  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
25' Желтая карточка
Святченко Эрик
0:1
27' Гол
Ониика Фрэнк
0:2
34' Гол
Каба Сори
43' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
52' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
1:2
64' Пенальти
Мортенсен Патрик
75' Undefined phrase: football_event_
Святченко Эрик
90'+6
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
43
Мадсен
Николас
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Орхус
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

Ход матча

25'
 
Святченко Эрик
27'
0:1
Ониика Фрэнк
34'
0:2
Каба Сори
(Ониика Фрэнк)
43'
Йулсгор Йеспер
 
52'
 
Ониика Фрэнк
64'
Мортенсен Патрик
1:2
64'
 
Мабиль Авер
Дрейер Андерс
71'
 
Андерсон Микаэль
Мадсен Николас
71'
Торстейнссон Йон
Грёнбек Альберт
 
75'
 
Святченко Эрик
83'
Хелениус Никлас
Поульсен Николай II
 
87'
Мунксгор Александер
Линкс Гифт
 
90'
 
Краев Божидар
Систо Пионе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 7 (2) 0.78
2. Блуме Брор 2 0.22
3. Торстейнссон Йон 2 0.22
4. Грёнбек Альберт 2 0.22
5. Нильсен Каспер 2 0.22
6. Тингагер Фредерик 1 0.11
7. Видт Беньямин 1 0.11
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Хелениус Никлас 0 0
11. Евтович Милан 0 0
12. Мунксгор Александер 0 0
13. Линкс Гифт 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.56
2. Дрейер Андерс 4 0.44
3. Каба Сори 3 0.33
4. Феррейра Эвандер 1 0.11
5. Ониика Фрэнк 1 0.11
6. Краев Божидар 1 0.11
7. Брумадо Жуниор 1 0.11
8. Святченко Эрик 0 0
9. Андерсон Микаэль 0 0
10. Дюр Николас 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Хауснер Себастиан 0 1
4. Мортенсен Патрик 1 0
5. Йулсгор Йеспер 1 0
6. Хелениус Никлас 1 0
7. Блуме Брор 1 0
8. Эскелинен Виллиам 1 0
9. Мунксгор Александер 1 0
10. Видт Беньямин 1 0
11. Линкс Гифт 1 0
12. Грабара Камил 1 0
13. Торстейнссон Йон 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Феррейра Эвандер 2 0
3. Каюсте Йенс 2 0
4. Брумадо Жуниор 2 0
5. Ониика Фрэнк 2 0
6. Шольц Александр 1 0
7. Краев Божидар 1 0
8. Коолс Дион 1 0
9. Каба Сори 1 0
10. Манджрекар Джеймс 1 0
11. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Митьюлланд 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген
Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Брондбю 1:0 9 6 0 3 16 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
5. Ольборг 9 4 3 2 11 - 11 15
6. Вайле 0:1 9 4 2 3 16 - 15 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Оденсе 9 3 2 4 13 - 15 11
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
12. Хорсенс 9 0 3 6 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 4.50 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 16.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.68 2.13
  26.07 5.72 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.02 5.70 1.11 3.40 1.29 3.05 1.35 1.98 1.83 1.74 2.08 1.92 1.82 1.23 3.90 1.90 1.85 1.06 7.90 1.14 5.20
11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
2.96 1.43 2.56 1.55 2.16 1.75 1.81 2.08 4.77 1.20 1.44 2.89 3.40 1.34 2.37 1.62 1.79 2.09 1.50 2.68 1.21 4.63 1.54 2.58 1.12 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.15 1.65 2.20 1.68 1.40 2.80 1.17 4.70 1.03 10.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
1.99 1.89 1.64 2.35 1.29 3.77 1.74 2.21 1.51 2.68 1.35 3.44 1.28 3.88 1.14 5.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Орхус 1:2 Митьюлланд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный