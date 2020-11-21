1:0
17' ГолКабелла Реми
32' Желтая карточкаСорокин Егор
33' Желтая карточкаИонов Алексей
35' Желтая карточкаКаплиенко Александр
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
17'
1:0
32'
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|6 (1)
|0.4
|2.
|Кабелла Реми
|5 (1)
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.13
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.13
|5.
|Вандерсон
|1
|0.07
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.07
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.07
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|10.
|Сабуа Леон
|1
|0.07
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.2
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.13
|3.
|Онугха Герман
|2 (1)
|0.13
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.07
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.07
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.07
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|5
|1
|2.
|Петров Сергей
|4
|0
|3.
|Смольников Игорь
|4
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|5.
|Мартынович Александр
|2
|1
|6.
|Берг Маркус
|3
|0
|7.
|Газинский Юрий
|3
|0
|8.
|Рамирес Кристьян
|3
|0
|9.
|Уткин Даниил
|2
|0
|10.
|Ионов Алексей
|1
|0
|11.
|Камболов Руслан
|1
|0
|12.
|Классон Виктор
|1
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|14.
|Сорокин Егор
|1
|0
|15.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|2.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|3.
|Онугха Герман
|4
|0
|4.
|Шляков Евгений
|3
|0
|5.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|6.
|Килин Антон
|1
|1
|7.
|Рыжиков Сергей
|2
|0
|8.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|10.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|11.
|Балашов Виталий
|1
|0
|12.
|Чичерин Никита
|1
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|14.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|15.
|Чагров Никита
|1
|0
|16.
|Костюков Михаил
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|30% (6)
|15% (3)
|Тамбов
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов
Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|14.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Тамбов
Исход игры
Краснодар
94.9% (148)
Ничья
3.8% (6)
Тамбов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.6% (56)
Меньше
63.4% (97)
Обе команды забьют
Да
33.33% (51)
Нет
66.67% (102)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
47.4% (74)
2:1 Краснодар
23.1% (36)
1:0 Краснодар
11.5% (18)
3:1 Краснодар
5.8% (9)
3:0 Краснодар
5.8% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!