Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6 (1)
|0.43
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.43
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.36
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.14
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|6.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.07
|7.
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|9.
|Зобнин Роман
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.21
|2.
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.14
|3.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.14
|4.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.07
|5.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.07
|6.
|Евгеньев Роман
|1
|0.07
|7.
|Рауш Константин
|1
|0.07
|8.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.07
|9.
|Ордец Иван
|1
|0.07
|10.
|Шунич Тони
|1
|0.07
|11.
|Моро Никола
|1
|0.07
|12.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.07
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|5
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Умяров Наиль
|3
|0
|6.
|Айртон Лукас
|3
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|8.
|Кутепов Илья
|2
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|10.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|11.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|12.
|Крал Алекс
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|6
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Комличенко Николай
|3
|1
|4.
|Каборе Шарль
|4
|0
|5.
|Ордец Иван
|4
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|7.
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|8.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|9.
|Фомин Даниил
|3
|0
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|11.
|Плиев Заурбек
|2
|0
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Моро Никола
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Динамо Москва
|15% (3)
|5% (1)
|35% (7)
|25% (5)
|0
|20% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.04
|6.90
|1.08
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.37
|1.63
|1.96
|1.90
|1.73
|2.17
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.90
|1.09
|7.00
|1.07
|7.30
|1.01
|13.00
|
|8.00
|1.04
|6.95
|1.07
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.84
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.27
|3.50
|1.08
|6.55
|1.05
|7.20
|1.02
|14.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.37
|2.79
|1.46
|2.38
|1.60
|1.96
|1.89
|1.72
|2.16
|1.54
|2.54
|—
|—
|1.25
|4.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
52.2% (36)
Ничья
36.2% (25)
Динамо Москва
11.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.7% (40)
Меньше
40.3% (27)
Обе команды забьют
Да
83.58% (56)
Нет
16.42% (11)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
40.6% (28)
1:1 Ничья
23.2% (16)
1:0 Спартак Москва
10.1% (7)
2:2 Ничья
8.7% (6)
1:2 Динамо Москва
5.8% (4)
0:0 Ничья
2.9% (2)
0:1 Динамо Москва
2.9% (2)
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