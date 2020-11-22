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  3. Дания
Орхус
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Митьюлланд
0'
25' Желтая карточка
Святченко Эрик
0:1
27' Гол
Ониика Фрэнк
0:2
34' Гол
Каба Сори
36'
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
43
Мадсен
Николас
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Орхус
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

Ход матча

25'
 
Святченко Эрик
27'
0:1
Ониика Фрэнк
34'
0:2
Каба Сори
(Ониика Фрэнк)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 6 (1) 0.67
2. Блуме Брор 2 0.22
3. Торстейнссон Йон 2 0.22
4. Грёнбек Альберт 2 0.22
5. Нильсен Каспер 2 0.22
6. Тингагер Фредерик 1 0.11
7. Видт Беньямин 1 0.11
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Хелениус Никлас 0 0
11. Евтович Милан 0 0
12. Мунксгор Александер 0 0
13. Линкс Гифт 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.56
2. Дрейер Андерс 4 0.44
3. Каба Сори 3 0.33
4. Феррейра Эвандер 1 0.11
5. Ониика Фрэнк 1 0.11
6. Краев Божидар 1 0.11
7. Брумадо Жуниор 1 0.11
8. Святченко Эрик 0 0
9. Андерсон Микаэль 0 0
10. Дюр Николас 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Хауснер Себастиан 0 1
4. Мортенсен Патрик 1 0
5. Хелениус Никлас 1 0
6. Блуме Брор 1 0
7. Эскелинен Виллиам 1 0
8. Мунксгор Александер 1 0
9. Видт Беньямин 1 0
10. Линкс Гифт 1 0
11. Грабара Камил 1 0
12. Торстейнссон Йон 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Феррейра Эвандер 2 0
3. Каюсте Йенс 2 0
4. Брумадо Жуниор 2 0
5. Шольц Александр 1 0
6. Краев Божидар 1 0
7. Коолс Дион 1 0
8. Каба Сори 1 0
9. Ониика Фрэнк 1 0
10. Манджрекар Джеймс 1 0
11. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 Митьюлланд 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:0 9 6 1 2 17 - 11 19
2. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
4. Орхус 0:2 9 4 3 2 16 - 11 15
5. Ольборг 9 4 3 2 11 - 11 15
6. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Оденсе 9 3 2 4 13 - 15 11
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Митьюлланд
8.00
4.40
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.40 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 4.00 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.68 2.13
  3.31 3.13 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.02 5.70 1.11 3.40 1.29 2.20 1.62 1.98 1.83 1.74 2.08 1.37 2.95 1.23 3.90 1.11 5.80 1.06 7.90 1.02 11.00
11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
2.96 1.43 2.56 1.55 2.16 1.75 1.81 2.08 1.61 2.40 1.44 2.89 1.70 2.23 1.55 2.58 1.20 4.84 1.16 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 2.20 1.68 1.40 2.80 1.17 4.70 1.03 10.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
1.99 1.89 1.64 2.35 1.29 3.77 1.74 2.21 1.51 2.68 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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