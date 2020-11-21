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  3. Англия
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
5' Гол
Сон Хынмин
23'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Сон
Хынмин
28
Н'Домбеле
Тангай
23
Бергвейн
Стевен
10
Кейн
Гарри
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
21
Торрес
Ферран
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

5'
Сон Хынмин
(Н'Домбеле Тангай)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 0.89
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.78
3. Орье Серж 1 0.11
4. Бэйл Гарет 1 0.11
5. Лукас Моура 1 0.11
6. Н'Домбеле Тангай 1 0.11
7. Регилон Серхио 0 0
8. Доэрти Мэтт 0 0
9. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.25
2. Жезус Габриэль 2 0.25
3. Фоден Фил 2 0.25
4. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.13
5. Марез Рияд 1 0.13
6. Уокер Кайл 1 0.13
7. Аке Натан 1 0.13
8. Канселу Жоау 0 0
9. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Ламела Эрик 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Уинкс Гарри 1 0
6. Ло Чельсо Джовани 1 0
7. Регилон Серхио 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Уокер Кайл 1 0
5. Стерлинг Рахим 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Диаш Рубен 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Манчестер Сити 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
11. Манчестер Сити 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Первый тайм
  • 23'
    Сон принял мяч недалеко от центрального круга, а ему в спину незамедлительно влетел Лапорт, арбитр все прекрасно видел.
  • 22'
    Вновь де Брёйне подошёл к мячу, но никто из партнеров на его подачу не откликается, отбились от этой осады хозяева поля.
  • Угловой
    21'
    Два подряд угловых исполнил де Брёйне, не удается акцентированно пробить по воротам игрокам атаки, ещё один корнер будет.
  • 20'
    Торрес сместился с левого фланга в центр и выполнил заброс на де Брёйне, но выбивает мяч Алдервейрельд за лицевую линию.
  • 19'
    Спокоен пока главный тренер "горожан" Гвардиола, молча наблюдает за игрой, хоть и не сидится ему на скамейке запасных.
  • 18'
    Уже что-то похожее на навал происходит, подача за подачей идут в штрафную площадь "Тоттенхэма", но пока отбиваются хозяева.
  • Офсайд
    17'
    Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, а затем и вовсе поднимает боковой арбитр флажок, это Жезус забрался в офсайд. 
  • 16'
    Марез покатил мяч направо на де Брёйне, а тот прострелил в штрафную, но там надежно играет Дайер, угловой будет.
  • Опасный момент
    15'
    Де Брёйне выполнил подачу точно на голову Родри, который без помех пробивал из пределов вратарской, но попал в руки Льорису.
  • 14'
    Хёйбьерг завалил на газон Жезуса, потенциально опасный стандарт исполнят футболисты "Манчестер Сити".
  • Офсайд
    13'
    Идеальную комбинацию разыграли "шпоры", в результате которой Сон выкатил мяч на пустые ворота для Кейна, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 12'
    Торрес с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и завалился на газон в борьбе с двумя защитниками, арбитр показывает, что нужно подниматься.
  • 11'
    Доминируют на поле гости, впрочем стоило этого ожидать, сознательно отдает "Тоттенхэм" мяч и рассчитывает на контратаки, пока эта тактика работает.
  • Офсайд
    10'
    Как опасно! Отскочил мяч в штрафной хозяев к де Брёйне, который с убойной позиции расстреливал ворота, но попал в Жезуса, находившегося в положении "вне игры".
  • 9'
    Крайне активен де Брёйне, выполнял он сейчас подачу в штрафную "Тоттенхэма", но надежно там играют защитники. 
  • 8'
    Де Брёйне боролся за мяч в чужой штрафной площади, но переусердствовал лидер "горожан", нарушив правила на Регилоне.
  • 7'
    Де Брёйне оказался с мячом на линии штрафной площади "Тоттенхэма", но успевают заблокировать выстрел бельгийца защитники "шпор".
  • 6'
    Как и в очередной раз доказывает практика, совсем необязательно владеть мячом, чтобы забивать голы, посмотрим, как будет продолжаться игра.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Сон! Вот это начало! В очередной раз проваливается оборона "горожан", Ндомбеле классно забросил мяч на Сона, а тот вышел на рандеву с голкипером и пробил ему между ног.
  • 4'
    Торрес покатил мяч в штрафную на Силву, а тот в касание прострелил вдоль ворот, но попал точно в ногу Алдейвервельду.
  • 3'
    А вот и Ферран Торрес обострил игру, прорвался он сейчас по левому флангу, сместился в центр и мощно выстрелил точно в руки Льорису.
  • 2'
    В свойственном себе стиле начинают матч гости, забрали они мяч под свой контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 4.00 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 4.40 1.90
  2.54 3.75 2.63

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.00 14.00 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.60 1.62 1.91 1.89 1.56 2.36 1.28 3.40 1.18 3.96 1.06 6.60 1.04 7.70
5.21 1.19 2.49 1.59 2.21 1.73 1.94 1.96 2.76 1.49 2.30 1.67 2.05 1.85 1.77 2.14 1.60 2.45 1.23 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.85 1.26 2.62 1.49 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
3.23 1.38 2.57 1.55 1.93 1.96 3.22 1.38 2.65 1.53 2.07 1.83 1.66 2.34 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.18 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити

Исход игры
Тоттенхэм
18.6% (29)
Ничья
33.3% (52)
Манчестер Сити
48.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (105)
Меньше
31.37% (48)
Обе команды забьют
Да
88.24% (135)
Нет
11.76% (18)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
35.3% (55)
1:1 Ничья
19.9% (31)
2:1 Тоттенхэм
13.5% (21)
2:2 Ничья
10.9% (17)
0:1 Манчестер Сити
5.1% (8)
2:3 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
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