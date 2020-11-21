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Арминия
1:2
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
27' Гол
Бэйли Леон
1:1
47' Гол в свои ворота
Градецки Лукаш
65' Желтая карточка
Драгович Александр
1:2
88' Гол
Драгович Александр
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
4
Та
Джонатан
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
Арминия
4-2-3-1
Байер Л
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Бэйли Леон
(Вирц Флориан)
46'
 
Вайзер Митчелл
Бендер Ларс
47'
Градецки Лукаш
1:1
50'
 
Драгович Александр
Бендер Свен
63'
Шипплок Свен
Клос Фабиан
 
65'
 
Драгович Александр
68'
 
Шик Патрик
Аларио Лукас
80'
Кунце Фабиан
Зойферт Нильс
 
80'
Суку Себио
Ябо Рейнольд
 
80'
 
Демирбай Керем
Амири Надим
80'
 
Беллараби Карим
Диаби Мусса
88'
1:2
Драгович Александр
89'
Фогльзаммер Андреас
Хартель Марсель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.13
2. Шипплок Свен 1 0.13
3. Эдмундссон Йохан 1 0.13
4. Суку Себио 1 0.13
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 7 (1) 0.88
2. Бэйли Леон 2 0.25
3. Амири Надим 1 0.13
4. Диаби Мусса 1 0.13
5. Демирбай Керем 1 0.13
6. Баумгартлингер Юлиан 1 0.13
7. Драгович Александр 1 0.13
8. Та Джонатан 1 0.13
9. Шик Патрик 1 0.13
10. Вирц Флориан 0 0
11. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Ван дер Хорн Майк 2 0
3. Бруннер Седрик 2 0
4. Де Медина Натан 2 0
5. Шипплок Свен 1 0
6. Суку Себио 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 2 0
2. Бендер Ларс 2 0
3. Диаби Мусса 2 0
4. Бендер Свен 1 0
5. Баумгартлингер Юлиан 1 0
6. Драгович Александр 1 0
7. Градецки Лукаш 1 0
8. Аларио Лукас 1 0
9. Беллараби Карим 1 0
10. Демирбай Керем 1 0
11. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Байер Л 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2) 0 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария
Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л
Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Байер Л: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Арминия 0:2 Байер Л Кубок Арминия 2:3 Байер Л Кубок Байер Л 2:2 Арминия Бундеслига Арминия 2:1 Байер Л Бундеслига
Арминия 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 12 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 152
Арминия 1.3% (2)
X 4.6% (7)
Байер Л 94.1% (143)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 1.62 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 1.23 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.70 1.50
  7.63 1.88 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.07 11.00 1.02 2.75 1.44 3.65 1.32 1.24 4.00 2.02 1.87 1.81 2.15 1.27 3.70 1.27 4.20 1.04 10.00 1.07 7.90 1.06 10.00 1.01 14.50 0.00 15.00
14.25 1.03 12.00 1.04 4.55 1.22 3.38 1.33 2.21 1.74 1.79 2.05 1.51 2.60 1.23 4.30 1.20 4.70 1.08 8.30
4.41 1.23 3.10 1.39 2.23 1.70 2.10 1.79 1.75 2.16 2.63 1.52 2.00 1.88 1.70 2.22 1.49 2.73 1.16 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 2.26 1.64 1.12 6.10 1.20 4.80 1.11 6.50
3.45 1.31 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.60
2.85 1.45 2.34 1.64 1.82 2.06 1.51 2.65 1.55 2.55 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.84 1.45 2.60 1.28 3.40
4.55 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.38
Где смотреть матч Арминия 1:2 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 1:2 Байер Л

Исход игры
Арминия
1.3% (2)
Ничья
4.6% (7)
Байер Л
94.1% (143)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (95)
Меньше
36.67% (55)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.4% (63)
0:2 Байер Л
24.3% (37)
1:3 Байер Л
15.8% (24)
0:1 Байер Л
6.6% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Байер Л
2.6% (4)
1:4 Байер Л
1.3% (2)
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