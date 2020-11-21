  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Арминия
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
27' Гол
Бэйли Леон
1:1
47' Гол в свои ворота
Градецки Лукаш
65' Желтая карточка
Драгович Александр
68'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
4
Та
Джонатан
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
Арминия
4-2-3-1
Байер Л
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Бэйли Леон
(Вирц Флориан)
46'
 
Вайзер Митчелл
Бендер Ларс
47'
Градецки Лукаш
1:1
50'
 
Драгович Александр
Бендер Свен
63'
Шипплок Свен
Клос Фабиан
 
65'
 
Драгович Александр
68'
 
Шик Патрик
Аларио Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.13
2. Шипплок Свен 1 0.13
3. Эдмундссон Йохан 1 0.13
4. Суку Себио 1 0.13
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 7 (1) 0.88
2. Бэйли Леон 2 0.25
3. Амири Надим 1 0.13
4. Диаби Мусса 1 0.13
5. Демирбай Керем 1 0.13
6. Баумгартлингер Юлиан 1 0.13
7. Та Джонатан 1 0.13
8. Шик Патрик 1 0.13
9. Вирц Флориан 0 0
10. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Ван дер Хорн Майк 2 0
3. Бруннер Седрик 2 0
4. Де Медина Натан 2 0
5. Шипплок Свен 1 0
6. Суку Себио 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 2 0
2. Бендер Ларс 2 0
3. Диаби Мусса 2 0
4. Бендер Свен 1 0
5. Баумгартлингер Юлиан 1 0
6. Градецки Лукаш 1 0
7. Аларио Лукас 1 0
8. Беллараби Карим 1 0
9. Демирбай Керем 1 0
10. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Байер Л 7.14% (1) 35.71% (5) 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария
Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л
Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Байер Л: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Арминия 0:2 Байер Л Кубок Арминия 2:3 Байер Л Кубок Байер Л 2:2 Арминия Бундеслига Арминия 2:1 Байер Л Бундеслига
Арминия 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Байер Л 1:1 Заявка 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
5. Боруссия М 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Вольфсбург 2:0 Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
8. Штуттгарт 2:2 Заявка 8 2 5 1 15 - 11 11
9. Вердер 1:1 Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
12. Хоффенхайм 2:2 Заявка 8 2 2 4 13 - 14 8
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия 1:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 0:2 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 152
Арминия 1.3% (2)
X 4.6% (7)
Байер Л 94.1% (143)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Байер Л
7.10
6.50
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 6.50 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 2.08 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.70 1.50
  7.10 2.61 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.07 11.00 1.02 2.75 1.44 3.65 1.32 2.45 1.55 2.02 1.87 1.81 2.15 1.27 3.70 1.27 4.20 1.04 10.00 1.07 7.90 1.06 10.00 1.01 14.50 0.00 15.00
14.25 1.03 12.00 1.04 4.55 1.22 3.38 1.33 2.21 1.74 1.79 2.05 1.51 2.60 1.23 4.30 1.20 4.70 1.08 8.30
4.41 1.23 3.10 1.39 2.23 1.70 1.86 2.02 3.22 1.37 2.63 1.52 2.00 1.88 1.70 2.22 1.49 2.73 1.16 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 2.26 1.64 1.12 6.10 1.20 4.80 1.11 6.50
3.45 1.31 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.60
2.85 1.45 2.34 1.64 1.82 2.06 1.51 2.65 1.55 2.55 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.84 1.45 2.60 1.28 3.40
4.55 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.38
Где смотреть матч Арминия 1:1 Байер Л онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Арминия 1:1 Байер Л

Исход игры
Арминия
1.3% (2)
Ничья
4.6% (7)
Байер Л
94.1% (143)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (95)
Меньше
36.67% (55)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.4% (63)
0:2 Байер Л
24.3% (37)
1:3 Байер Л
15.8% (24)
0:1 Байер Л
6.6% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Байер Л
2.6% (4)
1:4 Байер Л
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный