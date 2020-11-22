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  3. Германия
Кёльн
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
27' Гол
Авонийи Тайво
31' Желтая карточка
Дуда Ондрей
35' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
1:1
36' Гол
Скири Эйе
52'
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
3
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
24
Дрекслер
Доминик
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
33
Гризбек
Себастьян
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
32
Ингвартсен
Маркус
14
Авонийи
Тайво
Кёльн
4-1-4-1
Унион Берлин
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Авонийи Тайво
30'
 
Прёмель Гриша
Гризбек Себастьян
31'
Дуда Ондрей
 
35'
 
Ингвартсен Маркус
36'
Скири Эйе
(Дуда Ондрей)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 2 0.25
2. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.25
3. Дуда Ондрей 1 0.13
4. Скири Эйе 1 0.13
5. Реджбекай Элвис 1 0.13
6. Тилманн Ян 0 0
7. Эхизибуэ Кингсли 0 0
8. Борнаув Себастьян 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 3 (2) 0.38
2. Похьянпало Йоэль 2 0.25
3. Андрих Роберт 2 0.25
4. Фридрих Марвин 2 0.25
5. Тойхерт Седрик 2 0.25
6. Бекер Шеральдо 1 0.13
7. Ингвартсен Маркус 1 0.13
8. Авонийи Тайво 1 0.13
9. Бюльтер Мариус 1 0.13
10. Эндо Кейта 1 0.13
11. Шлоттербек Нико 1 0.13
12. Триммель Кристофер 0 0
13. Гогия Акакий 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Реджбекай Элвис 2 0
8. Скири Эйе 1 0
9. Эзкан Салих 1 0
10. Хорн Яннес 1 0
11. Якобс Исмаил 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Ингвартсен Маркус 2 0
4. Луте Андреас 1 0
5. Андрих Роберт 1 0
6. Прёмель Гриша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3)
 Унион Берлин 18.75% (3) 0 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин 1:2 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2
Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин 1:1 Заявка 8 3 4 1 17 - 8 13
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
15. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн 1:1 Заявка 8 0 4 4 8 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 154
Кёльн 33.8% (52)
X 38.3% (59)
Унион Берлин 27.9% (43)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Унион Берлин
3.93
3.34
2.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 2.55 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 2.50 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.34 2.41
  3.93 2.40 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 7.30 1.07 4.90 1.17 2.48 1.58 2.06 1.84 3.70 1.27 1.75 2.08 1.41 2.95 1.62 2.27 1.11 6.50 1.16 7.77 1.01 13.00 1.03 15.00 0.00 19.00
9.30 1.06 7.70 1.09 3.20 1.36 2.46 1.56 1.82 2.10 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.25
6.50 1.13 3.11 1.39 2.44 1.59 2.11 1.78 1.76 2.13 1.55 2.53 3.76 1.29 3.18 1.38 2.59 1.53 1.98 1.90 1.69 2.25 1.48 2.76 1.34 3.40 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.81 2.00 1.35 3.15 1.10 6.80 1.02 13.00
2.75 1.45 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.80
1.84 2.04 1.53 2.61 1.21 4.60 1.16 5.71 1.37 3.23 1.23 4.35 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 2.22
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.33
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
33.8% (52)
Ничья
38.3% (59)
Унион Берлин
27.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (114)
Нет
25% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Унион Берлин
18.2% (28)
2:1 Кёльн
14.9% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (18)
0:1 Унион Берлин
5.8% (9)
2:0 Кёльн
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
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