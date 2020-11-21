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Ингулец
0:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
14' Желтая карточка
Семенко Андрей
0:1
15' Гол
Гармаш Денис
20' Желтая карточка
Гармаш Денис
38' Желтая карточка
Козак Александр
43' Желтая карточка
Балан Денис
52' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
65' Желтая карточка
Забарный Илья
0:2
80' Гол
Шапаренко Николай
90'+5
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
28
Павлов
Виталий
99
Квасный
Николай
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
13
Коваленко
Илья
11
Бартулович
Младен
17
Янаков
Денис
49
Ситчинава
Ника
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
19
Гармаш
Денис
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
89
Супряга
Владислав
Ингулец
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 2 0.2
2. Ситчинава Ника 2 (1) 0.2
3. Янаков Денис 2 (1) 0.2
4. Бартулович Младен 2 (2) 0.2
5. Коваленко Илья 1 0.1
6. Козак Александр 1 0.1
7. Щедрый Артём 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 4 (1) 0.4
2. Шапаренко Николай 2 0.2
3. Супряга Владислав 2 0.2
4. Вербич Беньямин 2 0.2
5. Буяльский Виталий 1 0.1
6. Де Пена Карлос 1 0.1
7. Родригес Жерсон 1 0.1
8. Гармаш Денис 1 0.1
9. Андриевский Александр 1 0.1
10. Попов Денис II 1 0.1
11. Караваев Александр 0 0
12. Кедзёра Томаш 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Козак Александр 4 1
2. Кучеренко Александр 4 1
3. Лупашко Владислав 5 0
4. Квасный Николай 4 0
5. Коваленко Илья 3 0
6. Семенко Андрей 3 0
7. Бартулович Младен 2 0
8. Балан Денис 2 0
9. Щедрый Артём 2 0
10. Ситчинава Ника 2 0
11. Синегуб Олег 2 0
12. Крынский Владимир 2 0
13. Павлов Виталий 0 1
14. Ковалёв Максим 1 0
15. Янаков Денис 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 2 1
2. Кедзёра Томаш 3 0
3. Забарный Илья 3 0
4. Шапаренко Николай 1 1
5. Де Пена Карлос 2 0
6. Попов Денис II 2 0
7. Гармаш Денис 1 0
8. Буяльский Виталий 1 0
9. Андриевский Александр 1 0
10. Вербич Беньямин 1 0
11. Родригес Жерсон 1 0
12. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0
 Динамо Киев 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +5 =13 -2
Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец
Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 5 4 0 23 - 9 19
3. Ворскла Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
4. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
14. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Ингулец 1.9% (3)
X 1.9% (3)
Динамо Киев 96.2% (150)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 37.00 8.50 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.65 1.39
  38.62 8.97 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.80 1.05 1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.87 1.93 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.11 6.50 1.09 7.20 0.00 16.00
10.25 1.01 9.70 1.02 3.55 1.25 2.85 1.39 2.08 1.78 1.61 2.22 1.35 2.93 1.17 4.30 1.13 5.45 1.03 8.70 1.03 8.80
1.66 2.23 1.41 2.90 1.16 5.04 1.59 2.36 1.43 2.80 1.68 2.20 1.41 2.88 1.48 2.63 1.39 3.02 1.14 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.18 1.76 2.33 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
3.04 1.35 2.14 1.66 1.45 2.62
3.22 1.36 2.65 1.49 2.08 1.77 1.65 2.27 1.34 3.21 1.18 4.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.87 1.92 1.40 3.25 1.25 3.90
2.94 1.37 1.73 2.04 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Ингулец 0:2 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 0:2 Динамо Киев

Исход игры
Ингулец
1.9% (3)
Ничья
1.9% (3)
Динамо Киев
96.2% (150)
Тотал 2.5
Больше
46.75% (72)
Меньше
53.25% (82)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
37.8% (59)
1:2 Динамо Киев
29.5% (46)
0:1 Динамо Киев
12.2% (19)
1:3 Динамо Киев
11.5% (18)
0:3 Динамо Киев
2.6% (4)
1:4 Динамо Киев
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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