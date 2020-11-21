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Альтах
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 26'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
28
Оливейра
Андерсон
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
16
Шрайнер
Эммануэль
7
Штефель
Марио
4
Гуэ
Самюэль
15
Уисс
Алан
9
Мадернер
Даниэль
26
Нуссбаумер
Даниэль
29
Куттин
Мануэль
5
Перич
Штефан
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Штрацниг
Кай
27
Новак
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
4
Шерцер
Йонатан
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
Альтах
5-3-2
Вольфсбергер
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуссбаумер Даниэль 2 0.25
2. Штефель Марио 2 0.25
3. Тартаротти Йоханнес 1 0.13
4. Казар Альяж 1 0.13
5. Мадернер Даниэль 1 0.13
6. Майлингер Марко 0 0
7. Гомес Андерсон Сантос 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 2 (2) 0.29
2. Баумгартнер Доминик 2 0.29
3. Визингер Дарио 2 0.29
4. Йовелич Деян 2 0.29
5. Дьенг Шейку 1 0.14
6. Перец Элиэль 1 0.14
7. Тафернер Маттойс 1 0.14
8. Шерцер Йонатан 0 0
9. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Нетцер Филипп 3 0
2. Уисс Алан 3 0
3. Гуэ Самюэль 1 1
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Фишер Манфред 2 0
6. Мадернер Даниэль 1 0
7. Карич Эмир 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0
9. Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
10. Тартаротти Йоханнес 1 0
11. Бумбергер Давид 1 0
12. Гомес Андерсон Сантос 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Шерцер Йонатан 2 0
2. Лочошвили Лука 0 1
3. Линдль Михаэль 1 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Рнич Неманья 1 0
6. Верницниг Кристофер 1 0
7. Новак Михаэль 1 0
8. Баумгартнер Доминик 1 0
9. Шпранглер Свен 1 0
10. Йовелич Деян 1 0
11. Перец Элиэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Вольфсбергер 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен
Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Альтах: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 8 6 2 0 25 - 5 20
2. ЛАСК 1:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Рапид Вена Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
5. Штурм 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 4 10
6. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8. Вольфсбергер 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
9. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
10. Альтах 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
11. Хартберг 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 16 6
12. Адмира Заявка 7 1 1 5 9 - 23 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
3.40
3.80
2.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.10 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.80 2.10
  3.15 3.69 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 11.50 1.02 2.80 1.40 3.75 1.25 1.62 2.20 2.12 1.72 1.86 1.94 1.22 4.00 1.27 3.50 1.07 7.50 1.08 7.00 1.07 7.60
13.50 1.00 12.00 1.01 4.70 1.18 3.85 1.26 2.41 1.63 1.85 1.95 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 7.00 1.05 7.60
3.91 1.27 3.02 1.41 2.35 1.63 2.02 1.85 1.79 2.10 1.56 2.53 1.63 2.35 1.37 3.25 1.18 5.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 2.37 1.59 1.20 4.20 1.21 4.20 1.02 11.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.83 1.46 2.32 1.65 1.81 2.08 1.51 2.66 1.37 3.24 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.95 1.80 1.47 2.55 1.28 3.45
4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Альтах 0:0 Вольфсбергер онлайн

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