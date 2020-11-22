Оденсе
1:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 300
Сённерйюск
49' Желтая карточкаШельвик Йорген
1:0
83' ГолТомасен Йенс
86' Желтая карточкаAlexander Bah
87' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
1:1
90' ГолStefan Gartenmann
90' Желтая карточкаVictor Ekani
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лунд МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
49'
83'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.44
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.33
|3.
|Томасен Йенс
|2
|0.22
|4.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.22
|5.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.11
|6.
|Max Fenger
|1
|0.11
|7.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|8.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|9.
|Лунд Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|6
|0.67
|2.
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.56
|3.
|Alexander Bah
|3
|0.33
|4.
|Victor Ekani
|1
|0.11
|5.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.11
|6.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.11
|7.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|5.
|Лаурсен Райан
|1
|0
|6.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|7.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|8.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|9.
|Томасен Йенс
|1
|0
|10.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|11.
|Лунд Марко
|1
|0
|12.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|3
|1
|2.
|Alexander Bah
|3
|0
|3.
|Райт Хаджи
|3
|0
|4.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|5.
|Бангор Патрик
|2
|0
|6.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|8.
|Альбек Мадс
|1
|0
|9.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|11.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Сённерйюск
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:0
|9
|6
|1
|2
|17 - 11
|19
|2.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Брондбю
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|4.
|Орхус
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|5.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|6.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
Победитель
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