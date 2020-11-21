Альтах
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Вольфсбергер
15
Уисс
Алан
17
Штрацниг
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.25
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.25
|3.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.13
|4.
|Казар Альяж
|1
|0.13
|5.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.13
|6.
|Майлингер Марко
|0
|0
|7.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.29
|2.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.29
|3.
|Визингер Дарио
|2
|0.29
|4.
|Йовелич Деян
|2
|0.29
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0.14
|6.
|Перец Элиэль
|1
|0.14
|7.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.14
|8.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|9.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|2.
|Уисс Алан
|3
|0
|3.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Фишер Манфред
|2
|0
|6.
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|7.
|Карич Эмир
|1
|0
|8.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|9.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|0
|10.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|11.
|Бумбергер Давид
|1
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|2.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|3.
|Линдль Михаэль
|1
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Рнич Неманья
|1
|0
|6.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|7.
|Новак Михаэль
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|9.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|10.
|Йовелич Деян
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Вольфсбергер
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен
Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Альтах: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 5
|20
|2.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|5.
|Штурм
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|9.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Альтах
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|11.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 23
|4
Победитель
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