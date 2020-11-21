Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Deutsche Bank Park
РБ Лейпциг
9' Желтая карточкаНкунку Кристофер
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
15 Камада ДаитиНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Адамс ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|5 (2)
|0.63
|2.
|Дост Бас
|2
|0.25
|3.
|Камада Даити
|1
|0.13
|4.
|Абрахам Давид
|1
|0.13
|5.
|Роде Себастьян
|1
|0.13
|6.
|Баркок Аймен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|3
|0.38
|2.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.25
|3.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.25
|4.
|Забитцер Марсель
|2 (2)
|0.25
|5.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.13
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.13
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.13
|8.
|Юпамекано Део
|1
|0.13
|9.
|Конате Ибраима
|1
|0.13
|10.
|Ольмо Дани
|0
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|12.
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хасебе Макото
|2
|0
|2.
|Дост Бас
|2
|0
|3.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|4.
|Роде Себастьян
|2
|0
|5.
|Баркок Аймен
|2
|0
|6.
|Абрахам Давид
|1
|0
|7.
|Цубер Стивен
|1
|0
|8.
|Юнес Амин
|1
|0
|9.
|Туре Альмами
|1
|0
|10.
|Камада Даити
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Кампль Кевин
|1
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0
|5.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|6.
|Сорлот Александр
|1
|0
|7.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|8.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|9.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|10.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|60% (6)
|0
|РБ Лейпциг
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =6 -6Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 12
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Айнтрахт Фр
6.6% (10)
Ничья
17.1% (26)
РБ Лейпциг
76.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
74% (111)
Меньше
26% (39)
Обе команды забьют
Да
86.67% (130)
Нет
13.33% (20)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.6% (83)
1:1 Ничья
12.5% (19)
0:1 РБ Лейпциг
10.5% (16)
1:3 РБ Лейпциг
5.9% (9)
2:1 Айнтрахт Фр
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 РБ Лейпциг
2% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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