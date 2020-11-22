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Кёльн
1:2
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
0:1
27' Гол
Авонийи Тайво
31' Желтая карточка
Дуда Ондрей
35' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
1:1
36' Гол
Скири Эйе
1:1
72' Не забитый пенальти
Крузе Макс
1:2
72' Гол
Крузе Макс
90' Желтая карточка
Гисельман Нико
90'+4
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
3
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
24
Дрекслер
Доминик
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
33
Гризбек
Себастьян
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
32
Ингвартсен
Маркус
14
Авонийи
Тайво
Кёльн
4-1-4-1
Унион Берлин
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Авонийи Тайво
30'
 
Прёмель Гриша
Гризбек Себастьян
31'
Дуда Ондрей
 
35'
 
Ингвартсен Маркус
36'
Скири Эйе
(Дуда Ондрей)
1:1
65'
Лимниос Димитрис
Дрекслер Доминик
 
65'
Реджбекай Элвис
Дуда Ондрей
 
72'
1:1
Крузе Макс
72'
1:2
Крузе Макс
73'
 
Тойхерт Седрик
Авонийи Тайво
73'
 
Гогия Акакий
Ингвартсен Маркус
79'
Эхизибуэ Кингсли
Вольф Мариус
 
79'
Тилманн Ян
Каттербах Ноа
 
83'
Арокодаре Толуваласе
Эзкан Салих
 
84'
 
Рюэрсон Юлиан
Андрих Роберт
85'
 
Гисельман Нико
Бекер Шеральдо
90'
 
Гисельман Нико

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 2 0.25
2. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.25
3. Дуда Ондрей 1 0.13
4. Скири Эйе 1 0.13
5. Реджбекай Элвис 1 0.13
6. Тилманн Ян 0 0
7. Эхизибуэ Кингсли 0 0
8. Борнаув Себастьян 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 4 (2) 0.5
2. Похьянпало Йоэль 2 0.25
3. Андрих Роберт 2 0.25
4. Фридрих Марвин 2 0.25
5. Тойхерт Седрик 2 0.25
6. Бекер Шеральдо 1 0.13
7. Ингвартсен Маркус 1 0.13
8. Авонийи Тайво 1 0.13
9. Бюльтер Мариус 1 0.13
10. Эндо Кейта 1 0.13
11. Шлоттербек Нико 1 0.13
12. Триммель Кристофер 0 0
13. Гогия Акакий 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Реджбекай Элвис 2 0
8. Скири Эйе 1 0
9. Эзкан Салих 1 0
10. Хорн Яннес 1 0
11. Якобс Исмаил 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Ингвартсен Маркус 2 0
4. Луте Андреас 1 0
5. Гисельман Нико 1 0
6. Андрих Роберт 1 0
7. Прёмель Гриша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Унион Берлин 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин 1:2 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2
Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
6. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
15. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 154
Кёльн 33.8% (52)
X 38.3% (59)
Унион Берлин 27.9% (43)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 10.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 5.80 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.34 2.41
  4.70 1.88 3.38

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 7.30 1.07 4.90 1.17 2.48 1.58 2.06 1.84 2.65 1.47 1.75 2.08 1.41 2.95 1.62 2.27 1.11 6.50 1.07 8.40 1.01 13.00 1.03 15.00 0.00 19.00
9.30 1.06 7.70 1.09 3.20 1.36 2.46 1.56 1.82 2.10 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.25
6.50 1.13 3.11 1.39 2.44 1.59 2.11 1.78 1.76 2.13 1.55 2.53 2.28 1.68 1.90 1.98 1.50 2.68 1.35 3.35 1.55 2.54 1.33 3.46 1.11 7.01 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.81 2.00 1.35 3.15 1.10 6.80 1.02 13.00
2.75 1.45 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.80
1.84 2.04 1.53 2.61 1.21 4.60 1.16 5.71 1.37 3.23 1.23 4.35 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 2.22
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.33
Где смотреть матч Кёльн 1:2 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Унион Берлин

Исход игры
Кёльн
33.8% (52)
Ничья
38.3% (59)
Унион Берлин
27.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
40.79% (62)
Меньше
59.21% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (114)
Нет
25% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Унион Берлин
18.2% (28)
2:1 Кёльн
14.9% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (18)
0:1 Унион Берлин
5.8% (9)
2:0 Кёльн
5.8% (9)
1:3 Унион Берлин
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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