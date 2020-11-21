Спокоен пока главный тренер "горожан" Гвардиола, молча наблюдает за игрой, хоть и не сидится ему на скамейке запасных.

Торрес сместился с левого фланга в центр и выполнил заброс на де Брёйне, но выбивает мяч Алдервейрельд за лицевую линию.

Два подряд угловых исполнил де Брёйне, не удается акцентированно пробить по воротам игрокам атаки, ещё один корнер будет.

Вновь де Брёйне подошёл к мячу, но никто из партнеров на его подачу не откликается, отбились от этой осады хозяева поля.

Сон принял мяч недалеко от центрального круга, а ему в спину незамедлительно влетел Лапорт, арбитр все прекрасно видел.

18' Уже что-то похожее на навал происходит, подача за подачей идут в штрафную площадь "Тоттенхэма", но пока отбиваются хозяева.

17' Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, а затем и вовсе поднимает боковой арбитр флажок, это Жезус забрался в офсайд.

16' Марез покатил мяч направо на де Брёйне, а тот прострелил в штрафную, но там надежно играет Дайер, угловой будет.

15' Де Брёйне выполнил подачу точно на голову Родри, который без помех пробивал из пределов вратарской, но попал в руки Льорису.

14' Хёйбьерг завалил на газон Жезуса, потенциально опасный стандарт исполнят футболисты "Манчестер Сити".

13' Идеальную комбинацию разыграли "шпоры", в результате которой Сон выкатил мяч на пустые ворота для Кейна, но тот оказался в положении "вне игры".

12' Торрес с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и завалился на газон в борьбе с двумя защитниками, арбитр показывает, что нужно подниматься.

11' Доминируют на поле гости, впрочем стоило этого ожидать, сознательно отдает "Тоттенхэм" мяч и рассчитывает на контратаки, пока эта тактика работает.

10' Как опасно! Отскочил мяч в штрафной хозяев к де Брёйне, который с убойной позиции расстреливал ворота, но попал в Жезуса, находившегося в положении "вне игры".

9' Крайне активен де Брёйне, выполнял он сейчас подачу в штрафную "Тоттенхэма", но надежно там играют защитники.

8' Де Брёйне боролся за мяч в чужой штрафной площади, но переусердствовал лидер "горожан", нарушив правила на Регилоне.

7' Де Брёйне оказался с мячом на линии штрафной площади "Тоттенхэма", но успевают заблокировать выстрел бельгийца защитники "шпор".

6' Как и в очередной раз доказывает практика, совсем необязательно владеть мячом, чтобы забивать голы, посмотрим, как будет продолжаться игра.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Сон! Вот это начало! В очередной раз проваливается оборона "горожан", Ндомбеле классно забросил мяч на Сона, а тот вышел на рандеву с голкипером и пробил ему между ног.

4' Торрес покатил мяч в штрафную на Силву, а тот в касание прострелил вдоль ворот, но попал точно в ногу Алдейвервельду.

3' А вот и Ферран Торрес обострил игру, прорвался он сейчас по левому флангу, сместился в центр и мощно выстрелил точно в руки Льорису.

2' В свойственном себе стиле начинают матч гости, забрали они мяч под свой контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля.