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Краснодар
1:0
Перерыв

Стадион:
Тамбов
0'
1:0
17' Гол
Кабелла Реми
32' Желтая карточка
Сорокин Егор
33' Желтая карточка
Ионов Алексей
35' Желтая карточка
Каплиенко Александр
Краснодар - Тамбов. 1:0. Реми Ка...
1
Городов
Евгений
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
47
Уткин
Даниил
8
Газинский
Юрий
16
Классон
Виктор
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
7
Кабелла
Реми
11
Ионов
Алексей
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
29
Каплиенко
Александр
18
Ароян
Вараздат
13
Шахов
Виталий
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
92
Чуперка
Валерий
27
Грицаенко
Алексей
87
Карапетян
Александр
77
Костюков
Михаил
Краснодар
4-3-3
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.4
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.33
3. Классон Виктор 2 0.13
4. Петров Сергей 2 0.13
5. Вандерсон 1 0.07
6. Олссон Кристоффер 1 0.07
7. Де Вильена Тонни 1 0.07
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.07
9. Уткин Даниил 1 0.07
10. Сабуа Леон 1 0.07
11. Газинский Юрий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.2
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.13
3. Онугха Герман 2 (1) 0.13
4. Карасёв Павел 1 0.07
5. Панченко Кирилл 1 0.07
6. Костюков Михаил 1 0.07
7. Грицаенко Алексей 1 0.07
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 5 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Берг Маркус 3 0
7. Газинский Юрий 3 0
8. Рамирес Кристьян 3 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Ионов Алексей 1 0
11. Камболов Руслан 1 0
12. Классон Виктор 1 0
13. Де Вильена Тонни 1 0
14. Сорокин Егор 1 0
15. Литвинов Вячеслав 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Каплиенко Александр 5 0
2. Чуперка Валерий 4 0
3. Онугха Герман 4 0
4. Шляков Евгений 3 0
5. Тетрашвили Гурам 1 1
6. Килин Антон 1 1
7. Рыжиков Сергей 2 0
8. Ойеволе Адессойе 2 0
9. Кабахидзе Владимир 2 0
10. Грицаенко Алексей 0 1
11. Балашов Виталий 1 0
12. Чичерин Никита 1 0
13. Рыбин Алексей 1 0
14. Ароян Вараздат 1 0
15. Чагров Никита 1 0
16. Костюков Михаил 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 15% (3) 15% (3) 25% (5) 30% (6) 15% (3)
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов
Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 0:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар 1:0 Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Краснодар" на своём поле переигрывает "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч ближе к середине первой половины матча забил Реми Кабелла. "Тамбов" в целом неплохо играет от обороны, команда Сергея Первушина смогла также и забить быстрый гол после пропущенного мяча, но он был отменён из-за офсайда. Если во втором тайме "Краснодар" не сможет развить своё преимущество, у "Тамбова" обязательно будут шансы, чтобы сравнять счёт в матче и попытаться сегодня зацепиться за очки. 
  • 45'
    Смольников вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Игорь выполнил прострел в центр штрафной, Каплиенко вместе с партнёрами по команде перехватил мяч без особого труда. 
  • Опасный момент
    45'
    Смольников пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Кабелла разогнал атаку по центру поля, но затем Реми выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Классону, Рыжиков при игре на выходе перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Ионов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Тамбова", правила были нарушены против Шлякова. 
  • 42'
    Костюков попытался сместиться в центр с правого фланга и войти в штрафную площадь, в борьбе с Газинским Михаил слишком далеко от себя отпустил мяч, его затем перехватил Мартынович. 
  • Угловой
    41'
    "Краснодар" на этот раз быстро разыграл угловой, далее последовала передача к линии штрафной площади с левого фланга, Сулейманов обработал мяч и пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной, Рыжиков был на месте и намертво поймал мяч. 
  • 40'
    Кабелла выполнил передачу на ход Чернову по левому флангу, Евгений в борьбе с Рыбиным и Шаховым заработал угловой для своей команды. 
  • 39'
    Смольников из центра поля выполнил передачу на ход Классону по правому флангу, Виктор зацепился за мяч, но затем он выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади.
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот "Тамбова". Сулейманов выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Мартынович головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Рыжиков вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 37'
    Уткин выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади, но Кабелла и Сулейманов в окружении защитников "Тамбова" так и не смогли качественно пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    36'
    Защитник "Тамбова" Александр Каплиенко получил жёлтую карточку за срыв атаки, в центре поля Каплиенко руками схватил Классона. 
  • 35'
    Чуперка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и довольно слабо, Городов с ним справился без всякого труда. 
  • 34'
    Каплиенко со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Краснодара", которую грамотно выстроил Городов. 
  • Желтая карточка
    33'
    Теперь уже полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов на своей половине поля руками схватил за плечи Рыбина, он также получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Желтая карточка
    32'
    Защитник "Краснодара" Егор Сорокин получил жёлтую карточку за грубую игру против Костюкова в борьбе за верховой мяч в центре поля. 
  • 31'
    Каплиенко из центра поля выполнил довольно сильный заброс на ход Карапетяну по левому флангу, Александр догнал мяч у лицевой линии, а затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 30'
    Каплиенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Кабелла в центре поля огрел по ногам Чуперку. Игроки "Тамбова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    28'
    Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Тамбова" удалось отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    27'
    Ионов выполнил заброс в центр штрафной площади, Классон обработал мяч и отдал пас на Сулейманова, Магомед-Шапи не смог пробить под левый угол ворот, Рыжиков уже завалился на бок, но всё же он успел среагировать и перевести мяч на угловой, Сулейманов пробил как раз в область голкипера под правый угол ворот. 
