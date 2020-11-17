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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.29
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.29
3. Тимофеев Артём 3 0.21
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.14
5. Роши Одисе 2 0.14
6. Исмаэл Силва 1 0.07
7. Анхель Вилькер 1 0.07
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.5
2. Ерохин Александр 6 0.43
3. Азмун Сердар 6 0.43
4. Дуглас Сантос 2 0.14
5. Мостовой Андрей 2 0.14
6. Сутормин Алексей 2 0.14
7. Караваев Вячеслав 1 0.07
8. Кузяев Далер 1 0.07
9. Дриусси Себастьян 1 0.07
10. Малком Филипе 1 0.07
11. Ловрен Деян 1 0.07
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 6 1
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Сутормин Алексей 1 0
11. Дуглас Сантос 1 0
12. Дриусси Себастьян 1 0
13. Малком Филипе 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
15. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 17.65% (3) 0 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 23.53% (4)
 Зенит 3.33% (1) 30% (9) 10% (3) 3.33% (1) 23.33% (7) 30% (9)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Кубок Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 18 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Ахмат 8.3% (6)
    X 16.7% (12)
    Зенит 75% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Зенит
    5.40
    3.65
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.25 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.40 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.65 1.92
      4.42 3.43 1.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.10 1.06 3.50 1.31 2.70 1.47 2.18 1.73 1.90 1.96 1.49 2.75 1.33 3.40 1.14 5.80 1.10 6.20 1.02 11.00
    8.40 1.03 7.40 1.06 3.50 1.28 2.72 1.46 1.99 2.00 1.51 2.56 1.32 3.26 1.13 5.15 1.09 6.05 1.01 10.75
    3.75 1.28 2.86 1.44 2.23 1.68 1.92 1.93 1.71 2.18 1.51 2.63 1.35 3.28 1.12 6.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.92 1.88 1.42 2.90 1.12 6.00
    2.79 1.44 1.91 1.89 1.44 2.79 1.14 5.75 1.09 7.10
    3.05 1.40 2.50 1.55 1.96 1.89 1.59 2.42 1.42 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.55
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.69 2.17 1.28 3.68 1.20 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
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    Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    8.3% (6)
    Ничья
    16.7% (12)
    Зенит
    75% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (42)
    Меньше
    40% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (52)
    Нет
    25.71% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    40.3% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (12)
    0:2 Зенит
    12.5% (9)
    0:1 Зенит
    9.7% (7)
    2:1 Ахмат
    8.3% (6)
    1:3 Зенит
    5.6% (4)
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