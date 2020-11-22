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Оденсе
 
Позже

Стадион:
Сённерйюск
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
16
Шельвик
Йорген
20
Ayo
Simon
Okusun
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Шмидль
Филипп
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
21
Jeppe
Simonsen
10
Anders
Jacobsen
II
77
Хассан
Рилван
Оденсе
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.5
2. Emmanuel Sabbi 3 0.38
3. Тверсков Йеппе 2 0.25
4. Томасен Йенс 1 0.13
5. Ayo Simon Okusun 1 0.13
6. Max Fenger 1 0.13
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
8. Шельвик Йорген 0 0
9. Лунд Оливер 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 6 0.75
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.63
3. Alexander Bah 3 0.38
4. Victor Ekani 1 0.13
5. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.13
6. Jeppe Simonsen 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Ayo Simon Okusun 2 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Джейбали Иссам 0 1
5. Лаурсен Райан 1 0
6. Тверсков Йеппе 1 0
7. Трандарсон Арон-Элис 1 0
8. Томасен Йенс 1 0
9. Клеве Троэльс 1 0
10. Лунд Марко 1 0
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Райт Хаджи 3 0
3. Лоуренс Томас 2 0
4. Бангор Патрик 2 0
5. Anders Jacobsen II 2 0
6. Alexander Bah 2 0
7. Абсалонсен Йохан 1 0
8. Альбек Мадс 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Сённерйюск 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
5. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
6. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Оденсе 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Сённерйюск
2.08
3.75
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.75 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.45 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.55 3.58

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.80 1.06 3.30 1.31 2.60 1.50 2.10 1.74 1.83 1.97 1.69 2.17 1.47 2.70 1.30 3.35 1.12 5.70 1.11 6.40 1.02 11.50 1.04 9.40
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.10 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.90 1.39 2.85 1.11 5.80
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Оденсе - Сённерйюск онлайн

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