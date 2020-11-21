Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Вердер
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сане ЛеройНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|11 (2)
|1.57
|2.
|Мюллер Томас
|4 (1)
|0.57
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.57
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.43
|5.
|Мусиала Джамал
|2
|0.29
|6.
|Киммих Йозуа
|1
|0.14
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0.14
|8.
|Алаба Давид
|1
|0.14
|9.
|Коста Дуглас
|0
|0
|10.
|Сарр Буна
|0
|0
|11.
|Коман Кингсли
|0
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|13.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.57
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|2 (1)
|0.29
|3.
|Сарджент Джош
|1
|0.14
|4.
|Зельке Дейви
|1
|0.14
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.14
|6.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|7.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|8.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|9.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|4.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|5.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|6.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0
|8.
|Гнабри Серж
|1
|0
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|10.
|Павар Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|4
|0
|2.
|Юя Осако
|2
|0
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|4.
|Фридль Марко
|2
|0
|5.
|Сарджент Джош
|2
|0
|6.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|9.
|Зельке Дейви
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Вердер
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +12 =6 -2Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм
Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Вердер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|27 - 11
|18
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 8
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Вердер
Исход игры
Бавария
100% (145)
Ничья
0% (0)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80.42% (115)
Меньше
19.58% (28)
Обе команды забьют
Да
40.56% (58)
Нет
59.44% (85)
Популярный счёт
3:0 Бавария
31% (45)
3:1 Бавария
22.1% (32)
2:0 Бавария
17.9% (26)
4:1 Бавария
9.7% (14)
4:0 Бавария
4.8% (7)
2:1 Бавария
4.1% (6)
5:0 Бавария
3.4% (5)
6:1 Бавария
2.1% (3)
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