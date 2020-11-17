Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.29
|2.
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.29
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.21
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.14
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.14
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.07
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.07
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.5
|2.
|Ерохин Александр
|6
|0.43
|3.
|Азмун Сердар
|6
|0.43
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.14
|5.
|Мостовой Андрей
|2
|0.14
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.14
|7.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.07
|8.
|Кузяев Далер
|1
|0.07
|9.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.07
|10.
|Малком Филипе
|1
|0.07
|11.
|Ловрен Деян
|1
|0.07
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Ненахов Максим
|6
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Ильин Владимир
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|3
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Кузяев Далер
|2
|0
|7.
|Жирков Юрий
|1
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|13.
|Малком Филипе
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|15.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|17.65% (3)
|0
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Зенит
|3.33% (1)
|30% (9)
|10% (3)
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|30% (9)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.50
|1.02
|8.10
|1.06
|3.50
|1.31
|2.70
|1.47
|2.18
|1.73
|1.90
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.75
|1.33
|3.40
|1.14
|5.80
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|
|8.40
|1.03
|7.40
|1.06
|3.50
|1.28
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.32
|3.26
|1.13
|5.15
|1.09
|6.05
|1.01
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.28
|2.86
|1.44
|2.23
|1.68
|1.92
|1.93
|1.71
|2.18
|1.51
|2.63
|1.35
|3.28
|—
|—
|1.12
|6.61
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
8.3% (6)
Ничья
16.7% (12)
Зенит
75% (54)
Тотал 2.5
Больше
60% (42)
Меньше
40% (28)
Обе команды забьют
Да
74.29% (52)
Нет
25.71% (18)
Популярный счёт
1:2 Зенит
40.3% (29)
1:1 Ничья
16.7% (12)
0:2 Зенит
12.5% (9)
0:1 Зенит
9.7% (7)
2:1 Ахмат
8.3% (6)
1:3 Зенит
5.6% (4)
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