Оденсе
Позже
Стадион: Nature Energy Park
Сённерйюск
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лунд МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.5
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.38
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.25
|4.
|Томасен Йенс
|1
|0.13
|5.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.13
|6.
|Max Fenger
|1
|0.13
|7.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|8.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|9.
|Лунд Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|6
|0.75
|2.
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.63
|3.
|Alexander Bah
|3
|0.38
|4.
|Victor Ekani
|1
|0.13
|5.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.13
|6.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|5.
|Лаурсен Райан
|1
|0
|6.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|7.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|8.
|Томасен Йенс
|1
|0
|9.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|10.
|Лунд Марко
|1
|0
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|2
|1
|2.
|Райт Хаджи
|3
|0
|3.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|4.
|Бангор Патрик
|2
|0
|5.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|6.
|Alexander Bah
|2
|0
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|8.
|Альбек Мадс
|1
|0
|9.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|11.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Сённерйюск
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Брондбю
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|4.
|Орхус
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|6.
|Ольборг
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нордшелланн
|8
|3
|3
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
Победитель
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