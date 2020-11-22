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  3. Германия
Фрайбург
0:3
Второй тайм: 46'

Стадион:
Майнц
21
Мюллер
Флориан
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Сантамария
Батист
34
Темпельман
Лино
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
9
Хёлер
Лукас
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
20
Фернандес
Эдимилсон
35
Баррейро
Леандро
8
Озтунали
Левин
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
9
Матета
Жан-Филипп
Фрайбург
4-4-2
Майнц
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Матета Жан-Филипп
(Баррейро Леандро)
34'
0:2
Матета Жан-Филипп
40'
0:3
Матета Жан-Филипп
(Бутьюс Жан-Поль)
46'
Хёфлер Николас
Темпельман Лино
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 3 0.38
2. Грифо Винченцо 2 0.25
3. Хёлер Лукас 1 0.13
4. Шаллаи Роланд 1 0.13
5. Линхарт Филипп 1 0.13
6. Кюблер Лукас 0 0
7. Гюнтер Кристиан 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.88
2. Кайсон Робин 1 0.13
3. Онисиво Карим 1 0.13
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.13
5. Озтунали Левин 0 0
6. Бутьюс Жан-Поль 0 0
7. Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 2 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Линхарт Филипп 2 0
4. Темпельман Лино 2 0
5. Гульде Мануэль 1 0
6. Шмид Жонатан 1 0
7. Хайнц Доминик 1 0
8. Квон Чхан Хун 1 0
9. Хёлер Лукас 1 0
10. Сантамария Батист 1 0
11. Шаллаи Роланд 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Латца Данни 5 0
2. Ньякат Мусса 2 1
3. Юсте Йерри 2 0
4. Матета Жан-Филипп 2 0
5. Чжи Дон-Вонь 1 0
6. Бутьюс Жан-Поль 1 0
7. Фернандес Эдимилсон 1 0
8. Центнер Робин 1 0
9. Малонг Кунде 1 0
10. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Майнц 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер
Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л
Майнц Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л
Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Майнц: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Майнц 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 5:0 Фрайбург Бундеслига Майнц 2:2 Фрайбург Товарищеские матчи
Майнц 2:2 Фрайбург Товарищеские матчи Фрайбург 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Майнц Бундеслига Фрайбург 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 4:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:3 Майнц Бундеслига Фрайбург 1:0 Майнц Товарищеские матчи Майнц 2:2 Фрайбург Бундеслига Майнц 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Фрайбург Кубок Майнц 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
15. Майнц 3:0 Заявка 8 1 1 6 10 - 20 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 151
Фрайбург 80.1% (121)
X 17.9% (27)
Майнц 2% (3)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Майнц
44.00
3.86
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 19.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 16.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.75 3.98
  4.57 3.86 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
17.50 0.00 11.50 1.02 10.00 1.04 3.85 1.27 3.25 1.33 2.14 1.76 1.88 1.99 5.80 1.13 1.28 3.70 2.18 1.68 1.08 7.10 1.35 3.15 1.01 13.50 1.10 6.80 1.02 13.00
13.50 1.03 12.25 1.04 4.80 1.19 3.84 1.27 2.40 1.64 1.87 1.95 1.56 2.46 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.50
5.11 1.20 2.85 1.47 2.95 1.43 2.59 1.53 2.22 1.71 1.88 2.01 6.10 1.14 1.49 2.72 1.71 2.22 2.89 1.44 2.29 1.67 1.99 1.89 1.67 2.29 1.50 2.70 1.39 3.12 1.12 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.35 1.59 1.95 1.85 1.22 4.30 1.15 5.30 1.01 15.00
3.38 1.32 2.34 1.60 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.05 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.71 2.21 1.43 2.92 1.16 5.63 1.12 6.89 1.43 2.93 1.28 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
4.95 1.18 3.52 1.30 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
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Прогнозы на матч Фрайбург 0:3 Майнц

Исход игры
Фрайбург
80.1% (121)
Ничья
17.9% (27)
Майнц
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.7% (69)
1:0 Фрайбург
24.5% (37)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Фрайбург
4% (6)
3:1 Фрайбург
4% (6)
3:2 Фрайбург
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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