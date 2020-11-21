Дурм пытался пойти в одиночку по флангу, но в него вцепился Забитцер и арбитр зафиксировал нарушение правил.

Защитники "РБ Лейпциг" взяли игровой снаряд под свой контроль и пока перекатывают круглого около своей штрафной площади.

Сорлот простреливает в центр штрафной с левого фланга, но перед этим забрался в офсайд.

Снова "быки" перекатывают футбольный снаряд около центрального круга, основательно они завладели и мячом, и территорией.

Ольмо после подачи с правого фланга нанёс удар головой по воротам в дальний угол, но снаряд пролетел в нескольких метрах от каркаса.

14' Нкунку вошёл в штрафную площадь соперников, пытался перебросить вышедшего из ворот голкипера, но мяч от защитника "Айнтрахта" пролетел над перекладиной!

13' Сорлот нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но игровой снаряд пролетел рядом с каркасом.

12' Нкунку пошёл вперёд по центру, сыграл на правую бровку Адамсу, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за боковую линию.

11' Подключился в атаку Анхелиньо, прострелил на линию вратарской, откуда Хайдара не сумел нанести удар по воротам, хотя мяч летел ему в ноги.

10' Адамс выполнил перевод на противоположную бровку по диагонали на Анхелиньо.

9' Теперь игроки "РБ Лейпциг" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, не спешат они продвигаться вперёд.

8' Ильзанкер выполнил длинную передачу вперёд со стандарта, но мяч достался защитникам "быков".

7' Первая жёлтая карточка в матче, получает её Нкунку, который наступил на икроножную мышцу Дурма.

6' Соу в центре поля в падении сыграл руками и арбитр зафиксировал нарушение правил.

5' Адамс выполнил длинную передачу вперёд по правой бровке, но мяч достался защитникам "Айнтрахта".

4' Баркок нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной и футбольный снаряд пролетел в метре от каркаса.

3' Дурм подключился в атаку по правому флангу, возле углового флажка обыграл Анхелиньо, прострелил центр штрафной, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.

2' Ольмо выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, откуда Сорлот головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.