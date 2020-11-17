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Спартак Москва
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.43
2. Понсе Эсекель 6 0.43
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.36
4. Айртон Лукас 2 0.14
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
6. Кокорин Александр 1 (1) 0.07
7. Мозес Виктор 1 0.07
8. Жиго Самуэль 1 0.07
9. Зобнин Роман 0 0
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.21
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.14
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.14
4. Шиманьски Себастиан 1 0.07
5. Грулёв Вячеслав 1 0.07
6. Евгеньев Роман 1 0.07
7. Рауш Константин 1 0.07
8. Игбун Сильвестр 1 0.07
9. Ордец Иван 1 0.07
10. Шунич Тони 1 0.07
11. Моро Никола 1 0.07
12. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.07
13. Паршивлюк Сергей 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 5 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Умяров Наиль 3 0
6. Айртон Лукас 3 0
7. Ещенко Андрей 2 0
8. Кутепов Илья 2 0
9. Понсе Эсекель 2 0
10. Жиго Самуэль 2 0
11. Ларссон Джордан 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Комличенко Николай 3 1
4. Каборе Шарль 4 0
5. Ордец Иван 4 0
6. Грулёв Вячеслав 4 0
7. Шиманьски Себастиан 4 0
8. Нжи Клинтон Муа 3 0
9. Фомин Даниил 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Плиев Заурбек 2 0
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Моро Никола 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Нойштедтер Роман 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Динамо Москва 15% (3) 5% (1) 35% (7) 25% (5) 0 20% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 21 час 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Спартак Москва 52.2% (36)
    X 36.2% (25)
    Динамо Москва 11.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.29
    3.55
    3.56
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.30 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.55 3.56
      2.20 3.40 3.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.40 1.04 6.90 1.08 3.05 1.37 2.37 1.63 1.96 1.90 1.73 2.17 1.36 3.15 1.25 3.90 1.09 7.00 1.07 7.30 1.01 13.00
    8.00 1.04 6.95 1.07 3.26 1.32 2.36 1.59 1.84 2.25 1.36 3.12 1.27 3.50 1.08 6.55 1.05 7.20 1.02 14.75
    3.17 1.37 2.79 1.46 2.38 1.60 1.96 1.89 1.72 2.16 1.54 2.54 1.25 4.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.11 1.33 3.20 1.08 7.20
    2.72 1.46 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
    2.78 1.46 2.27 1.66 1.77 2.12 1.48 2.71 1.35 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.53 1.59 2.26 1.22 4.00
    3.68 1.28 2.36 1.59 1.58 2.38 1.25 3.95 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    52.2% (36)
    Ничья
    36.2% (25)
    Динамо Москва
    11.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.7% (40)
    Меньше
    40.3% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.58% (56)
    Нет
    16.42% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    40.6% (28)
    1:1 Ничья
    23.2% (16)
    1:0 Спартак Москва
    10.1% (7)
    2:2 Ничья
    8.7% (6)
    1:2 Динамо Москва
    5.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    0:1 Динамо Москва
    2.9% (2)
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