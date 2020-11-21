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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
8
Мата
Хуан
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
20
Иванович
Бранислав
14
Таунсед
Конор
12
Перейра
Матеус
19
Сойерс
Ромен
18
Галлахер
Конор
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Бромвич
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.71
2. Рэшфорд Маркус 2 0.29
3. Кавани Эдинсон 1 0.14
4. Магуайр Гарри 1 0.14
5. Ван де Бек Донни 1 0.14
6. Уан-Биссака Аарон 1 0.14
7. Мата Хуан 0 0
8. Шоу Люк 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.25
2. Перейра Матеус 1 0.13
3. Бартли Кайл 1 0.13
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.13
5. Диангана Грэди 1 0.13
6. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Матич Неманья 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Рэшфорд Маркус 1 0
9. Джеймс Дэниэл 1 0
10. Фосу-Менса Тимоти 1 0
11. Гринвуд Мэйсон 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Бартли Кайл 1 0
5. Сойерс Ромен 1 0
6. Аджайи Олувасемилого 1 0
7. Ферлонг Дарнелл 1 0
8. Галлахер Конор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 54.55% (6)
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
11. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Манчестер Юнайтед 97.3% (146)
    X 2% (3)
    Вест Бромвич 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.41
    5.40
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.40 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 7.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    18.25 1.01 16.50 1.01 5.15 1.17 4.15 1.24 2.51 1.59 1.92 1.90 1.57 2.44 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.68 1.47 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.22 4.30
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    97.3% (146)
    Ничья
    2% (3)
    Вест Бромвич
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.49% (54)
    Меньше
    63.51% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    33.11% (49)
    Нет
    66.89% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    51.3% (77)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    16% (24)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.3% (17)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.7% (13)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4% (6)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    2.7% (4)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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