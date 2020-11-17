Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|6 (3)
|0.75
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.13
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.13
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.13
|5.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.5
|2.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.38
|3.
|Зума Курт
|3
|0.38
|4.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0.25
|5.
|Абрахам Тэмми
|2
|0.25
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0.13
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.13
|8.
|Хаверц Кай
|1
|0.13
|9.
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|10.
|Силва Тьяго
|1
|0.13
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|12.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|13.
|Ковачич Матео
|0
|0
|14.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Фернандес Федерико
|1
|0
|6.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|7.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|8.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|9.
|Манкильо Хави
|1
|0
|10.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|11.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|12.
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Челси
|5% (1)
|20% (4)
|5% (1)
|20% (4)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|
|16.00
|0.00
|10.00
|1.02
|4.50
|1.22
|3.55
|1.29
|—
|—
|2.28
|1.67
|2.03
|1.84
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.49
|2.60
|1.25
|3.95
|1.17
|4.60
|1.05
|7.70
|1.04
|8.30
|1.01
|14.00
|0.00
|21.00
|0.00
|21.00
|
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.15
|1.24
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.75
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.19
|4.90
|1.07
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.22
|—
|—
|2.74
|1.51
|2.27
|1.70
|2.03
|1.88
|1.77
|2.17
|1.61
|2.47
|1.49
|2.76
|—
|—
|1.19
|5.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Исход игры
Ньюкасл
1.4% (1)
Ничья
10% (7)
Челси
88.6% (62)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (44)
Меньше
35.29% (24)
Обе команды забьют
Да
72.06% (49)
Нет
27.94% (19)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.6% (34)
0:2 Челси
17.1% (12)
1:3 Челси
10% (7)
1:1 Ничья
8.6% (6)
0:1 Челси
8.6% (6)
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