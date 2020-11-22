Орхус
1:2
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Митьюлланд
25' Желтая карточкаСвятченко Эрик
0:1
27' ГолОниика Фрэнк
0:2
34' ГолКаба Сори
43' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
52' Желтая карточкаОниика Фрэнк
1:2
64' ПенальтиМортенсен Патрик
75' Undefined phrase: football_event_Святченко Эрик
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
25'
27'
0:1
34'
0:2
43'
52'
64'
1:2
75'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|7 (2)
|0.78
|2.
|Блуме Брор
|2
|0.22
|3.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.22
|4.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.22
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.22
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.11
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.11
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|11.
|Евтович Милан
|0
|0
|12.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|13.
|Линкс Гифт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|5
|0.56
|2.
|Дрейер Андерс
|4
|0.44
|3.
|Каба Сори
|3
|0.33
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.11
|5.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.11
|6.
|Краев Божидар
|1
|0.11
|7.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.11
|8.
|Святченко Эрик
|0
|0
|9.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|10.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|3.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|4.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|5.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|6.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|7.
|Блуме Брор
|1
|0
|8.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|9.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0
|11.
|Линкс Гифт
|1
|0
|12.
|Грабара Камил
|1
|0
|13.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|2
|0
|2.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|3.
|Каюсте Йенс
|2
|0
|4.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|5.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|6.
|Шольц Александр
|1
|0
|7.
|Краев Божидар
|1
|0
|8.
|Коолс Дион
|1
|0
|9.
|Каба Сори
|1
|0
|10.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|11.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Митьюлланд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Брондбю
|1:0
|9
|6
|0
|3
|16 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|5.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|6.
|Вайле
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|9.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
Победитель
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