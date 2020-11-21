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Шальке 04
0:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
3' Гол
Вегхорст Ваут
0:2
24' Гол
Шлагер Ксавер
86' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
90'+4
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
17
Стамбули
Бенжамен
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
8
Сердар
Суат
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
7
Брекало
Йосип
14
Мехмеди
Адмир
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Шальке 04
3-3-2-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Вегхорст Ваут
(Арнольд Максимилиан)
24'
0:2
Шлагер Ксавер
(Вегхорст Ваут)
39'
Раман Бенито
Арит Амин
 
46'
Скрибски Стивен
Стамбули Бенжамен
 
73'
 
Виктор Жоао II
Штеффен Ренато
77'
Бенталеб Набиль
Сердар Суат
 
77'
Кутуджу Ахмед
Пасьенса Гонсало
 
80'
 
Клаус Феликс
Брекало Йосип
86'
 
Шлагер Ксавер
89'
 
Филипп Максимилиан
Мехмеди Адмир
89'
 
Бялек Бартош
Вегхорст Ваут

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 7 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.25
2. Пасьенса Гонсало 1 0.13
3. Тиау Малик 1 0.13
4. Маскарель Омар 0 0
5. Арит Амин 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 4 0.5
2. Арнольд Максимилиан 1 0.13
3. Штеффен Ренато 1 0.13
4. Баку Ридле 1 0.13
5. Брекало Йосип 1 0.13
6. Шлагер Ксавер 1 0.13
7. Филипп Максимилиан 0 0
8. Мехмеди Адмир 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 3 0
2. Брукс Джон 2 0
3. Арнольд Максимилиан 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Отавио Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Вольфсбург 22.22% (2) 55.56% (5) 11.11% (1) 0 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 4 17
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
5. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 12 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 150
Шальке 04 17.3% (26)
X 39.3% (59)
Вольфсбург 43.3% (65)
Все прогнозы
2.9 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 19.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.78 1.95
  8.44 5.69 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.50 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.15 1.35 1.22 4.20 1.88 1.96 1.67 2.30 1.33 3.25 1.19 4.80 1.06 8.80 1.05 8.80 1.10 6.80 0.00 16.00 1.02 13.00 1.01 15.00
11.50 1.04 9.80 1.06 4.05 1.25 3.20 1.36 2.08 1.83 1.65 2.27 1.42 2.91 1.20 4.75 1.16 5.35 1.05 10.00
4.30 1.25 3.18 1.40 2.53 1.57 2.24 1.69 1.86 2.02 1.47 2.81 2.30 1.66 1.93 1.96 1.66 2.31 1.40 3.07 1.41 3.02 1.33 3.49 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.11 1.73 1.49 2.75 1.17 5.10 1.82 1.97 1.12 6.10
3.04 1.38 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.20
3.25 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.33 2.83 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.62 2.38 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.94 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.82 1.99 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.20 1.39
Где смотреть матч Шальке 04 0:2 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вольфсбург

Исход игры
Шальке 04
17.3% (26)
Ничья
39.3% (59)
Вольфсбург
43.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (52)
1:2 Вольфсбург
25.3% (38)
2:1 Шальке 04
13.3% (20)
0:1 Вольфсбург
12% (18)
1:3 Вольфсбург
4% (6)
1:0 Шальке 04
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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