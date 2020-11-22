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Оденсе
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
49' Желтая карточка
Шельвик Йорген
1:0
83' Гол
Томасен Йенс
86' Желтая карточка
Alexander Bah
87' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
1:1
90' Гол
Stefan Gartenmann
90' Желтая карточка
Victor Ekani
90'+5
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
20
Ayo
Simon
Okusun
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Шмидль
Филипп
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
21
Jeppe
Simonsen
10
Anders
Jacobsen
II
77
Хассан
Рилван
Оденсе
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

32'
 
Rasmus Vinderslev
Jeppe Simonsen
49'
Шельвик Йорген
 
64'
Клеве Троэльс
Джанус Драчманн
 
66'
 
Peter Christiansen2
Anders Jacobsen II
66'
 
Фредериксен Эмиль
Хассан Рилван
78'
Трандарсон Арон-Элис
Джейбали Иссам
 
78'
Гудьонсен Свейнн
Emmanuel Sabbi
 
83'
Томасен Йенс
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
1:0
86'
 
Alexander Bah
86'
 
Канструп Пьер
Бангор Патрик
87'
Гудьонсен Свейнн
 
90'
1:1
Stefan Gartenmann
90'
 
Victor Ekani

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.44
2. Emmanuel Sabbi 3 0.33
3. Томасен Йенс 2 0.22
4. Тверсков Йеппе 2 0.22
5. Ayo Simon Okusun 1 0.11
6. Max Fenger 1 0.11
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
8. Шельвик Йорген 0 0
9. Лунд Оливер 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 6 0.67
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.56
3. Alexander Bah 3 0.33
4. Victor Ekani 1 0.11
5. Stefan Gartenmann 1 0.11
6. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.11
7. Jeppe Simonsen 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Ayo Simon Okusun 2 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Джейбали Иссам 0 1
5. Лаурсен Райан 1 0
6. Тверсков Йеппе 1 0
7. Шельвик Йорген 1 0
8. Трандарсон Арон-Элис 1 0
9. Томасен Йенс 1 0
10. Клеве Троэльс 1 0
11. Лунд Марко 1 0
12. Гудьонсен Свейнн 1 0
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 3 1
2. Alexander Bah 3 0
3. Райт Хаджи 3 0
4. Лоуренс Томас 2 0
5. Бангор Патрик 2 0
6. Anders Jacobsen II 2 0
7. Абсалонсен Йохан 1 0
8. Альбек Мадс 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Сённерйюск 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 11.76% (2) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:0 9 6 1 2 17 - 11 19
2. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 0:2 9 4 3 2 16 - 11 15
5. Ольборг 9 4 3 2 11 - 11 15
6. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Оденсе 9 3 2 4 13 - 15 11
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 1.03 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.55 3.58

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.97 1.77 7.80 1.06 1.15 5.00 2.60 1.47 2.14 1.71 1.02 11.00 1.69 2.17 1.45 2.70 1.02 11.00 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50 1.04 9.40
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.10 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.92 1.90 1.04 9.00 1.11 5.80 1.02 11.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Оденсе 1:1 Сённерйюск онлайн

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