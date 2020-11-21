Шальке 04
0:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Вольфсбург
0:1
3' ГолВегхорст Ваут
0:2
24' ГолШлагер Ксавер
86' Желтая карточкаШлагер Ксавер
33
Тиау
Малик
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
24'
0:2
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
7 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.25
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.13
|3.
|Тиау Малик
|1
|0.13
|4.
|Маскарель Омар
|0
|0
|5.
|Арит Амин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|4
|0.5
|2.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.13
|3.
|Штеффен Ренато
|1
|0.13
|4.
|Баку Ридле
|1
|0.13
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.13
|6.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.13
|7.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|8.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|3
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Сане Салиф
|2
|0
|4.
|Маскарель Омар
|2
|0
|5.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|6.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|7.
|Ют Марк
|1
|0
|8.
|Настасич Матия
|1
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|2.
|Брукс Джон
|2
|0
|3.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|5.
|Герардт Янник
|1
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|7.
|Отавио Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Вольфсбург
|22.22% (2)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|0
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 12
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Исход игры
Шальке 04
17.3% (26)
Ничья
39.3% (59)
Вольфсбург
43.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (52)
1:2 Вольфсбург
25.3% (38)
2:1 Шальке 04
13.3% (20)
0:1 Вольфсбург
12% (18)
1:3 Вольфсбург
4% (6)
1:0 Шальке 04
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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