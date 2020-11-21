Хартберг
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
ЛАСК
7' Желтая карточкаРоттер Томас
0:1
22' ГолФилипович Петар
31
Роттер
Томас
27
Рид
Лукас
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йода АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Плоер ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
7'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|4 (1)
|0.5
|2.
|Реп Райко
|1
|0.13
|3.
|Раковиц Штефан
|1
|0.13
|4.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|5.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|2
|0.25
|2.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0.25
|3.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.25
|4.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.25
|5.
|Траунер Гернот
|2
|0.25
|6.
|Гргич Лукас
|2
|0.25
|7.
|Балик Гусейн
|2
|0.25
|8.
|Гойгингер Томас
|1
|0.13
|9.
|Михорль Петер
|0
|0
|10.
|Андраде Андреас
|0
|0
|11.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|2.
|Клем Кристиан
|2
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|4.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|5.
|Роттер Томас
|2
|0
|6.
|Реп Райко
|1
|0
|7.
|Рид Лукас
|1
|0
|8.
|Свете Рене
|1
|0
|9.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|10.
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Филипович Петар
|2
|0
|3.
|Михорль Петер
|2
|0
|4.
|Реннер Рене
|2
|0
|5.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|6.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|7.
|Траунер Гернот
|1
|0
|8.
|Шлагер Александер
|1
|0
|9.
|Грубер Андреас
|1
|0
|10.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|ЛАСК
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =2 -7ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 5
|20
|2.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|5.
|Штурм
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|9.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Альтах
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|11.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 23
|4
Победитель
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