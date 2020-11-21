Герта
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Олимпиаштадион
Боруссия Д
20
Боята
Дедрик
10
Кунья
Матеус
23
Джан
Эмре
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|4 (1)
|0.5
|2.
|Кордоба Джон
|3
|0.38
|3.
|Лукебакио Доди
|2
|0.25
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.13
|5.
|Пекарик Петер
|1
|0.13
|6.
|Нганкам Жессик
|1
|0.13
|7.
|Дарида Владимир
|0
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|9.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|0.75
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.38
|3.
|Ройс Марко
|2
|0.25
|4.
|Джованни Рейна
|1
|0.13
|5.
|Джан Эмре
|1
|0.13
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.13
|7.
|Пасслак Феликс
|1
|0.13
|8.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|9.
|Санчо Джедон
|0
|0
|10.
|Мёнье Тома
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|2.
|Тусар Люка
|2
|0
|3.
|Кунья Матеус
|2
|0
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0
|5.
|Боята Дедрик
|1
|0
|6.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|7.
|Кордоба Джон
|1
|0
|8.
|Штарк Никлас
|1
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|10.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|11.
|Гендузи Маттео
|1
|0
|12.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Делани Томас
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Джан Эмре
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|8.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|Боруссия Д
|0
|0
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +5 =2 -13Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт
Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д
Последние игры между собой
Герта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Герта 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Герта Кубок Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Герта
2.6% (4)
Ничья
5.2% (8)
Боруссия Д
92.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
70.2% (106)
Меньше
29.8% (45)
Обе команды забьют
Да
74.17% (112)
Нет
25.83% (39)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51% (78)
0:2 Боруссия Д
15.7% (24)
1:3 Боруссия Д
11.1% (17)
0:1 Боруссия Д
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
2:1 Герта
2% (3)
1:4 Боруссия Д
1.3% (2)
2:3 Боруссия Д
1.3% (2)
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