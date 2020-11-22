Кёльн
1:2
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Унион Берлин
0:1
27' ГолАвонийи Тайво
31' Желтая карточкаДуда Ондрей
35' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
1:1
36' ГолСкири Эйе
1:1
72' Не забитый пенальтиКрузе Макс
1:2
72' ГолКрузе Макс
90' Желтая карточкаГисельман Нико
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Mathis Bruns
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
0:1
31'
36'
1:1
72'
1:1
72'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.25
|2.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.25
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.13
|4.
|Скири Эйе
|1
|0.13
|5.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.13
|6.
|Тилманн Ян
|0
|0
|7.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|8.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|4 (2)
|0.5
|2.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.25
|3.
|Андрих Роберт
|2
|0.25
|4.
|Фридрих Марвин
|2
|0.25
|5.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.25
|6.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.13
|7.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.13
|8.
|Авонийи Тайво
|1
|0.13
|9.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.13
|10.
|Эндо Кейта
|1
|0.13
|11.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.13
|12.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|13.
|Гогия Акакий
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|5.
|Вольф Мариус
|2
|0
|6.
|Хектор Йонас
|2
|0
|7.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|1
|0
|9.
|Эзкан Салих
|1
|0
|10.
|Хорн Яннес
|1
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|3.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|4.
|Луте Андреас
|1
|0
|5.
|Гисельман Нико
|1
|0
|6.
|Андрих Роберт
|1
|0
|7.
|Прёмель Гриша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|Унион Берлин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 7
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Унион Берлин
Исход игры
Кёльн
33.8% (52)
Ничья
38.3% (59)
Унион Берлин
27.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (114)
Нет
25% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Унион Берлин
18.2% (28)
2:1 Кёльн
14.9% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (18)
0:1 Унион Берлин
5.8% (9)
2:0 Кёльн
5.8% (9)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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