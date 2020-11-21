Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Манчестер Сити
1:0
5' ГолСон Хынмин
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
10
Кейн
Гарри
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дэвис БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|0.89
|2.
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.78
|3.
|Орье Серж
|1
|0.11
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.11
|5.
|Лукас Моура
|1
|0.11
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.11
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|8.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|9.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.25
|2.
|Жезус Габриэль
|2
|0.25
|3.
|Фоден Фил
|2
|0.25
|4.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.13
|5.
|Марез Рияд
|1
|0.13
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.13
|7.
|Аке Натан
|1
|0.13
|8.
|Канселу Жоау
|0
|0
|9.
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|2.
|Ламела Эрик
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|7.
|Регилон Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Уокер Кайл
|1
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Диаш Рубен
|1
|0
|9.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Манчестер Сити
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Исход игры
Тоттенхэм
18.6% (29)
Ничья
33.3% (52)
Манчестер Сити
48.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (105)
Меньше
31.37% (48)
Обе команды забьют
Да
88.24% (135)
Нет
11.76% (18)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
35.3% (55)
1:1 Ничья
19.9% (31)
2:1 Тоттенхэм
13.5% (21)
2:2 Ничья
10.9% (17)
0:1 Манчестер Сити
5.1% (8)
2:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
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