Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.86
|2.
|Грилиш Джек
|4
|0.57
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.29
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.29
|5.
|Макгинн Джон
|1
|0.14
|6.
|Хурихан Конор
|1
|0.14
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.14
|8.
|Трезеге
|0
|0
|9.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.5
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.13
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.13
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.13
|5.
|Лемпти Тарик
|1
|0.13
|6.
|Биссума Ив
|1
|0.13
|7.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.13
|8.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Кэш Мэтти
|3
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|4.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|5.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|6.
|Грилиш Джек
|1
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|2
|1
|2.
|Данк Льюис
|1
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|7.
|Райан Мэтт
|1
|0
|8.
|Троссар Леандро
|1
|0
|9.
|Уайт Бен
|1
|0
|10.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|Брайтон
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|13.50
|1.01
|9.80
|1.03
|4.10
|1.22
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.74
|1.88
|1.93
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.21
|4.40
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|0.00
|16.00
|
|12.75
|1.03
|11.50
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.14
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.22
|4.40
|1.16
|5.40
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.34
|1.25
|—
|—
|2.50
|1.59
|2.10
|1.81
|1.88
|2.04
|1.63
|2.40
|1.50
|2.74
|1.41
|3.06
|—
|—
|1.16
|5.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Астон Вилла - Брайтон
Исход игры
Астон Вилла
86.2% (56)
Ничья
9.2% (6)
Брайтон
4.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (36)
Меньше
41.94% (26)
Обе команды забьют
Да
59.68% (37)
Нет
40.32% (25)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
38.5% (25)
2:0 Астон Вилла
18.5% (12)
1:0 Астон Вилла
15.4% (10)
3:1 Астон Вилла
7.7% (5)
1:1 Ничья
6.2% (4)
3:0 Астон Вилла
3.1% (2)
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