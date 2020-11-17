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Ньюкасл
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 6 (3) 0.75
2. Хендрик Джефф 1 0.13
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.13
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.13
5. Альмирон Мигель 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.5
2. Жоржиньо II 3 (3) 0.38
3. Зума Курт 3 0.38
4. Чилвел Бенджамин 2 0.25
5. Абрахам Тэмми 2 0.25
6. Зиеш Хаким 1 0.13
7. Маунт Мэйсон 1 0.13
8. Хаверц Кай 1 0.13
9. Джеймс Рис II 1 0.13
10. Силва Тьяго 1 0.13
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
12. Аспиликуэта Сесар 0 0
13. Ковачич Матео 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Фернандес Федерико 1 0
6. Уилсон Каллум 1 0
7. Крафт Эмиль 1 0
8. Ласcеллс Джамал 1 0
9. Манкильо Хави 1 0
10. Альмирон Мигель 1 0
11. Мёрфи Джейкоб 1 0
12. Лонгстафф Шон 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)
 Челси 5% (1) 20% (4) 5% (1) 20% (4) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ньюкасл 1:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига
Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 17 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Ньюкасл 1.4% (1)
    X 10% (7)
    Челси 88.6% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Челси
    6.65
    4.75
    1.52
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.30 4.40 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.70 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 6.65 4.75 1.51
      6.62 4.58 1.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    16.00 0.00 10.00 1.02 4.50 1.22 3.55 1.29 2.28 1.67 2.03 1.84 1.78 2.10 1.49 2.60 1.25 3.95 1.17 4.60 1.05 7.70 1.04 8.30 1.01 14.00 0.00 21.00 0.00 21.00
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.20 1.75 1.73 2.14 1.45 2.79 1.22 4.40 1.19 4.90 1.07 9.40
    4.78 1.22 2.74 1.51 2.27 1.70 2.03 1.88 1.77 2.17 1.61 2.47 1.49 2.76 1.19 5.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.20 4.75 1.13 5.95
    2.94 1.45 2.32 1.67 1.79 2.13 1.55 2.58 1.37 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.33 1.89 1.85 1.40 2.95
    4.45 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Ньюкасл - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси

    Исход игры
    Ньюкасл
    1.4% (1)
    Ничья
    10% (7)
    Челси
    88.6% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (44)
    Меньше
    35.29% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    72.06% (49)
    Нет
    27.94% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.6% (34)
    0:2 Челси
    17.1% (12)
    1:3 Челси
    10% (7)
    1:1 Ничья
    8.6% (6)
    0:1 Челси
    8.6% (6)
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