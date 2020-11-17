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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 1
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.88
3. Орье Серж 1 0.13
4. Бэйл Гарет 1 0.13
5. Лукас Моура 1 0.13
6. Н'Домбеле Тангай 1 0.13
7. Регилон Серхио 0 0
8. Доэрти Мэтт 0 0
9. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.29
2. Жезус Габриэль 2 0.29
3. Фоден Фил 2 0.29
4. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.14
5. Марез Рияд 1 0.14
6. Уокер Кайл 1 0.14
7. Аке Натан 1 0.14
8. Канселу Жоау 0 0
9. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Ламела Эрик 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Уинкс Гарри 1 0
6. Ло Чельсо Джовани 1 0
7. Регилон Серхио 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Уокер Кайл 1 0
5. Стерлинг Рахим 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Диаш Рубен 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Манчестер Сити 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 22 часа 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Тоттенхэм 22.2% (14)
    X 31.7% (20)
    Манчестер Сити 46% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.35
    4.20
    1.87
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.90 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.35 4.20 1.87
      4.25 4.14 1.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.80 1.17 3.95 1.25 2.52 1.65 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
    5.23 1.19 2.50 1.59 2.22 1.74 1.96 1.95 1.74 2.22 1.60 2.49 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.11 1.41 2.46 1.60 1.86 2.04 1.60 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    22.2% (14)
    Ничья
    31.7% (20)
    Манчестер Сити
    46% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.49% (43)
    Меньше
    29.51% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.8% (56)
    Нет
    8.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    31.7% (20)
    1:1 Ничья
    20.6% (13)
    2:1 Тоттенхэм
    17.5% (11)
    2:2 Ничья
    9.5% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    3.2% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    3.2% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.2% (2)
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