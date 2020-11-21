Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
6' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
31' Красная карточкаМораес Жуниор
45' Желтая карточкаТретьяков Максим
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
14
Тете
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
31'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коваленко Виктор
|4
|0.4
|2.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.4
|3.
|Антонио Маркос
|2
|0.2
|4.
|Мораес Жуниор
|2
|0.2
|5.
|Манор Соломон
|2
|0.2
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.2
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.2
|8.
|Дентиньо
|2
|0.2
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0.1
|10.
|Судаков Георгий
|1
|0.1
|11.
|Додо Домилсон
|0
|0
|12.
|Тете
|0
|0
|13.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|15.
|Майкон Барберан
|0
|0
|16.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|17.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.2
|2.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.2
|3.
|Банада Евгений
|2
|0.2
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.2
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.1
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.1
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.1
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.1
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.1
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.1
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.1
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.1
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|3.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|2
|0
|6.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|7.
|Патрик Алан
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|4
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|4.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|6.
|Третьяков Максим
|2
|0
|7.
|Ситало Артём
|2
|0
|8.
|Мельник Александр
|2
|0
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|10.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|11.
|Панькив Юрий
|1
|0
|12.
|Безбородько Денис
|1
|0
|13.
|Грицук Василий
|1
|0
|14.
|Дубра Каспар
|1
|0
|15.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|16.
|Стецков Тимур
|1
|0
|17.
|Бабогло Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
|4.55% (1)
|Александрия
|17.65% (3)
|0
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|23 - 9
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Александрия
Исход игры
Шахтёр Донецк
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Александрия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
40.54% (60)
Нет
59.46% (88)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
42% (63)
3:1 Шахтёр Донецк
18% (27)
2:1 Шахтёр Донецк
16.7% (25)
3:0 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (11)
1:2 Александрия
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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