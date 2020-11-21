Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Сталь Мелец
11' Желтая карточкаМак Матеуш
1:0
17' ГолХодына Кацпер
2:0
34' ГолБалич Саша
2:1
37' ГолДоманьски Мацей
46' Желтая карточкаMateusz Zyro
2:2
50' ГолФорселль Петтери
55' Желтая карточкаШимич Лоренцо
90' Желтая карточкаВробель Якуб
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сус МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
96 Robert Dadok
-
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
Ход матча
11'
17'
1:0
34'
2:0
37'
2:1
46'
50'
2:2
55'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гулдан Любомир
|2
|0.22
|2.
|Балич Саша
|2
|0.22
|3.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.22
|4.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.11
|5.
|Бохар Дамьян
|1
|0.11
|6.
|Живец Саша
|1
|0.11
|7.
|Ходына Кацпер
|1
|0.11
|8.
|Сирк Рок
|1
|0.11
|9.
|Шиш Патрик
|1
|0.11
|10.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|3 (1)
|0.3
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.3
|3.
|Krystian Getinger
|1
|0.1
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.1
|5.
|Форселль Петтери
|1
|0.1
|6.
|Andreja Prokic
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|3
|0
|2.
|Сирк Рок
|3
|0
|3.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|2
|0
|5.
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|6.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|7.
|Дражич Деян
|1
|0
|8.
|Шиш Патрик
|1
|0
|9.
|Йончи Доминик
|1
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|3
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|2
|0
|3.
|Grzegorz Tomasiewicz
|2
|0
|4.
|Krystian Getinger
|2
|0
|5.
|Mateusz Zyro
|2
|0
|6.
|Szymon Stasik
|2
|0
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0
|8.
|Мак Матеуш
|1
|0
|9.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|10.
|Robert Dadok
|1
|0
|11.
|Lukasz Zjawinski
|1
|0
|12.
|Вробель Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|Сталь Мелец
|0
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец
Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Висла Краков
|1:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Варта Познань
|0:1
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|12.
|Лех
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|16.
|Пяст
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Победитель
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