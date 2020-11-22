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  3. Дания
Вайле
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Брондбю
0'
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Уре Микаэль
39' Желтая карточка
Allan Sousa
39' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
0:1
45' Гол
Линнстрем Йеспер
51'
21
Гротхёйзен
Инди
44
Tobias
Moelgaard
5
Греве
Мадс
24
Милошевич
Александер
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
10
Diego
Montiel
II
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
9
Вахид
Фагир
77
Ямга
Кевин
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
29
Peter
Bjur
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
Вайле
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

12'
 
Уре Микаэль
39'
Allan Sousa
 
39'
 
Линнстрем Йеспер
45'
0:1
Линнстрем Йеспер
(Morten Frendrup)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 5 (2) 0.56
2. Эзатолахи Саид 2 0.22
3. Двамена Рафаэль 2 0.22
4. Arbnor Mucolli 2 0.22
5. Скооп Якоб 1 0.11
6. Вахид Фагир 1 0.11
7. Греве Мадс 1 0.11
8. Ояла Юхани 1 0.11
9. Malte Amundsen 1 0.11
10. Diego Montiel II 0 0
11. Leonel Montano 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 5 0.56
2. Уре Микаэль 3 0.33
3. Хедлунд Симон 2 0.22
4. Рустед Сигурд 2 0.22
5. Кристенсен Лассе 1 0.11
6. Павлович Андрия 1 0.11
7. Риверос Блас 1 0.11
8. Andreas Bruus 1 0.11
9. Morten Frendrup 0 0
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Чорлу Резан 0 0
12. Peter Bjur 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 3 0
2. Allan Sousa 3 0
3. Скооп Якоб 2 0
4. Милошевич Александер 2 0
5. Двамена Рафаэль 2 0
6. Греве Мадс 1 0
7. Ояла Юхани 1 0
8. Рамадани Юльбер 1 0
9. Луис Энрике II 1 0
10. Malte Amundsen 1 0
11. Leonel Montano 1 0
12. Arbnor Mucolli 1 0
13. Lundrim Hetemi 1 0
14. Вахид Фагир 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Павлович Андрия 2 0
3. Линнстрем Йеспер 2 0
4. Швебе Марвин 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Уре Микаэль 1 0
7. Махсо Андреас 1 0
8. Andreas Bruus 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 12.5% (2) 12.5% (2) 0 31.25% (5) 43.75% (7)
 Брондбю 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле
Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд
Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю

Последние игры между собой

Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Брондбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вайле 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:0 Брондбю Кубок Вайле 1:3 Брондбю САС Лигаен
Брондбю 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:0 Брондбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Брондбю 1:0 9 6 0 3 16 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
5. Ольборг 9 4 3 2 11 - 11 15
6. Вайле 0:1 9 4 2 3 16 - 15 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Оденсе 9 3 2 4 13 - 15 11
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Брондбю
9.00
4.08
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 2.90 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 3.90 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.42 2.48
  10.40 4.08 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.02 2.42 1.52 3.00 1.36 1.80 1.95 1.83 1.98 1.61 2.33 1.22 4.00 1.18 4.50 1.05 8.50 1.06 9.20 1.03 9.80
10.00 1.01 9.30 1.03 4.40 1.22 3.32 1.33 2.13 1.79 1.69 2.17 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.30
5.35 1.17 2.66 1.51 4.99 1.19 1.88 2.00 3.48 1.33 2.35 1.64 1.93 1.95 1.68 2.27 1.43 2.93 1.50 2.72 1.27 3.89 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.07 1.76 1.04 9.00 1.17 5.10 1.02 11.00
3.12 1.36 2.11 1.73 1.53 2.50 1.18 4.75 1.12 6.15
1.25 4.19 1.13 6.55 1.29 3.75 1.62 2.37 1.44 2.88 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
4.65 1.20 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
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