  • 26'
    Каплиенко со стандарта выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Уткин на своей половине поля нарушил правила против Костюкова. "Тамбов" тщательно готовится к стандарту. 
  • 24'
    Газинский из центра поля выполнил слабую передачу к правому углу штрафной площади, защитники "Тамбова" вновь перехватили мяч. 
  • 23'
    Уткин выполнил заброс в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Ионов перестарался в борьбе за мяч на левом фланге на половине поля "Тамбова", правила были нарушены против Карасёва. 
  • Офсайд
    21'
    Отменяется гол "Тамбова". В момент передачи из глубины поля Карапетян оказался в небольшом офсайде. 
  • 20'
    Сегодня в Краснодаре есть и болельщики "Тамбова", они также в ожидании, что в итоге решат судьи. 
  • Судья
    19'
    Сергей Лапочкин слушает подсказки из комнаты VAR, есть у судей сомнения по поводу правильности гола "Тамбова". 
  • Опасный момент
    18'
    Карапетян выиграл верховую борьбу за мяч на половине поля "Краснодара", последовала скидка на ход Костюкову, Михаил удачно перебросил мяч через Сорокина, ушёл к линии штрафной площади и точно пробил в левый угол ворот, мяч задел штангу и оказался в сетке. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Кабелла!!! Чернов на половине поля "Тамбова" протолкнул мяч Классона, Виктор в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади, Кабелла успешно зацепился за мяч и пробил удачно в противоход Рыжикову, который двигался к левому углу ворот, француз же пробил практически по центру. 
  • 16'
    Сулейманов на этот раз выиграл борьбу за мяч на правом углу штрафной площади у Грицаенко, затем Магомед-Шапи ушёл к правому углу вратарской и выполнил прострел в саму вратарскую, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    15'
    Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    14'
    Ионов с правого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Алексей оставил мяч Классону, Виктор выполнил подачу на левый угол штрафной, Чернов обработал мяч и пробил по воротам, Рыжиков, а затем и Рыбин, который был во вратарской, зацепили мяч, будет угловой. 
  • 13'
    Кабелла со стандарта с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, после борьбы игроки "Тамбова" выбили мяч в аут. 
  • 12'
    Кабелла подкараулил отскок на левом углу штрафной площади, Реми остановил мяч, выдержал паузу и затем выполнил передачу на ход Ионову, Алексей набрал слишком сильный ход и в итоге проскочил область передачи. 
  • 11'
    Чуперка из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Городов сыграл на выходе и ногами спокойно отдал мяч партнёру по команде. 
  • 10'
    Из центра поля последовала неплохая по задумке передача на левый угол штрафной площади "Краснодара", Карапетян совершил рывок, но всё же немного не успел к мячу. 
  • 9'
    Игроки "Тамбова" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям проходить крайне трудно. 
  • Угловой
    8'
    Сулемайнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тамбова" выбили мяч к линии штрафной, первым на подборе оказался Чернов, который выполнил обратную подачу к линии вратарской, Мартынович в борьбе с Рыбиным не смог головой пробить по воротам. 
  • 7'
    Кабелла выполнил передачу на ход Сулейманову по правому флангу, Магомед-Шапи догнал мяч у лицевой линии, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади на Классона, Чуперка успел отработать в обороне и выбить мяч на угловой. 
  • 6'
    Ионов прошёл вперёд по левому флангу, затем Алесей выполнил передачу к линии штрафной площади, Чуперка спокойно перехватил мяч. 
  • 5'
    Смольников с правого фланга выполнил передачу в центр на Газинского, Юрий обработал мяч, но затем не поднял голову и выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, Рыжиков размялся при игре на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Тамбова", Классон немного помешал Смольникову зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 3'
    В целом довольно спокойно начинается наша игра, "Тамбов" сегодня конечно же по обыденности будет играть от обороны. 
  • 2'
    Сорокин из центра поля выполнил заброс на ход Ионову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Алексея и ушёл в аут. Ионов тем не менее поблагодарил партнёра по команде за попытку паса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Краснодар" является явным фаворитом на своём поле, посмотрим, сможет ли команда Мурада Мусаева оправдать этот статус. Обе команды сейчас являются примерно в одинаковой форме, "Краснодар" и "Тамбов" набирают довольно немного очков, а "быки" и вовсе проиграли три последние встречи, что конечно же является дополнительным настроем для "Краснодара", чтобы прервать неудачную серию. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.10 8.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 8.50 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.10 8.70
  1.38 4.80 9.24

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.80 1.03 6.80 1.10 5.30 1.15 2.17 1.69 2.52 1.52 1.84 2.06 1.87 1.92 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 7.20 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 17.00
11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
4.54 1.22 2.59 1.53 2.16 1.74 1.92 1.95 1.66 2.29 1.52 2.62 1.42 2.94 1.15 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.50 2.55 1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50
3.32 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
3.28 1.36 2.70 1.50 2.12 1.78 1.67 2.27 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.95 1.37 1.92 1.87 1.42 3.15 1.27 3.70
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.30
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Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Тамбов

Исход игры
Краснодар
94.9% (148)
Ничья
3.8% (6)
Тамбов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
33.33% (51)
Нет
66.67% (102)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
47.4% (74)
2:1 Краснодар
23.1% (36)
1:0 Краснодар
11.5% (18)
3:1 Краснодар
5.8% (9)
3:0 Краснодар
5.8% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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