Арминия
1:2
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена
Байер Л
0:1
27' ГолБэйли Леон
1:1
47' Гол в свои воротаГрадецки Лукаш
65' Желтая карточкаДрагович Александр
1:2
88' ГолДрагович Александр
10
Ябо
Рейнольд
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
0:1
47'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|1
|0.13
|2.
|Шипплок Свен
|1
|0.13
|3.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.13
|4.
|Суку Себио
|1
|0.13
|5.
|Клос Фабиан
|0
|0
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|7 (1)
|0.88
|2.
|Бэйли Леон
|2
|0.25
|3.
|Амири Надим
|1
|0.13
|4.
|Диаби Мусса
|1
|0.13
|5.
|Демирбай Керем
|1
|0.13
|6.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.13
|7.
|Драгович Александр
|1
|0.13
|8.
|Та Джонатан
|1
|0.13
|9.
|Шик Патрик
|1
|0.13
|10.
|Вирц Флориан
|0
|0
|11.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клос Фабиан
|2
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|2
|0
|4.
|Де Медина Натан
|2
|0
|5.
|Шипплок Свен
|1
|0
|6.
|Суку Себио
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|2.
|Бендер Ларс
|2
|0
|3.
|Диаби Мусса
|2
|0
|4.
|Бендер Свен
|1
|0
|5.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|6.
|Драгович Александр
|1
|0
|7.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|8.
|Аларио Лукас
|1
|0
|9.
|Беллараби Карим
|1
|0
|10.
|Демирбай Керем
|1
|0
|11.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Байер Л
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария
Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =5 -4Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л
Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л
Последние игры между собой
Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Байер Л: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 12
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арминия 1:2 Байер Л
Исход игры
Арминия
1.3% (2)
Ничья
4.6% (7)
Байер Л
94.1% (143)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (95)
Меньше
36.67% (55)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.4% (63)
0:2 Байер Л
24.3% (37)
1:3 Байер Л
15.8% (24)
0:1 Байер Л
6.6% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:3 Байер Л
2.6% (4)
1:4 Байер Л
1.3% (2)
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