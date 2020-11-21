  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Хартберг
1:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
7' Желтая карточка
Роттер Томас
0:1
22' Гол
Филипович Петар
48' Желтая карточка
Траунер Гернот
1:1
53' Гол
Люкенедер Феликс
65' Желтая карточка
Холланд Джеймс
90'+4
1
Свете
Рене
39
Геллес
Штефан
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
27
Рид
Лукас
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
8
Тиджани
Самсон
29
Хорват
Саша
9
Реп
Райко
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
14
Балик
Гусейн
13
Эггештайн
Йоханнес
Хартберг
4-5-1
ЛАСК
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 4 (1) 0.5
2. Реп Райко 1 0.13
3. Раковиц Штефан 1 0.13
4. Люкенедер Феликс 1 0.13
5. Линхарт Андреас 0 0
6. Клем Кристиан 0 0
7. Хорват Саша 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 2 0.25
2. Эггештайн Йоханнес 2 0.25
3. Ранфтль Райнхольд 2 0.25
4. Рагуц Марко 2 (2) 0.25
5. Траунер Гернот 2 0.25
6. Гргич Лукас 2 0.25
7. Балик Гусейн 2 0.25
8. Филипович Петар 1 0.13
9. Гойгингер Томас 1 0.13
10. Михорль Петер 0 0
11. Андраде Андреас 0 0
12. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Тиджани Самсон 1 1
2. Клем Кристиан 2 0
3. Гольнер Манфред 2 0
4. Кайнц Тобиас 2 0
5. Роттер Томас 2 0
6. Реп Райко 1 0
7. Рид Лукас 1 0
8. Свете Рене 1 0
9. Люкенедер Феликс 1 0
10. Эртльталер Юлиус 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Холланд Джеймс 2 0
3. Траунер Гернот 2 0
4. Филипович Петар 2 0
5. Михорль Петер 2 0
6. Реннер Рене 2 0
7. Рамсебнер Кристиан 0 1
8. Шлагер Александер 1 0
9. Грубер Андреас 1 0
10. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 ЛАСК 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Хартберг 1:5 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Хартберг Бундеслига ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 26 - 8 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
6. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
8. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 7 - 16 7
10. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 7 1 1 5 9 - 23 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Филипович Петар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Роттер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 2.15 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 1.82 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.85 1.31
  12.19 1.61 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 5.30 1.15 2.00 1.76 2.41 1.57 2.06 1.77 1.15 5.00 1.48 2.55 1.20 4.20 1.17 4.70 1.04 9.00 1.05 8.80 1.02 11.00
12.00 1.01 5.90 1.09 5.15 1.14 2.90 1.39 2.34 1.60 1.85 2.05 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.40 1.02 9.00
7.00 1.11 1.69 2.22 1.42 2.94 1.15 5.55 1.74 2.14 1.53 2.57 1.35 3.26 1.48 2.73 1.12 6.39 1.13 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 3.05 1.35 1.57 2.31 1.35 3.05 1.07 7.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
3.11 1.38 2.48 1.56 1.87 1.99 1.60 2.39 1.41 2.99 1.32 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.25 1.60 1.67 2.12 1.39 2.85
5.85 1.13 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Хартберг 1:1 ЛАСК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный