот мяч полетел.

Ерохин в пылу борьбы наступил на ногу Харину в центральной зоне. Арбитр на первый раз решил не наказывать Александра.

Угловой на правом фланге заработали грозненцы на правом фланге. Подача следовала на ближнюю штангу, но там питерские защитники сработали надёжно.

Не держится практически мяч в ногах грозненцев в последнее время. После пропущенного гола наблюдается излишняя нервозность в действиях хозяев.

Левым флангом позиционную атаку провели "сине-бело-голубые", но навесная подача в центр в этом эпизоде стала простой добычей для Гудиева.

19' Мелкадзе вступил в борьбу за мяч на чужой половине поля, но сам нарушил правила против Барриоса, получив при этом микроповреждение.

18' Отметим, что Кузяев не праздновал гол в ворота своей бывшей команды, но другие футболисты "Зенита" бурно отпраздновали локальный успех в этой встрече.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Далер Кузяев!!!

Барриос выдал классный проникающий вертикальный пас в штрафную площадку на Кузяева, за которым не уследили защитники, и Далер метров с шести вколотил мяч под перекладину.

16' По первой трети тайма сложно отдать преимущество одной из команд. "Ахмат" выглядит старательней в своих действиях, но на стороне "Зенита", безусловно, преимущество в классе.

15' Жирков с левого фланга выполнял диагональную прострельную передачу в штрафную площадку, но там Ерохин и Сутормин помешали друг другу, и мяч срикошетил за лицевую линию.

14' Букмекеры перед матчем достаточно чётко видели фаворитом "Зенит", оценив чистую победу гостей вероятностью в 50%.

13' После подачи углового с правого фланга от гостей, никакой опасности у ворот Виталия Гудиева не возникло - защитники "Ахмата" легко отбились.

12' ОПАСНО! Правым флангом быструю контратаку провели зенитовцы, откуда Караваев простреливал вдоль линии вратарской площади на Ерохина. Последнего в подкате успел опередить Анхель, который едва не срезал мяч в собственные ворота.

11' Подача углового слева пошла на дальний край штрафной площади, откуда с лёту пробивал Ненахов, но высоковато полетел мяч после выстрела Максима.

10' После подачи с правого фланга Мелкадзе падал в чужой штрафной площади, но правила против него не нарушали. Ильину удалось зацепиться за мяч и сбросить его на Беришу, который на левом краю штрафной площади пытался продемонстрировать дриблинг, но заработал косовар только угловой.

9' Три аута кряду на правом фланге заработали ахматовцы, но после них придумать что-то интересное им не удалось.

8' Постепенно стартовая активность команд стихает. Футболисты уже не стремятся яростно прессинговать оппонентов, а также не торопятся с обострением игры у чужих владений, предпочитая неспешно покатать мяч поперёк поля.

7' Гудиев выбивал мяч далеко на правый фланг атаки "Ахмата", но там Полярус оказался в положении "вне игры".

6' Немногочисленный гостевой фан-сектор "Зенита" ведёт себя очень активно на трибунах, изо всех сил поддерживая любимую команду.

5' Правым флангом попытались "бело-зелёные" что-то придумать в атаке, но попытка прострельной передачи в штрафную площадку провалилась - мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Кержакову.

4' Ракицкий едва не привёз большие проблемы для своей команды, пасуя поперёк поля на Ловрена - Ильин на линии чужой штрафной площади мяч едва не перехватил.

3' Дзюба заработал первый штрафной удар для своей команды в глубине поля на левом фланге. Со стандарта следовала подача на линию штрафной площади, но там спокойно отработали защитники "Ахмата".

2' Традиционный стартовый сумбур мы видим на поле в стартовые минуты матча. "Ахмат" активно идёт в прессинг на чужой половине поля, и "Зенит" старается делать то же самое.