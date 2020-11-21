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Бавария
 
Позже

Стадион:
Вердер
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
8
Мартинес
Хави
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
11
Коста
Дуглас
9
Левандовски
Роберт
1
Павленка
Иржи
21
Топрак
Омер
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
7
Рашица
Милот
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
Бавария
4-1-4-1
Вердер
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 11 (2) 1.57
2. Мюллер Томас 4 (1) 0.57
3. Гнабри Серж 4 0.57
4. Сане Лерой 3 0.43
5. Мусиала Джамал 2 0.29
6. Киммих Йозуа 1 0.14
7. Горетцка Леон 1 0.14
8. Алаба Давид 1 0.14
9. Коста Дуглас 0 0
10. Сарр Буна 0 0
11. Коман Кингсли 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.57
2. Биттенкорт Леонардо 2 (1) 0.29
3. Сарджент Джош 1 0.14
4. Зельке Дейви 1 0.14
5. Эггештайн Максимилиан 1 0.14
6. Аугустинссон Людвиг 0 0
7. Гебреселассие Теодор 0 0
8. Гросс Кристиан 0 0
9. Мбом Жан-Мануэль 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Толиссо Корентен 0 1
5. Нойер Мануэль 1 0
6. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
7. Горетцка Леон 1 0
8. Гнабри Серж 1 0
9. Эрнандес Люка 1 0
10. Павар Бенджамин 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 4 0
2. Юя Осако 2 0
3. Эггештайн Максимилиан 2 0
4. Фридль Марко 2 0
5. Сарджент Джош 2 0
6. Гебреселассие Теодор 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Аугустинссон Людвиг 1 0
9. Зельке Дейви 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Вердер 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм
Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Бавария Кубок Бавария 1:0 Вердер Бундеслига
Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 6 0 1 27 - 11 18
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
4. Байер Л Заявка 7 4 3 0 14 - 8 15
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Вольфсбург Заявка 7 2 5 0 7 - 5 11
8. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
10. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
12. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Бавария 100% (144)
    X 0% (0)
    Вердер 0% (0)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вердер
    1.17
    9.26
    19.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.11 10.00 18.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.16 9.10 19.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 12.25 19.25
      1.16 9.26 17.44

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8
    19.00 0.00 8.30 1.05 7.50 1.07 3.85 1.23 3.30 1.33 2.30 1.66 2.08 1.80 1.87 2.00 1.75 2.15 1.57 2.41 1.33 3.35 1.25 3.90 1.11 5.90 1.09 6.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00
    7.40 1.05 3.74 1.22 3.14 1.32 2.20 1.64 1.83 1.98 1.63 2.57 1.32 3.38 1.24 3.88 1.10 6.10 1.07 6.50 1.03 8.50
    4.46 1.23 2.36 1.64 2.12 1.77 1.88 2.00 1.69 2.25 1.57 2.50 1.56 2.48 1.26 4.13 1.11 7.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    2.11 1.73 1.57 2.41 1.35 3.25
    5.60 1.14 4.05 1.24 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32 1.16 5.35
    2.75 1.49 2.17 1.75 1.88 2.01 1.57 2.51 1.43 2.97
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.65 1.45 1.97 1.78 1.55 2.37 1.36 2.95
    6.10 1.12 2.68 1.47 2.01 1.80 1.57 2.40 1.27 3.76 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.07
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Бавария - Вердер

    Исход игры
    Бавария
    100% (145)
    Ничья
    0% (0)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.42% (115)
    Меньше
    19.58% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.56% (58)
    Нет
    59.44% (85)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    31% (45)
    3:1 Бавария
    22.1% (32)
    2:0 Бавария
    17.9% (26)
    4:1 Бавария
    9.7% (14)
    4:0 Бавария
    4.8% (7)
    2:1 Бавария
    4.1% (6)
    5:0 Бавария
    3.4% (5)
    6:1 Бавария
    2.1% (3)
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