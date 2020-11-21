Ингулец
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Динамо Киев
39
Балан
Денис
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|2
|0.22
|2.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.22
|3.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.22
|4.
|Бартулович Младен
|2 (2)
|0.22
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.11
|6.
|Козак Александр
|1
|0.11
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|4 (1)
|0.44
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.22
|3.
|Вербич Беньямин
|2
|0.22
|4.
|Буяльский Виталий
|1
|0.11
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0.11
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.11
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0.11
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0.11
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.11
|10.
|Караваев Александр
|0
|0
|11.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|2.
|Лупашко Владислав
|5
|0
|3.
|Козак Александр
|3
|1
|4.
|Квасный Николай
|4
|0
|5.
|Коваленко Илья
|3
|0
|6.
|Бартулович Младен
|2
|0
|7.
|Щедрый Артём
|2
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|2
|0
|9.
|Синегуб Олег
|2
|0
|10.
|Крынский Владимир
|2
|0
|11.
|Семенко Андрей
|2
|0
|12.
|Павлов Виталий
|0
|1
|13.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|14.
|Балан Денис
|1
|0
|15.
|Янаков Денис
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|2.
|Шапаренко Николай
|1
|1
|3.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|4.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|5.
|Попов Денис II
|2
|0
|6.
|Забарный Илья
|2
|0
|7.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0
|9.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|10.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|11.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|Динамо Киев
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =13 -2Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец
Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|23 - 9
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|9
|0
|7
|2
|10 - 13
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Динамо Киев
Исход игры
Ингулец
1.9% (3)
Ничья
1.9% (3)
Динамо Киев
96.2% (150)
Тотал 2.5
Больше
46.75% (72)
Меньше
53.25% (82)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
37.8% (59)
1:2 Динамо Киев
29.5% (46)
0:1 Динамо Киев
12.2% (19)
1:3 Динамо Киев
11.5% (18)
0:3 Динамо Киев
2.6% (4)
1:4 Динамо Киев
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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