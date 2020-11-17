Айнтрахт Фр
Позже
Стадион: Deutsche Bank Park
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|5 (2)
|0.71
|2.
|Дост Бас
|2
|0.29
|3.
|Камада Даити
|1
|0.14
|4.
|Абрахам Давид
|1
|0.14
|5.
|Роде Себастьян
|1
|0.14
|6.
|Баркок Аймен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|3
|0.43
|2.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.29
|3.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.29
|4.
|Забитцер Марсель
|2 (2)
|0.29
|5.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.14
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.14
|8.
|Юпамекано Део
|1
|0.14
|9.
|Конате Ибраима
|1
|0.14
|10.
|Ольмо Дани
|0
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|12.
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хасебе Макото
|2
|0
|2.
|Дост Бас
|2
|0
|3.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|4.
|Роде Себастьян
|2
|0
|5.
|Баркок Аймен
|2
|0
|6.
|Абрахам Давид
|1
|0
|7.
|Цубер Стивен
|1
|0
|8.
|Юнес Амин
|1
|0
|9.
|Туре Альмами
|1
|0
|10.
|Камада Даити
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Кампль Кевин
|1
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0
|5.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|6.
|Сорлот Александр
|1
|0
|7.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|8.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|9.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|10.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|60% (6)
|0
|РБ Лейпциг
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =6 -6Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|27 - 11
|18
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 8
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.15
|4.20
|1.23
|2.48
|1.59
|2.15
|1.70
|1.99
|1.87
|1.76
|2.12
|1.62
|2.45
|1.32
|3.50
|1.25
|4.20
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|
|16.25
|1.01
|14.75
|1.02
|5.20
|1.17
|4.15
|1.24
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.51
|1.18
|—
|—
|2.58
|1.56
|2.29
|1.68
|2.02
|1.89
|1.77
|2.15
|1.62
|2.42
|—
|—
|1.23
|4.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг
Исход игры
Айнтрахт Фр
6.2% (4)
Ничья
16.9% (11)
РБ Лейпциг
76.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
79.37% (50)
Меньше
20.63% (13)
Обе команды забьют
Да
88.89% (56)
Нет
11.11% (7)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
53.8% (35)
1:1 Ничья
9.2% (6)
0:1 РБ Лейпциг
9.2% (6)
1:3 РБ Лейпциг
7.7% (5)
2:2 Ничья
6.2% (4)
2:1 Айнтрахт Фр
6.2% (4)
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