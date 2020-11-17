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Астон Вилла
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.86
2. Грилиш Джек 4 0.57
3. Баркли Росс 2 0.29
4. Мингс Тайрон 2 0.29
5. Макгинн Джон 1 0.14
6. Хурихан Конор 1 0.14
7. Конса Эзри 1 0.14
8. Трезеге 0 0
9. Соарес Дуглас 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.5
2. Коннолли Аарон 1 0.13
3. Троссар Леандро 1 0.13
4. Марч Соломон 1 0.13
5. Лемпти Тарик 1 0.13
6. Биссума Ив 1 0.13
7. Макаллистер Алексис 1 0.13
8. Гросс Паскаль 0 0
9. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Кэш Мэтти 3 0
3. Мингс Тайрон 2 0
4. Таргет Мэтт 2 0
5. Соарес Дуглас 2 0
6. Грилиш Джек 1 0
7. Накамба Марвелус 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 2 1
2. Данк Льюис 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3)
 Брайтон 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 20 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Астон Вилла 86.2% (56)
    X 9.2% (6)
    Брайтон 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Брайтон
    2.26
    3.75
    3.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.60 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.65 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.75 3.25
      2.25 3.64 3.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.80 1.03 4.10 1.22 3.15 1.33 2.10 1.74 1.88 1.93 1.65 2.25 1.41 2.80 1.21 4.40 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
    12.75 1.03 11.50 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.22 4.40 1.16 5.40 1.05 10.00
    4.34 1.25 2.50 1.59 2.10 1.81 1.88 2.04 1.63 2.40 1.50 2.74 1.41 3.06 1.16 5.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.49 2.55 1.17 4.90
    3.32 1.33 2.17 1.69 1.53 2.50 1.18 4.95 1.12 6.15
    3.29 1.37 2.71 1.50 2.12 1.79 1.68 2.29 1.48 2.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.80 1.92 1.37 2.95
    4.30 1.22 3.10 1.37 1.81 2.00 1.37 3.10 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.30
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.40
    Где смотреть матч Астон Вилла - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Брайтон

    Исход игры
    Астон Вилла
    86.2% (56)
    Ничья
    9.2% (6)
    Брайтон
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (36)
    Меньше
    41.94% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    59.68% (37)
    Нет
    40.32% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.5% (25)
    2:0 Астон Вилла
    18.5% (12)
    1:0 Астон Вилла
    15.4% (10)
    3:1 Астон Вилла
    7.7% (5)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    3:0 Астон Вилла
    3.1% (2)
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