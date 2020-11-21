Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Вест Бромвич
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Полузащитник
-
16 Харпер РекимПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.71
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.29
|3.
|Кавани Эдинсон
|1
|0.14
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0.14
|5.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.14
|6.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.14
|7.
|Мата Хуан
|0
|0
|8.
|Шоу Люк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.25
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.13
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.13
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.13
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.13
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|3
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|6.
|Матич Неманья
|1
|0
|7.
|Байи Эрик
|1
|0
|8.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|10.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Бартли Кайл
|1
|0
|5.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|8.
|Галлахер Конор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
|54.55% (6)
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.3% (146)
Ничья
2% (3)
Вест Бромвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
33.11% (49)
Нет
66.89% (99)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
51.3% (77)
2:1 Манчестер Юнайтед
16% (24)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.3% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.7% (13)
3:0 Манчестер Юнайтед
4% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.7% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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