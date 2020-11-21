Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Арсенал Тула
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
44 Кангва ЭвансПолузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.21
|2.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.14
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.14
|4.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.14
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.07
|6.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.07
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.07
|8.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.07
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.07
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.21
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.21
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.14
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.14
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.14
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.07
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.07
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.07
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.07
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.07
|11.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.07
|12.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|2.
|Крыховяк Гжегож
|4
|1
|3.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|5.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|6.
|Чорлука Ведран
|3
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Куликов Даниил
|3
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|3
|0
|11.
|Райкович Слободан
|1
|1
|12.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|13.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Эванс
|4
|1
|3.
|Кангва Кингс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Беляев Максим
|3
|0
|6.
|Чаушич Горан
|3
|0
|7.
|Сокол Артём
|3
|0
|8.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|9.
|Григалава Гиа
|2
|0
|10.
|Довбня Александр Евгеньевич
|2
|0
|11.
|Громыко Валерий
|2
|0
|12.
|Денисов Александр
|1
|0
|13.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|14.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|15.
|Луценко Евгений
|1
|0
|16.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|17.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|18.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|19.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|20.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|21.
|Костадинов Георги
|1
|0
|22.
|Злобин Николай
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария
Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =6 -8Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Локомотив Москва
93.5% (143)
Ничья
4.6% (7)
Арсенал Тула
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
50.67% (76)
Нет
49.33% (74)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
40.5% (62)
1:0 Локомотив Москва
30.7% (47)
2:0 Локомотив Москва
17% (26)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Локомотив Москва
2% (3)
1:2 Арсенал Тула
1.3% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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