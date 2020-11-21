Шахтёр Донецк
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
6' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
31' Красная карточкаМораес Жуниор
45' Желтая карточкаТретьяков Максим
1:0
47' ГолДодо Домилсон
1:1
53' ГолБанада Евгений
76' Желтая карточкаКовалец Кирилл
83' Желтая карточкаМатвиенко Николай
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
14
Тете
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
31'
45'
47'
1:0
53'
1:1
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.4
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.4
|3.
|Антонио Маркос
|2
|0.2
|4.
|Мораес Жуниор
|2
|0.2
|5.
|Манор Соломон
|2
|0.2
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.2
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.2
|8.
|Дентиньо
|2
|0.2
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0.1
|10.
|Кривцов Сергей
|1
|0.1
|11.
|Судаков Георгий
|1
|0.1
|12.
|Тете
|0
|0
|13.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|15.
|Майкон Барберан
|0
|0
|16.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|17.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.3
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.2
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.2
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.2
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.1
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.1
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.1
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.1
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.1
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.1
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.1
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.1
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|3.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|2
|0
|6.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|7.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|8.
|Патрик Алан
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|4
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|4.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|6.
|Третьяков Максим
|2
|0
|7.
|Ситало Артём
|2
|0
|8.
|Мельник Александр
|2
|0
|9.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|10.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|11.
|Панькив Юрий
|1
|0
|12.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|13.
|Безбородько Денис
|1
|0
|14.
|Грицук Василий
|1
|0
|15.
|Дубра Каспар
|1
|0
|16.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|17.
|Стецков Тимур
|1
|0
|18.
|Бабогло Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|4.35% (1)
|Александрия
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 19
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Исход игры
Шахтёр Донецк
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Александрия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
40.54% (60)
Нет
59.46% (88)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
42% (63)
3:1 Шахтёр Донецк
18% (27)
2:1 Шахтёр Донецк
16.7% (25)
3:0 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (11)
1:2 Александрия
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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