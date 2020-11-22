Фрайбург
0:3
Второй тайм: 46'
Стадион: Шварцвальд
Майнц
0:1
2' ГолМатета Жан-Филипп
0:2
34' ГолМатета Жан-Филипп
0:3
40' ГолМатета Жан-Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Абасс ИссаПолузащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
34'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петерсен Нильс
|3
|0.38
|2.
|Грифо Винченцо
|2
|0.25
|3.
|Хёлер Лукас
|1
|0.13
|4.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.13
|5.
|Линхарт Филипп
|1
|0.13
|6.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|7.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.88
|2.
|Кайсон Робин
|1
|0.13
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.13
|4.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.13
|5.
|Озтунали Левин
|0
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|7.
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|2
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|4.
|Темпельман Лино
|2
|0
|5.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|6.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|7.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|8.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|9.
|Хёлер Лукас
|1
|0
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0
|11.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Латца Данни
|5
|0
|2.
|Ньякат Мусса
|2
|1
|3.
|Юсте Йерри
|2
|0
|4.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|5.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|7.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|8.
|Центнер Робин
|1
|0
|9.
|Малонг Кунде
|1
|0
|10.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Майнц
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер
Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л
Майнц Последние 20 матчей: +5 =2 -13Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л
Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Майнц 2:2 Фрайбург Товарищеские матчи Фрайбург 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Майнц Бундеслига Фрайбург 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 4:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:3 Майнц Бундеслига Фрайбург 1:0 Майнц Товарищеские матчи Майнц 2:2 Фрайбург Бундеслига Майнц 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Фрайбург Кубок Майнц 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 7
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|15.
|Майнц
|3:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 0:3 Майнц
Исход игры
Фрайбург
80.1% (121)
Ничья
17.9% (27)
Майнц
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.7% (69)
1:0 Фрайбург
24.5% (37)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Фрайбург
4% (6)
3:1 Фрайбург
4% (6)
3:2 Фрайбург
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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