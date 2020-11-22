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39' Желтая карточкаAllan Sousa
39' Желтая карточкаЛиннстрем Йеспер
0:1
45' ГолЛиннстрем Йеспер
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
77
Ямга
Кевин
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямга КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter BjurПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
39'
39'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Allan Sousa
|5 (2)
|0.56
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.22
|3.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.22
|4.
|Arbnor Mucolli
|2
|0.22
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0.11
|6.
|Вахид Фагир
|1
|0.11
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.11
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.11
|9.
|Malte Amundsen
|1
|0.11
|10.
|Diego Montiel II
|0
|0
|11.
|Leonel Montano
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.56
|2.
|Уре Микаэль
|3
|0.33
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.22
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.22
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.11
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.11
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.11
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.11
|9.
|Morten Frendrup
|0
|0
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Чорлу Резан
|0
|0
|12.
|Peter Bjur
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|3
|0
|2.
|Allan Sousa
|3
|0
|3.
|Скооп Якоб
|2
|0
|4.
|Милошевич Александер
|2
|0
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|6.
|Греве Мадс
|1
|0
|7.
|Ояла Юхани
|1
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|9.
|Луис Энрике II
|1
|0
|10.
|Malte Amundsen
|1
|0
|11.
|Leonel Montano
|1
|0
|12.
|Arbnor Mucolli
|1
|0
|13.
|Lundrim Hetemi
|1
|0
|14.
|Вахид Фагир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Павлович Андрия
|2
|0
|3.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|4.
|Швебе Марвин
|1
|0
|5.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|6.
|Уре Микаэль
|1
|0
|7.
|Махсо Андреас
|1
|0
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|31.25% (5)
|43.75% (7)
|Брондбю
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле
Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд
Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю
Последние игры между собой
Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Брондбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Брондбю
|1:0
|9
|6
|0
|3
|16 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|6.
|Вайле
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
Победитель
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