Спартак Москва
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Стадион: Открытие Арена
Динамо Москва
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6 (1)
|0.43
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.43
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.36
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.14
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|6.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.07
|7.
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|9.
|Зобнин Роман
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.21
|2.
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.14
|3.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.14
|4.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.07
|5.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.07
|6.
|Евгеньев Роман
|1
|0.07
|7.
|Рауш Константин
|1
|0.07
|8.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.07
|9.
|Ордец Иван
|1
|0.07
|10.
|Шунич Тони
|1
|0.07
|11.
|Моро Никола
|1
|0.07
|12.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.07
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|5
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Умяров Наиль
|3
|0
|6.
|Айртон Лукас
|3
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|8.
|Кутепов Илья
|2
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|10.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|11.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|12.
|Крал Алекс
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|6
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Комличенко Николай
|3
|1
|4.
|Каборе Шарль
|4
|0
|5.
|Ордец Иван
|4
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|7.
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|8.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|9.
|Фомин Даниил
|3
|0
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|11.
|Плиев Заурбек
|2
|0
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Моро Никола
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Динамо Москва
|15% (3)
|5% (1)
|35% (7)
|25% (5)
|0
|20% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
56.1% (88)
Ничья
33.1% (52)
Динамо Москва
10.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.6% (81)
Меньше
47.4% (73)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
35% (55)
1:1 Ничья
24.8% (39)
1:0 Спартак Москва
12.7% (20)
1:2 Динамо Москва
6.4% (10)
2:2 Ничья
5.1% (8)
2:0 Спартак Москва
5.1% (8)
0:0 Ничья
2.5% (4)
3:2 Спартак Москва
1.9% (3)
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