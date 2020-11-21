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Шахтёр Донецк
1:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
6' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
31' Красная карточка
Мораес Жуниор
45' Желтая карточка
Третьяков Максим
1:0
47' Гол
Додо Домилсон
1:1
53' Гол
Банада Евгений
76' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
83' Желтая карточка
Матвиенко Николай
90'+4
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
14
Тете
8
Антонио
Маркос
19
Манор
Соломон
10
Мораес
Жуниор
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
2
Мельник
Александр
4
Бабогло
Владислав
47
Вантух
Роман
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
18
Ситало
Артём
Шахтёр Донецк
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.4
2. Коваленко Виктор 4 0.4
3. Антонио Маркос 2 0.2
4. Мораес Жуниор 2 0.2
5. Манор Соломон 2 0.2
6. Тайсон Фреда 2 (1) 0.2
7. Марлос Ромеро 2 0.2
8. Дентиньо 2 0.2
9. Додо Домилсон 1 0.1
10. Кривцов Сергей 1 0.1
11. Судаков Георгий 1 0.1
12. Тете 0 0
13. Степаненко Тарас 0 0
14. Матвиенко Николай 0 0
15. Майкон Барберан 0 0
16. Корниенко Виктор 0 0
17. Вьюнник Богдан 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Банада Евгений 3 0.3
2. Ситало Артём 2 0.2
3. Третьяков Максим 2 (1) 0.2
4. Безбородько Денис 2 0.2
5. Лучкевич Валерий 1 0.1
6. Мышенко Богдан 1 0.1
7. Грицук Василий 1 0.1
8. Гордиенко Артём 1 0.1
9. Бондаренко Валерий 1 0.1
10. Шастал Дмитрий 1 0.1
11. Устименко Денис 1 0.1
12. Mykyta Dudka 1 0.1
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.1
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Мораес Жуниор 1 1
3. Бондарь Валерий 1 1
4. Антонио Маркос 2 0
5. Марлос Ромеро 2 0
6. Матвиенко Николай 2 0
7. Кривцов Сергей 1 0
8. Патрик Алан 1 0
9. Майкон Барберан 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 4 0
2. Банада Евгений 2 1
3. Гречишкин Дмитрий 3 0
4. Мышенко Богдан 3 0
5. Лучкевич Валерий 1 1
6. Третьяков Максим 2 0
7. Ситало Артём 2 0
8. Мельник Александр 2 0
9. Гордиенко Артём 1 0
10. Мирошниченко Денис 1 0
11. Панькив Юрий 1 0
12. Ковалец Кирилл 1 0
13. Безбородько Денис 1 0
14. Грицук Василий 1 0
15. Дубра Каспар 1 0
16. Бондаренко Валерий 1 0
17. Стецков Тимур 1 0
18. Бабогло Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 34.78% (8) 4.35% (1)
 Александрия 16.67% (3) 0 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
4. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
12. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
13. Рух Львов Заявка 10 0 5 5 7 - 19 5
14. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Третьяков Максим получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    УДАЛЕНИЕ! - Мораес Жуниор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    6'
    Сиприано Маркос Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Шахтёр Донецк 96.7% (145)
X 2% (3)
Александрия 1.3% (2)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 1.85 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 1.75 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.25 8.20
  2.52 2.16 4.87

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.19 3.25 1.33 1.87 1.92 1.40 2.90 1.90 1.90 2.10 1.74 1.27 3.70 1.81 2.00 1.15 5.30 1.12 6.10 1.08 7.77 1.11 5.90 1.09 6.60 1.02 11.50 1.02 11.00
11.00 1.00 4.95 1.13 4.10 1.19 2.44 1.49 1.96 1.79 1.64 2.31 1.32 3.20 1.23 3.72 1.08 6.10 1.07 6.45 1.00 11.00
1.75 2.06 1.85 1.97 2.83 1.42 2.26 1.64 1.96 1.86 1.74 2.11 1.83 1.99 1.81 2.04 1.63 2.30 1.49 2.66 1.26 3.90 1.10 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.28 3.50
2.57 1.47 1.64 2.17 1.26 3.62
1.33 3.19 1.17 4.69 1.53 2.51 2.02 1.82 1.69 2.18 1.48 2.68 1.18 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.50 2.50 1.30 3.30
3.70 1.25 2.01 1.75 1.50 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:1 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Александрия

Исход игры
Шахтёр Донецк
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Александрия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
40.54% (60)
Нет
59.46% (88)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
42% (63)
3:1 Шахтёр Донецк
18% (27)
2:1 Шахтёр Донецк
16.7% (25)
3:0 Шахтёр Донецк
8.7% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
7.3% (11)
1:2 Александрия
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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