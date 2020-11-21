Кабелла разогнал атаку по центру поля, но затем Реми выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Классону, Рыжиков при игре на выходе перехватил мяч.

Три минуты добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма.

Смольников вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Игорь выполнил прострел в центр штрафной, Каплиенко вместе с партнёрами по команде перехватил мяч без особого труда.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Краснодар" на своём поле переигрывает "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч ближе к середине первой половины матча забил Реми Кабелла. "Тамбов" в целом неплохо играет от обороны, команда Сергея Первушина смогла также и забить быстрый гол после пропущенного мяча, но он был отменён из-за офсайда. Если во втором тайме "Краснодар" не сможет развить своё преимущество, у "Тамбова" обязательно будут шансы, чтобы сравнять счёт в матче и попытаться сегодня зацепиться за очки.

43' Ионов перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Тамбова", правила были нарушены против Шлякова.

42' Костюков попытался сместиться в центр с правого фланга и войти в штрафную площадь, в борьбе с Газинским Михаил слишком далеко от себя отпустил мяч, его затем перехватил Мартынович.

41' "Краснодар" на этот раз быстро разыграл угловой, далее последовала передача к линии штрафной площади с левого фланга, Сулейманов обработал мяч и пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной, Рыжиков был на месте и намертво поймал мяч.

40' Кабелла выполнил передачу на ход Чернову по левому флангу, Евгений в борьбе с Рыбиным и Шаховым заработал угловой для своей команды.

39' Смольников из центра поля выполнил передачу на ход Классону по правому флангу, Виктор зацепился за мяч, но затем он выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади.

38' Угловой у ворот "Тамбова". Сулейманов выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Мартынович головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Рыжиков вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

37' Уткин выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади, но Кабелла и Сулейманов в окружении защитников "Тамбова" так и не смогли качественно пробить по воротам.

36' Защитник "Тамбова" Александр Каплиенко получил жёлтую карточку за срыв атаки, в центре поля Каплиенко руками схватил Классона.

35' Чуперка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и довольно слабо, Городов с ним справился без всякого труда.

34' Каплиенко со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Краснодара", которую грамотно выстроил Городов.

33' Теперь уже полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов на своей половине поля руками схватил за плечи Рыбина, он также получил жёлтую карточку за срыв атаки.

32' Защитник "Краснодара" Егор Сорокин получил жёлтую карточку за грубую игру против Костюкова в борьбе за верховой мяч в центре поля.

31' Каплиенко из центра поля выполнил довольно сильный заброс на ход Карапетяну по левому флангу, Александр догнал мяч у лицевой линии, а затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

30' Каплиенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

29' Кабелла в центре поля огрел по ногам Чуперку. Игроки "Тамбова" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

28' Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам "Тамбова" удалось отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

27' Ионов выполнил заброс в центр штрафной площади, Классон обработал мяч и отдал пас на Сулейманова, Магомед-Шапи не смог пробить под левый угол ворот, Рыжиков уже завалился на бок, но всё же он успел среагировать и перевести мяч на угловой, Сулейманов пробил как раз в область голкипера под правый угол ворот.

26' Каплиенко со стандарта выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

25' Уткин на своей половине поля нарушил правила против Костюкова. "Тамбов" тщательно готовится к стандарту.

24' Газинский из центра поля выполнил слабую передачу к правому углу штрафной площади, защитники "Тамбова" вновь перехватили мяч.

23' Уткин выполнил заброс в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч на правый фланг.

22' Ионов перестарался в борьбе за мяч на левом фланге на половине поля "Тамбова", правила были нарушены против Карасёва.

21' Отменяется гол "Тамбова". В момент передачи из глубины поля Карапетян оказался в небольшом офсайде.

20' Сегодня в Краснодаре есть и болельщики "Тамбова", они также в ожидании, что в итоге решат судьи.

19' Сергей Лапочкин слушает подсказки из комнаты VAR, есть у судей сомнения по поводу правильности гола "Тамбова".

18' Карапетян выиграл верховую борьбу за мяч на половине поля "Краснодара", последовала скидка на ход Костюкову, Михаил удачно перебросил мяч через Сорокина, ушёл к линии штрафной площади и точно пробил в левый угол ворот, мяч задел штангу и оказался в сетке.

17' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Кабелла!!! Чернов на половине поля "Тамбова" протолкнул мяч Классона, Виктор в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади, Кабелла успешно зацепился за мяч и пробил удачно в противоход Рыжикову, который двигался к левому углу ворот, француз же пробил практически по центру.

16' Сулейманов на этот раз выиграл борьбу за мяч на правом углу штрафной площади у Грицаенко, затем Магомед-Шапи ушёл к правому углу вратарской и выполнил прострел в саму вратарскую, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

15' Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч подальше от своих ворот.

14' Ионов с правого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Алексей оставил мяч Классону, Виктор выполнил подачу на левый угол штрафной, Чернов обработал мяч и пробил по воротам, Рыжиков, а затем и Рыбин, который был во вратарской, зацепили мяч, будет угловой.

13' Кабелла со стандарта с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, после борьбы игроки "Тамбова" выбили мяч в аут.

12' Кабелла подкараулил отскок на левом углу штрафной площади, Реми остановил мяч, выдержал паузу и затем выполнил передачу на ход Ионову, Алексей набрал слишком сильный ход и в итоге проскочил область передачи.

11' Чуперка из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Городов сыграл на выходе и ногами спокойно отдал мяч партнёру по команде.

10' Из центра поля последовала неплохая по задумке передача на левый угол штрафной площади "Краснодара", Карапетян совершил рывок, но всё же немного не успел к мячу.

9' Игроки "Тамбова" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям проходить крайне трудно.

8' Сулемайнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тамбова" выбили мяч к линии штрафной, первым на подборе оказался Чернов, который выполнил обратную подачу к линии вратарской, Мартынович в борьбе с Рыбиным не смог головой пробить по воротам.

7' Кабелла выполнил передачу на ход Сулейманову по правому флангу, Магомед-Шапи догнал мяч у лицевой линии, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади на Классона, Чуперка успел отработать в обороне и выбить мяч на угловой.

6' Ионов прошёл вперёд по левому флангу, затем Алесей выполнил передачу к линии штрафной площади, Чуперка спокойно перехватил мяч.

5' Смольников с правого фланга выполнил передачу в центр на Газинского, Юрий обработал мяч, но затем не поднял голову и выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, Рыжиков размялся при игре на выходе и забрал мяч в руки.

4' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Тамбова", Классон немного помешал Смольникову зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

3' В целом довольно спокойно начинается наша игра, "Тамбов" сегодня конечно же по обыденности будет играть от обороны.

2' Сорокин из центра поля выполнил заброс на ход Ионову по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Алексея и ушёл в аут. Ионов тем не менее поблагодарил партнёра по команде за попытку паса.