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Спартак Москва
 
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Стадион:
Динамо Москва
Спартак Москва
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.43
2. Понсе Эсекель 6 0.43
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.36
4. Айртон Лукас 2 0.14
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
6. Кокорин Александр 1 (1) 0.07
7. Мозес Виктор 1 0.07
8. Жиго Самуэль 1 0.07
9. Зобнин Роман 0 0
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.21
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.14
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.14
4. Шиманьски Себастиан 1 0.07
5. Грулёв Вячеслав 1 0.07
6. Евгеньев Роман 1 0.07
7. Рауш Константин 1 0.07
8. Игбун Сильвестр 1 0.07
9. Ордец Иван 1 0.07
10. Шунич Тони 1 0.07
11. Моро Никола 1 0.07
12. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.07
13. Паршивлюк Сергей 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 5 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Умяров Наиль 3 0
6. Айртон Лукас 3 0
7. Ещенко Андрей 2 0
8. Кутепов Илья 2 0
9. Понсе Эсекель 2 0
10. Жиго Самуэль 2 0
11. Ларссон Джордан 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Комличенко Николай 3 1
4. Каборе Шарль 4 0
5. Ордец Иван 4 0
6. Грулёв Вячеслав 4 0
7. Шиманьски Себастиан 4 0
8. Нжи Клинтон Муа 3 0
9. Фомин Даниил 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Плиев Заурбек 2 0
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Моро Никола 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Нойштедтер Роман 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Динамо Москва 15% (3) 5% (1) 35% (7) 25% (5) 0 20% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
2. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся московские "Спартак" и "Динамо".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось считанные секунды.


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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.35 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.30 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.50 3.56
  2.23 3.36 3.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
10.00 1.04 7.00 1.08 3.25 1.37 2.55 1.62 2.06 1.89 1.81 2.10 1.41 3.10 1.29 3.70 1.12 6.50 1.07 7.20 1.01 13.50 0.00 20.00
7.90 1.04 7.00 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.83 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95 1.02 14.75
3.42 1.33 3.01 1.41 2.57 1.54 2.07 1.81 1.80 2.07 1.60 2.42 1.27 3.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.08 1.38 3.10 1.11 7.10
2.72 1.46 1.82 1.99 1.37 3.10 1.11 6.65 1.08 8.00
2.86 1.45 2.35 1.63 1.83 2.05 1.52 2.61 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.49 1.58 2.25 1.22 3.75
3.68 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.98
Букмекер Да Нет
5.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

Исход игры
Спартак Москва
56.1% (88)
Ничья
33.1% (52)
Динамо Москва
10.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.6% (81)
Меньше
47.4% (73)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
35% (55)
1:1 Ничья
24.8% (39)
1:0 Спартак Москва
12.7% (20)
1:2 Динамо Москва
6.4% (10)
2:2 Ничья
5.1% (8)
2:0 Спартак Москва
5.1% (8)
0:0 Ничья
2.5% (4)
3:2 Спартак Москва
1.9% (3)
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