  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
0:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
3' Гол
Вегхорст Ваут
0:2
24' Гол
Шлагер Ксавер
71'
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
17
Стамбули
Бенжамен
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
8
Сердар
Суат
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
7
Брекало
Йосип
14
Мехмеди
Адмир
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Шальке 04
3-3-2-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Вегхорст Ваут
(Арнольд Максимилиан)
24'
0:2
Шлагер Ксавер
(Вегхорст Ваут)
39'
Раман Бенито
Арит Амин
 
46'
Скрибски Стивен
Стамбули Бенжамен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.25
2. Пасьенса Гонсало 1 0.13
3. Тиау Малик 1 0.13
4. Маскарель Омар 0 0
5. Арит Амин 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 4 0.5
2. Арнольд Максимилиан 1 0.13
3. Штеффен Ренато 1 0.13
4. Баку Ридле 1 0.13
5. Брекало Йосип 1 0.13
6. Шлагер Ксавер 1 0.13
7. Филипп Максимилиан 0 0
8. Мехмеди Адмир 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Брукс Джон 2 0
2. Арнольд Максимилиан 2 0
3. Шлагер Ксавер 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Отавио Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Вольфсбург 14.29% (1) 57.14% (4) 14.29% (1) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:1 Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Байер Л 1:1 Заявка 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
5. Боруссия М 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Вольфсбург 2:0 Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
8. Штуттгарт 2:2 Заявка 8 2 5 1 15 - 11 11
9. Вердер 1:1 Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
12. Хоффенхайм 2:2 Заявка 8 2 2 4 13 - 14 8
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия 1:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 0:2 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 150
Шальке 04 17.3% (26)
X 39.3% (59)
Вольфсбург 43.3% (65)
Все прогнозы
2.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Вольфсбург
8.44
5.69
1.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 30.00 12.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 19.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.78 1.95
  8.44 5.69 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.50 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.15 1.35 2.70 1.45 1.88 1.96 1.67 2.30 1.33 3.25 1.19 4.80 1.06 8.80 1.05 8.80 1.10 6.80 0.00 16.00 1.02 13.00 1.01 15.00
11.50 1.04 9.80 1.06 4.05 1.25 3.20 1.36 2.08 1.83 1.65 2.27 1.42 2.91 1.20 4.75 1.16 5.35 1.05 10.00
4.30 1.25 3.18 1.40 2.53 1.57 5.28 1.17 1.90 2.01 3.23 1.37 2.30 1.66 1.93 1.96 1.66 2.31 1.40 3.07 1.41 3.02 1.33 3.49 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.11 1.73 1.49 2.75 1.17 5.10 1.82 1.97 1.12 6.10
3.04 1.38 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.20
3.25 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.33 2.83 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.62 2.38 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.94 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.82 1.99 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.20 1.39
Где смотреть матч Шальке 04 0:2 Вольфсбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вольфсбург

Исход игры
Шальке 04
17.3% (26)
Ничья
39.3% (59)
Вольфсбург
43.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (52)
1:2 Вольфсбург
25.3% (38)
2:1 Шальке 04
13.3% (20)
0:1 Вольфсбург
12% (18)
1:3 Вольфсбург
4% (6)
1:0 Шальке 04
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный