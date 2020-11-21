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Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
9' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
19'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
3
Ильзанкер
Штефан
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
1
Гулачи
Петер
14
Адамс
Тайлер
6
Конате
Ибраима
5
Юпамекано
Део
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Нкунку Кристофер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 5 (2) 0.63
2. Дост Бас 2 0.25
3. Камада Даити 1 0.13
4. Абрахам Давид 1 0.13
5. Роде Себастьян 1 0.13
6. Баркок Аймен 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 3 0.38
2. Поульсен Юссуф 2 0.25
3. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.25
4. Забитцер Марсель 2 (2) 0.25
5. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.13
6. Орбан Вилли 1 0.13
7. Хайдара Амаду 1 0.13
8. Юпамекано Део 1 0.13
9. Конате Ибраима 1 0.13
10. Ольмо Дани 0 0
11. Нкунку Кристофер 0 0
12. Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хасебе Макото 2 0
2. Дост Бас 2 0
3. Ильзанкер Штефан 2 0
4. Роде Себастьян 2 0
5. Баркок Аймен 2 0
6. Абрахам Давид 1 0
7. Цубер Стивен 1 0
8. Юнес Амин 1 0
9. Туре Альмами 1 0
10. Камада Даити 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 2 0
2. Кампль Кевин 1 0
3. Забитцер Марсель 1 0
4. Орбан Вилли 1 0
5. Поульсен Юссуф 1 0
6. Сорлот Александр 1 0
7. Клостерманн Лукас 1 0
8. Хенрихс Бенджамин 1 0
9. Нкунку Кристофер 1 0
10. Хи-Чан Хван 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 60% (6) 0
 РБ Лейпциг 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Кубок Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 12 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Первый тайм
  • 19'
    Ольмо после подачи с правого фланга нанёс удар головой по воротам в дальний угол, но снаряд пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 18'
    Снова "быки" перекатывают футбольный снаряд около центрального круга, основательно они завладели и мячом, и территорией.
  • Офсайд
    17'
    Сорлот простреливает в центр штрафной с левого фланга, но перед этим забрался в офсайд.
  • 16'
    Защитники "РБ Лейпциг" взяли игровой снаряд под свой контроль и пока перекатывают круглого около своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    15'
    Дурм пытался пойти в одиночку по флангу, но в него вцепился Забитцер и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    Нкунку вошёл в штрафную площадь соперников, пытался перебросить вышедшего из ворот голкипера, но мяч от защитника "Айнтрахта" пролетел над перекладиной!
  • 13'
    Сорлот нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но игровой снаряд пролетел рядом с каркасом.
  • 12'
    Нкунку пошёл вперёд по центру, сыграл на правую бровку Адамсу, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию.
  • 11'
    Подключился в атаку Анхелиньо, прострелил на линию вратарской, откуда Хайдара не сумел нанести удар по воротам, хотя мяч летел ему в ноги.
  • 10'
    Адамс выполнил перевод на противоположную бровку по диагонали на Анхелиньо.
  • 9'
    Теперь игроки "РБ Лейпциг" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, не спешат они продвигаться вперёд.
  • 8'
    Ильзанкер выполнил длинную передачу вперёд со стандарта, но мяч достался защитникам "быков".
  • Желтая карточка
    7'
    Первая жёлтая карточка в матче, получает её Нкунку, который наступил на икроножную мышцу Дурма.
  • Фол, нарушение
    6'
    Соу в центре поля в падении сыграл руками и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 5'
    Адамс выполнил длинную передачу вперёд по правой бровке, но мяч достался защитникам "Айнтрахта".
  • 4'
    Баркок нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной и футбольный снаряд пролетел в метре от каркаса.
  • 3'
    Дурм подключился в атаку по правому флангу, возле углового флажка обыграл Анхелиньо, прострелил  центр штрафной, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • 2'
    Ольмо выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, откуда Сорлот головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
    • Прогнозы 152
    Айнтрахт Фр 6.6% (10)
    X 17.1% (26)
    РБ Лейпциг 76.3% (116)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.32
    4.30
    1.90
    Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.85 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 4.30 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 4.20 1.88
  4.32 4.16 1.76

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
23.00 0.00 14.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 2.75 1.45 2.15 1.70 2.23 1.70 1.93 1.93 1.75 2.15 1.41 2.90 1.30 3.50 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.00 1.03 10.50
16.75 1.01 15.25 1.02 5.80 1.14 4.80 1.19 2.69 1.48 2.15 1.72 1.75 2.20 1.41 2.95 1.30 3.60 1.14 5.90 1.12 6.60 1.04 12.00
5.32 1.17 2.55 1.55 2.28 1.68 2.01 1.87 1.77 2.12 1.62 2.38 1.58 2.52 1.23 4.41 1.11 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.50 1.57 2.40 1.27 3.80 1.15 5.30
3.85 1.26 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
3.46 1.33 2.86 1.45 2.26 1.68 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.33 1.18 5.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.63
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.55
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Айнтрахт Фр
6.6% (10)
Ничья
17.1% (26)
РБ Лейпциг
76.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
74% (111)
Меньше
26% (39)
Обе команды забьют
Да
86.67% (130)
Нет
13.33% (20)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.6% (83)
1:1 Ничья
12.5% (19)
0:1 РБ Лейпциг
10.5% (16)
1:3 РБ Лейпциг
5.9% (9)
2:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 РБ Лейпциг
2% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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