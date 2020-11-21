Трезеге от углового флага навесил на Макгинна, который не смог переправить мяч ногой к воротам.

Таргет за отмашку у чужой штрафной площади против Мопе получил жёлтую карточку.

44' Траоре от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Лэмпти, который отправляет его к центральному кругу.

43' Разыграли хозяева угловой удар. Все попытки доставить мяч к воротам заблокированы.

42' Грилиш справа выкатил мяч к воротам на Уоткинса, который в касание с пяти метров пробил рядом с ближней штангой.

41' Навес Марча слева к воротам перехватил Мингс.

40' Грилиш справа со штрафного навесил на Мингса, который ногой отправляет мяч навесом в правый угол. Райан успел добежать до штанги и выбить сферу ногой.

39' Гросс у угла штрафной площади толкнул руками Грилиша.

38' Перевод Лэмпти налево на Марча перехватил Кэш.

37' Трезеге слева от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

36' Уэлбек на левом фланге не смог накрутить Мингса.

35' Траоре от углового флага навесил к воротам, где Мингсу не удалось головой нанести удар в сторону ворот.

34' Лэмпти справа прострелил в штрафную площадь за спину своим партнёрам.

33' Лэмпти справа прострелил на Лаллану, который в касание не смог переправить мяч в дальний угол.

32' Марч хорошей передачей слева вывел к воротам Мопе. Мартинес бросился в ноги нападающему "Брайтона" и смог забрать мяч в руки.

31' Хозячева разыграли угловой удар. Прострел Грилиша справа к воротам заблокирован.

30' Грилиш слева от угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот. Райан в прыжке сумел отбить мяч.

29' Марч слева откатил мяч на Лаллану, который навесил точно в руки Мартинесу.

28' Трезеге с восемнадцати метров пробил выше ворот.

27' Траоре от углового флага навесил к воротам, откуда гости вынесли мяч без проблем.

26' Удар Соареса с двадцати трёх метров заблокировал Уэбстер.

25' Мартинес выскочил за пределы штрафной площади и сумел отразить удар Мопе, не используя руки.

24' Траоре справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Райан прыгнул к штанге и мяч отбил в сторону.

22' Лэмпти на чужой половине поля отобрал мяч у Макгинна, но убежать от Джона не сумел.

20' ТРЕЗЕГЕ!!! Уоткинс слева отправил вперёд Грилиша и сам побежал к воротам под ответную передачу. По мячу Олли не попал, но дальше находился Трезеге, который сначала с семи метров пробил в соперника, а вторым ударом отправил футбольный снаряд над перекладиной.

19' Лэмпти на правом фланге не смог пройти Таргета.

18' Прострел Трезеге справа к воротам соперники перехватили.

17' Уэлбек по центру выскочил к воротам, но далеко отпустил от себя мяч, что позволило Мартинесу в броске забрать сферу в руки.

16' Марч слева навесил к дальней штанге, где Уэлбека опередили соперники и мяч выбили.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

УЭЛБЕК!!! Лаллана со своей половины поля выдал пас на ход Уэлбеку. Данни справа прошёл вперёд, вышел один на один с голкипером и аккуратно перекинул мяч через выскочившего навстречу Мартинеса.

14' Прострел Кэша справа на Траоре в отчаянном броске прервал Лаллана.

13' Грилиш разыграл с Траоре первый угловой удар в матче. прострел Бертрана слева к воротам соперники заблокировали.

12' Траоре слева со штрафного навесил в центр штрафной площади. Мяч долетел до Трезеге, который справа пробил в Уайта.

11' Биссума на фланге сбил Траоре.

10' Уэбстер заброс вперёд по левому флангу исполнил неудачно. Мяч без борьбы достался соперникам.

9' Макгинн с тридцати двух метров низом пробил правее ворот.

8' Уоткинс на левом фланге не смог обыграть Уайта, заработав только аут.

7' Замена в составе "Астон Виллы": вместо Росса Баркли на поле вышел Бертран Траоре.

6' Мингс прервал прострел Лэмпти справа к линии штрафной площади.

5' У Баркли проблемы со здоровьем. С медиками Росс отправляется за пределы поля, держась за правое бедро.

4' Баркли слева со штрафного решил прострелить к ближней штанге, где партнёры до мяча добраться не смогли.

3' Лэмпти на фланге сбил Грилиша.

2' "Астон Вилла" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Брайтон" - в синей форме.