  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Локомотив Москва
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.21
2. Миранчук Антон 2 (1) 0.14
3. Миранчук Алексей 2 0.14
4. Крыховяк Гжегож 2 0.14
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.07
6. Зе Луиш Жозе 1 0.07
7. Лисакович Виталий 1 0.07
8. Игнатьев Владислав 1 0.07
9. Баринов Дмитрий 1 0.07
10. Мурило Серкейра 1 0.07
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.21
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.21
3. Ткачёв Сергей 2 0.14
4. Панченко Кирилл 2 0.14
5. Кадири Мохаммед 2 0.14
6. Ковалёв Юрий 1 0.07
7. Кангва Кингс 1 0.07
8. Луценко Евгений 1 0.07
9. Хлусевич Даниил 1 0.07
10. Джорджевич Лука 1 0.07
11. Ломовицкий Александр 1 0.07
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Гилерме Маринато 4 1
2. Крыховяк Гжегож 4 1
3. Рыбус Мацей 4 0
4. Жемалетдинов Рифат 4 0
5. Эдер Лопеш 4 0
6. Чорлука Ведран 3 0
7. Живоглядов Дмитрий 3 0
8. Баринов Дмитрий 3 0
9. Куликов Даниил 3 0
10. Магкеев Станислав 3 0
11. Райкович Слободан 1 1
12. Игнатьев Владислав 2 0
13. Рыбчинский Дмитрий 2 0
14. Мурило Серкейра 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Иосифов Никита 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Беляев Максим 3 0
6. Чаушич Горан 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
11. Громыко Валерий 2 0
12. Денисов Александр 1 0
13. Комбаров Кирилл 1 0
14. Бурлак Тарас 1 0
15. Луценко Евгений 1 0
16. Джорджевич Лука 1 0
17. Горбатенко Игорь 1 0
18. Панченко Кирилл 1 0
19. Ткачёв Сергей 1 0
20. Ковалёв Юрий 1 0
21. Костадинов Георги 1 0
22. Злобин Николай 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария
Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
2. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Арам Петросян из Бронниц и Валентин Мурашов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 15-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.75 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.65 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.75 5.15
  1.75 3.78 4.99

Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.04 7.00 1.07 3.15 1.37 2.46 1.62 2.01 1.77 1.85 2.02 1.39 3.10 1.27 3.55 1.13 6.90 1.07 7.20 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
9.50 1.06 7.90 1.08 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.27 3.84 1.12 6.50 1.09 7.80 1.02 15.50
3.51 1.32 2.88 1.45 2.67 1.50 2.14 1.75 1.86 2.01 1.66 2.29 1.47 2.78 1.32 3.47 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.36 3.15 1.12 6.70
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.12 6.65 1.08 8.00
2.87 1.45 2.36 1.62 1.85 2.02 1.54 2.57 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.29 3.45
3.52 1.30 2.40 1.53 1.60 2.34 1.22 4.25 1.16 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.88
Букмекер Да Нет
5.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.30
Где смотреть матч Локомотив Москва - Арсенал Тула онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула

Исход игры
Локомотив Москва
93.5% (143)
Ничья
4.6% (7)
Арсенал Тула
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
50.67% (76)
Нет
49.33% (74)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
40.5% (62)
1:0 Локомотив Москва
30.7% (47)
2:0 Локомотив Москва
17% (26)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Локомотив Москва
2% (3)
1:2 Арсенал Тула
1.3% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный