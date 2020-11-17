  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 5 (2) 0.71
2. Дост Бас 2 0.29
3. Камада Даити 1 0.14
4. Абрахам Давид 1 0.14
5. Роде Себастьян 1 0.14
6. Баркок Аймен 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 3 0.43
2. Поульсен Юссуф 2 0.29
3. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.29
4. Забитцер Марсель 2 (2) 0.29
5. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.14
6. Орбан Вилли 1 0.14
7. Хайдара Амаду 1 0.14
8. Юпамекано Део 1 0.14
9. Конате Ибраима 1 0.14
10. Ольмо Дани 0 0
11. Нкунку Кристофер 0 0
12. Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хасебе Макото 2 0
2. Дост Бас 2 0
3. Ильзанкер Штефан 2 0
4. Роде Себастьян 2 0
5. Баркок Аймен 2 0
6. Абрахам Давид 1 0
7. Цубер Стивен 1 0
8. Юнес Амин 1 0
9. Туре Альмами 1 0
10. Камада Даити 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 2 0
2. Кампль Кевин 1 0
3. Забитцер Марсель 1 0
4. Орбан Вилли 1 0
5. Поульсен Юссуф 1 0
6. Сорлот Александр 1 0
7. Клостерманн Лукас 1 0
8. Хенрихс Бенджамин 1 0
9. Нкунку Кристофер 1 0
10. Хи-Чан Хван 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 60% (6) 0
 РБ Лейпциг 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Кубок Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 6 0 1 27 - 11 18
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
4. Байер Л Заявка 7 4 3 0 14 - 8 15
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Вольфсбург Заявка 7 2 5 0 7 - 5 11
8. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
10. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
12. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 22 часа 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Айнтрахт Фр 6.2% (4)
    X 16.9% (11)
    РБ Лейпциг 76.9% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.01
    4.15
    1.92
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.90 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.95 1.92
    Бонус: 5 000 ₽ 3.92 4.15 1.91
      4.01 4.02 1.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.90 1.15 4.20 1.23 2.48 1.59 2.15 1.70 1.99 1.87 1.76 2.12 1.62 2.45 1.32 3.50 1.25 4.20 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    16.25 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.56 1.57 1.96 1.86 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.00
    5.51 1.18 2.58 1.56 2.29 1.68 2.02 1.89 1.77 2.15 1.62 2.42 1.23 4.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.57 1.60 2.33 1.23 4.20
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.18 1.40 2.52 1.58 1.89 2.01 1.62 2.43 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.48
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    6.2% (4)
    Ничья
    16.9% (11)
    РБ Лейпциг
    76.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.37% (50)
    Меньше
    20.63% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (56)
    Нет
    11.11% (7)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    53.8% (35)
    1:1 Ничья
    9.2% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.2% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.7% (5)
    2:2 Ничья
    6.2% (4)
    2:1 Айнтрахт Фр
    6.2% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный