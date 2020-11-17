Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|1
|2.
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.88
|3.
|Орье Серж
|1
|0.13
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.13
|5.
|Лукас Моура
|1
|0.13
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.13
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|8.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|9.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.29
|2.
|Жезус Габриэль
|2
|0.29
|3.
|Фоден Фил
|2
|0.29
|4.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.14
|5.
|Марез Рияд
|1
|0.14
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.14
|7.
|Аке Натан
|1
|0.14
|8.
|Канселу Жоау
|0
|0
|9.
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|2.
|Ламела Эрик
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|7.
|Регилон Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Уокер Кайл
|1
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Диаш Рубен
|1
|0
|9.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Манчестер Сити
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.80
|1.17
|3.95
|1.25
|2.52
|1.65
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.28
|3.40
|1.19
|4.05
|1.06
|6.75
|1.05
|7.40
|
|—
|—
|—
|—
|5.23
|1.19
|—
|—
|2.50
|1.59
|2.22
|1.74
|1.96
|1.95
|1.74
|2.22
|1.60
|2.49
|—
|—
|1.22
|4.73
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Исход игры
Тоттенхэм
22.2% (14)
Ничья
31.7% (20)
Манчестер Сити
46% (29)
Тотал 2.5
Больше
70.49% (43)
Меньше
29.51% (18)
Обе команды забьют
Да
91.8% (56)
Нет
8.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.7% (20)
1:1 Ничья
20.6% (13)
2:1 Тоттенхэм
17.5% (11)
2:2 Ничья
9.5% (6)
1:0 Тоттенхэм
3.2% (2)
2:3 Манчестер Сити
3.2% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.2% (2)
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