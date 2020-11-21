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  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Боруссия Д
0' 5'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
14
Альдерете
Омар
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
5
Штарк
Никлас
8
Гендузи
Маттео
10
Кунья
Матеус
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
24
Мёнье
Тома
28
Витсель
Аксель
8
Дауд
Махмуд
13
Геррейро
Рафаэль
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
Герта
4-4-2
Боруссия Д
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 4 (1) 0.5
2. Кордоба Джон 3 0.38
3. Лукебакио Доди 2 0.25
4. Пёнтек Кшиштоф 1 0.13
5. Пекарик Петер 1 0.13
6. Нганкам Жессик 1 0.13
7. Дарида Владимир 0 0
8. Миттельштедт Максимилиан 0 0
9. Леки Мэттью 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 (1) 0.75
2. Хуммельс Матс 3 0.38
3. Ройс Марко 2 0.25
4. Джованни Рейна 1 0.13
5. Джан Эмре 1 0.13
6. Аканджи Мануэль 1 0.13
7. Пасслак Феликс 1 0.13
8. Геррейро Рафаэль 0 0
9. Санчо Джедон 0 0
10. Мёнье Тома 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Зеефейк Дейовайзио 1 1
2. Тусар Люка 2 0
3. Кунья Матеус 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Боята Дедрик 1 0
6. Платтенхардт Марвин 1 0
7. Кордоба Джон 1 0
8. Штарк Никлас 1 0
9. Миттельштедт Максимилиан 1 0
10. Пёнтек Кшиштоф 1 0
11. Гендузи Маттео 1 0
12. Нганкам Жессик 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 2 0
2. Делани Томас 2 0
3. Хуммельс Матс 1 0
4. Джан Эмре 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Аканджи Мануэль 1 0
7. Холанн Эрлинг 1 0
8. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Боруссия Д 0 0 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт
Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д

Последние игры между собой

Герта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Боруссия Д 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Боруссия Д Бундеслига Герта 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Герта Бундеслига
Герта 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Герта Кубок Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
3. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 5 16
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
12. Герта 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 13 8
13. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Первый тайм
  • 4'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Мёнье, но здесь немного не дотянулся до мяча головой Брандт.
  • 3'
    Получил по ногам в центре поля Витсель от Штарка. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Герты"!
  • Первый тайм
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 4'
    Отличный пас сделал Брандт Юлиан из команды Боруссия Д. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Мёнье Тома из команды Боруссия Д отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Боруссия Д пытается что-то создать.
  • 2'
    Боруссия Д контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Пёнтек Кшиштоф из команды Герта поставил подножку. Пострадал Витсель Аксель
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.80 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 4.80 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.95 4.80 1.60
  5.17 4.50 1.64

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
19.00 0.00 11.50 1.01 4.75 1.18 3.90 1.25 2.50 1.55 2.17 1.74 1.93 1.94 1.77 2.12 1.57 2.45 1.33 3.60 1.25 4.30 1.08 6.70 1.06 7.30 1.01 12.50
13.50 1.00 14.00 1.00 4.85 1.15 4.20 1.23 2.55 1.64 1.97 1.83 1.57 2.46 1.31 3.20 1.20 3.96 1.07 6.60 1.05 7.70 1.02 14.25
5.66 1.17 2.53 1.57 2.25 1.71 1.98 1.93 1.75 2.19 1.61 2.46 1.24 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.50 1.53 1.61 2.31 1.25 4.00
3.95 1.25 2.62 1.49 1.66 2.22 1.23 4.20 1.17 5.20
3.25 1.39 2.58 1.56 1.92 1.99 1.64 2.39 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.53 2.63 1.33 3.15
5.25 1.17 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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Прогнозы на матч Герта 0:0 Боруссия Д

Исход игры
Герта
2.6% (4)
Ничья
5.2% (8)
Боруссия Д
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
70.2% (106)
Меньше
29.8% (45)
Обе команды забьют
Да
74.17% (112)
Нет
25.83% (39)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51% (78)
0:2 Боруссия Д
15.7% (24)
1:3 Боруссия Д
11.1% (17)
0:1 Боруссия Д
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
2:1 Герта
2% (3)
1:4 Боруссия Д
1.3% (2)
2:3 Боруссия Д
1.3% (2)
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