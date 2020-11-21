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  3. Англия
Астон Вилла
0:1
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
0:1
12' Гол
Уэлбек Данни
44' Желтая карточка
Таргет Мэтт
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
20
Баркли
Росс
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
8
Биссума
Ив
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
Астон Вилла
4-3-3
Брайтон
3-5-2

Ход матча

5'
Траоре Бертран
Баркли Росс
 
12'
0:1
Уэлбек Данни
(Лаллана Адам)
44'
Таргет Мэтт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.75
2. Грилиш Джек 4 0.5
3. Баркли Росс 2 0.25
4. Мингс Тайрон 2 0.25
5. Макгинн Джон 1 0.13
6. Хурихан Конор 1 0.13
7. Конса Эзри 1 0.13
8. Трезеге 0 0
9. Соарес Дуглас 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.44
2. Коннолли Аарон 1 0.11
3. Троссар Леандро 1 0.11
4. Марч Соломон 1 0.11
5. Лемпти Тарик 1 0.11
6. Уэлбек Данни 1 0.11
7. Биссума Ив 1 0.11
8. Макаллистер Алексис 1 0.11
9. Лаллана Адам 0 0
10. Гросс Паскаль 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Таргет Мэтт 3 0
3. Кэш Мэтти 3 0
4. Мингс Тайрон 2 0
5. Соарес Дуглас 2 0
6. Грилиш Джек 1 0
7. Накамба Марвелус 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 2 1
2. Данк Льюис 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3)
 Брайтон 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
3. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Астон Вилла 0:1 Заявка 8 5 0 3 18 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Астон Вилла" - "Брайтон" - 0:1.
  • Желтая карточка
    45'
    Таргет за отмашку у чужой штрафной площади против Мопе получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Трезеге от углового флага навесил на Макгинна, который не смог переправить мяч ногой к воротам.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Оливер в первом тайме.
  • 45'
    Удар Грилиша с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • Угловой
    44'
    Траоре от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Лэмпти, который отправляет его к центральному кругу.
  • Угловой
    43'
    Разыграли хозяева угловой удар. Все попытки доставить мяч к воротам заблокированы.
  • Опасный момент
    42'
    Грилиш справа выкатил мяч к воротам на Уоткинса, который в касание с пяти метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 41'
    Навес Марча слева к воротам перехватил Мингс.
  • Опасный момент
    40'
    Грилиш справа со штрафного навесил на Мингса, который ногой отправляет мяч навесом в правый угол. Райан успел добежать до штанги и выбить сферу ногой.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гросс у угла штрафной площади толкнул руками Грилиша.
  • 38'
    Перевод Лэмпти налево на Марча перехватил Кэш.
  • Опасный момент
    37'
    Трезеге слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 36'
    Уэлбек на левом фланге не смог накрутить Мингса.
  • Угловой
    35'
    Траоре от углового флага навесил к воротам, где Мингсу не удалось головой нанести удар в сторону ворот.
  • 34'
    Лэмпти справа прострелил в штрафную площадь за спину своим партнёрам.
  • 33'
    Лэмпти справа прострелил на Лаллану, который в касание не смог переправить мяч в дальний угол.
  • 32'
    Марч хорошей передачей слева вывел к воротам Мопе. Мартинес бросился в ноги нападающему "Брайтона" и смог забрать мяч в руки.
  • Угловой
    31'
    Хозячева разыграли угловой удар. Прострел Грилиша справа к воротам заблокирован.
  • Опасный момент
    30'
    Грилиш слева от угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот. Райан в прыжке сумел отбить мяч.
  • 29'
    Марч слева откатил мяч на Лаллану, который навесил точно в руки Мартинесу.
  • 28'
    Трезеге с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    27'
    Траоре от углового флага навесил к воротам, откуда гости вынесли мяч без проблем.
  • 26'
    Удар Соареса с двадцати трёх метров заблокировал Уэбстер.
