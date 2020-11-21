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Заглембе Любин
2:2
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
11' Желтая карточка
Мак Матеуш
1:0
17' Гол
Ходына Кацпер
2:0
34' Гол
Балич Саша
2:1
37' Гол
Доманьски Мацей
46' Желтая карточка
Mateusz Zyro
2:2
50' Гол
Форселль Петтери
55' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
90' Желтая карточка
Вробель Якуб
90'+8
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
16
Ратайчик
Адам
11
Мраз
Самуэл
13
Rafal
Straczek
14
Косцельны
Камиль
5
Mateusz
Zyro
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
21
Матрас
Матеуш
10
Мак
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
7
Доманьски
Мацей
9
Andreja
Prokic
99
Lukasz
Zjawinski
Заглембе Любин
4-2-3-1
Сталь Мелец
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 2 0.22
2. Балич Саша 2 0.22
3. Шимич Лоренцо 2 0.22
4. Стажиньски Филип 1 (1) 0.11
5. Бохар Дамьян 1 0.11
6. Живец Саша 1 0.11
7. Ходына Кацпер 1 0.11
8. Сирк Рок 1 0.11
9. Шиш Патрик 1 0.11
10. Пореба Лукаш 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 3 (1) 0.3
2. Мак Матеуш 3 0.3
3. Krystian Getinger 1 0.1
4. Томчук Павел 1 0.1
5. Форселль Петтери 1 0.1
6. Andreja Prokic 1 0.1

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Сирк Рок 3 0
3. Вуйцицки Якуб 2 0
4. Зубровски Якуб 2 0
5. Шимич Лоренцо 2 0
6. Гулдан Любомир 1 0
7. Дражич Деян 1 0
8. Шиш Патрик 1 0
9. Йончи Доминик 1 0
10. Пореба Лукаш 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 3 0
2. Матрас Матеуш 2 0
3. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
4. Krystian Getinger 2 0
5. Mateusz Zyro 2 0
6. Szymon Stasik 2 0
7. Форселль Петтери 1 0
8. Мак Матеуш 1 0
9. Косцельны Камиль 1 0
10. Robert Dadok 1 0
11. Lukasz Zjawinski 1 0
12. Вробель Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 0 16.67% (2) 25% (3)
 Сталь Мелец 0 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец
Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Висла Краков 1:0 10 3 4 3 15 - 12 13
10. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
11. Варта Познань 0:1 10 3 1 6 6 - 10 10
12. Лех 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
16. Пяст 9 1 2 6 7 - 15 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Доманьски Мацей бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Балич Саша бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Kacper Chodyna бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Мак Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.95 4.75
  2.81 1.82 7.49

Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Сталь Мелец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
12.00 1.01 9.70 1.03 6.80 1.08 3.10 1.31 2.48 1.50 1.85 1.95 1.63 2.28 4.30 1.18 1.21 4.40 1.20 4.20 1.05 9.60 1.23 3.90 1.05 8.50
11.50 1.00 9.90 1.03 3.78 1.25 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.05 1.03 8.80
6.65 1.12 2.78 1.47 3.05 1.40 2.38 1.62 2.06 1.82 1.74 2.18 1.54 2.57 4.47 1.22 3.09 1.40 2.19 1.72 2.06 1.82 1.71 2.22 1.35 3.35 1.96 1.92 1.19 5.02 1.47 2.80 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.12 1.72 1.75 2.01 1.17 5.10 1.11 5.80
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56
2.73 1.49 2.24 1.70 1.74 2.18 1.47 2.80 1.54 2.58 1.31 3.58
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.32 1.81 1.93 1.37 2.95
3.12 1.36 1.80 2.01 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.00
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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