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Краснодар
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.43
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.29
3. Классон Виктор 2 0.14
4. Петров Сергей 2 0.14
5. Вандерсон 1 0.07
6. Олссон Кристоффер 1 0.07
7. Де Вильена Тонни 1 0.07
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.07
9. Уткин Даниил 1 0.07
10. Сабуа Леон 1 0.07
11. Газинский Юрий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.21
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.14
3. Онугха Герман 2 (1) 0.14
4. Карасёв Павел 1 0.07
5. Панченко Кирилл 1 0.07
6. Костюков Михаил 1 0.07
7. Грицаенко Алексей 1 0.07
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 5 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Берг Маркус 3 0
7. Газинский Юрий 3 0
8. Рамирес Кристьян 3 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Камболов Руслан 1 0
11. Классон Виктор 1 0
12. Де Вильена Тонни 1 0
13. Литвинов Вячеслав 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 4 0
2. Каплиенко Александр 4 0
3. Онугха Герман 4 0
4. Шляков Евгений 3 0
5. Тетрашвили Гурам 1 1
6. Килин Антон 1 1
7. Рыжиков Сергей 2 0
8. Ойеволе Адессойе 2 0
9. Кабахидзе Владимир 2 0
10. Грицаенко Алексей 0 1
11. Балашов Виталий 1 0
12. Чичерин Никита 1 0
13. Рыбин Алексей 1 0
14. Ароян Вараздат 1 0
15. Чагров Никита 1 0
16. Костюков Михаил 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 15% (3) 15% (3) 25% (5) 30% (6) 15% (3)
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов
Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 0:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 16 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Краснодар 94.7% (71)
    X 5.3% (4)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Тамбов
    1.41
    5.10
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.10 8.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.60 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.05 8.20
      1.39 4.96 8.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.60 1.04 4.00 1.23 3.15 1.35 2.17 1.69 2.11 1.77 1.88 1.98 1.65 2.33 1.42 2.85 1.20 4.50 1.14 5.10 1.04 9.10 1.03 9.70
    10.75 1.00 10.25 1.02 3.98 1.23 3.12 1.36 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
    3.96 1.26 2.46 1.57 2.10 1.76 1.85 2.00 1.59 2.41 1.46 2.79 1.37 3.14 1.13 6.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.86 1.40 2.60 1.15 5.70
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.12 1.38 2.57 1.53 2.01 1.85 1.61 2.36 1.44 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.30
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    Прогнозы на матч Краснодар - Тамбов

    Исход игры
    Краснодар
    94.7% (71)
    Ничья
    5.3% (4)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.62% (26)
    Меньше
    64.38% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    31.51% (23)
    Нет
    68.49% (50)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    46.7% (35)
    2:1 Краснодар
    20% (15)
    1:0 Краснодар
    12% (9)
    3:0 Краснодар
    8% (6)
    3:1 Краснодар
    5.3% (4)
    1:1 Ничья
    4% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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