  • Опасный момент
    25'
    Мартинес выскочил за пределы штрафной площади и сумел отразить удар Мопе, не используя руки.
  • Опасный момент
    24'
    Траоре справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Райан прыгнул к штанге и мяч отбил в сторону.
  • 22'
    Лэмпти на чужой половине поля отобрал мяч у Макгинна, но убежать от Джона не сумел.
  • Опасный момент
    20'
    ТРЕЗЕГЕ!!! Уоткинс слева отправил вперёд Грилиша и сам побежал к воротам под ответную передачу. По мячу Олли не попал, но дальше находился Трезеге, который сначала с семи метров пробил в соперника, а вторым ударом отправил футбольный снаряд над перекладиной.
  • 19'
    Лэмпти на правом фланге не смог пройти Таргета.
  • 18'
    Прострел Трезеге справа к воротам соперники перехватили.
  • 17'
    Уэлбек по центру выскочил к воротам, но далеко отпустил от себя мяч, что позволило Мартинесу в броске забрать сферу в руки.
  • 16'
    Марч слева навесил к дальней штанге, где Уэлбека опередили соперники и мяч выбили.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    УЭЛБЕК!!! Лаллана со своей половины поля выдал пас на ход Уэлбеку. Данни справа прошёл вперёд, вышел один на один с голкипером и аккуратно перекинул мяч через выскочившего навстречу Мартинеса.
  • 14'
    Прострел Кэша справа на Траоре в отчаянном броске прервал Лаллана.
  • Угловой
    13'
    Грилиш разыграл с Траоре первый угловой удар в матче. прострел Бертрана слева к воротам соперники заблокировали.
  • 12'
    Траоре слева со штрафного навесил в центр штрафной площади. Мяч долетел до Трезеге, который справа пробил в Уайта.
  • Фол, нарушение
    11'
    Биссума на фланге сбил Траоре.
  • 10'
    Уэбстер заброс вперёд по левому флангу исполнил неудачно. Мяч без борьбы достался соперникам.
  • 9'
    Макгинн с тридцати двух метров низом пробил правее ворот.
  • 8'
    Уоткинс на левом фланге не смог обыграть Уайта, заработав только аут.
  • Замена
    7'
    Замена в составе "Астон Виллы": вместо Росса Баркли на поле вышел Бертран Траоре.
  • 6'
    Мингс прервал прострел Лэмпти справа к линии штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    5'
    У Баркли проблемы со здоровьем. С медиками Росс отправляется за пределы поля, держась за правое бедро.
  • 4'
    Баркли слева со штрафного решил прострелить к ближней штанге, где партнёры до мяча добраться не смогли.
  • Фол, нарушение
    3'
    Лэмпти на фланге сбил Грилиша.
  • 2'
    "Астон Вилла" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Брайтон" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Вилла Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.95 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.80 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.58 3.30
  5.19 3.78 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 1.01 10.50 1.03 6.80 1.10 3.45 1.31 2.52 1.52 1.99 1.88 1.74 2.17 1.48 2.63 1.23 4.10 1.27 3.70 1.06 8.10 1.09 12.00 0.00 15.00 1.02 13.00
13.50 1.03 12.00 1.05 4.40 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.75 2.10 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.50
4.66 1.22 3.15 1.38 2.42 1.60 2.10 1.79 1.76 2.13 1.55 2.53 1.71 2.20 1.53 2.59 1.17 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.18 1.68 1.65 2.22 1.18 4.90 1.09 7.20 1.03 12.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
3.39 1.35 2.87 1.46 2.26 1.70 1.75 2.17 1.38 3.24 1.21 4.86 1.40 3.11 1.27 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.70
4.65 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Астон Вилла 0:1 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Брайтон

Исход игры
Астон Вилла
87.2% (130)
Ничья
9.4% (14)
Брайтон
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
66.44% (97)
Нет
33.56% (49)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
47% (70)
1:0 Астон Вилла
15.4% (23)
2:0 Астон Вилла
13.4% (20)
3:1 Астон Вилла
7.4% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:3 Брайтон
2% (3)
3:0 Астон Вилла
2% (3)
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