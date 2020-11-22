Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Olympisch Stadion
Андерлехт
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
20
Миазга
Мэтт
11
Тау
Перси
23
Цуль
Петер
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|9 (3)
|0.75
|2.
|Тиссудали Тарик
|6
|0.5
|3.
|Судзуки Мусаси
|5
|0.42
|4.
|Нубисси Мариус
|3
|0.25
|5.
|Бурден Пьер
|3
|0.25
|6.
|Брогно Лорис
|2
|0.17
|7.
|Исмаила Кулибали
|2
|0.17
|8.
|Сануси Райан
|1
|0.08
|9.
|Франс Фредерик
|1
|0.08
|10.
|Вороговский Ян
|1
|0.08
|11.
|Дом Джорен
|0
|0
|12.
|Питермат Том
|0
|0
|13.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|14.
|Берг Ян
|0
|0
|15.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|4
|0.33
|2.
|Нмеча Лукас
|4 (2)
|0.33
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.17
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.17
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.17
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.17
|7.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.17
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.08
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.08
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.08
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Дом Джорен
|2
|0
|3.
|Питермат Том
|2
|0
|4.
|Вороговский Ян
|2
|0
|5.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|6.
|Причиненко Денис
|1
|0
|7.
|Франс Фредерик
|1
|0
|8.
|Бурден Пьер
|1
|0
|9.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|11.
|Берг Ян
|1
|0
|12.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|13.
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|14.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|2.
|Требель Адриен
|2
|0
|3.
|Цуль Петер
|2
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|5.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|6.
|Димата Ландри
|2
|0
|7.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|8.
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|9.
|Тау Перси
|1
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|11.
|Влап Михел
|1
|0
|12.
|Кана Марко
|1
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|14.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|15.
|Амузу Френсис
|1
|0
|16.
|Докю Жереми
|1
|0
|17.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|18.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|19.
|Колассен Антуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|Андерлехт
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен
Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =8 -2Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен
Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|5.
|Генк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|19 - 18
|18
|10.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|12.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 19
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|14 - 29
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
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